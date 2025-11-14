Kategórie
dnes 14. novembra 2025 o 16:22
Ella Petrová

Netflix prichádza s krvavou hrou samurajov. Nový seriál prirovnávajú k Squid Game

Dej sa odohráva v krutom svete, kde boj o česť a prežitie naberá úplne nové rozmery.

Kjóto, koniec 19. storočia. V chráme Tenrjúdži sa za súmraku zhromažďuje 292 bojovníkov. Na víťaza čaká 100 miliárd jenov. Čo však čaká porazených? Tí budú musieť zaplatiť svojím životom.

Príbeh seriálu sa točí okolo hrdinu menom Šudžiro Saga, ktorý ide do hry len z jediného dôvodu, potrebuje zachrániť svoju rodinu. Tým však riskuje vlastný život. Predlohou seriálu Do posledného samuraja je knižná séria Ikusagami japonského spisovateľa Šóga Imamury. Na Netflix seriál prišiel 13. novembra.

V čom spočíva samotná hra? Každý účastník obdrží drevenú dosku so svojím znakom a k tomu jasné inštrukcie - musí kradnúť dosku ostatným a dopraviť ich až do Tokia. Keď zaznie gong, chrám sa mení na krvavé bojisko. Samuraji sa okamžite vrhajú jeden na druhého a všade tečie krv. Niekto sa spolčuje, iný ide sám za seba. Do Tokia sa dostane len ten, kto bude zo všetkých najrýchlejší, najchladnejší a hlavne najkrutejší.

„Nechcem, aby sa divák nudil ani minútu. Sú tu prvky road movie, je tu smrteľná hra a ďalšie vonkajšie motívy. Nie je to len akcia — sledujete aj to, ako hlavný hrdina rastie. Vedľa neho je tu Futaba, ktorú hrá Yumia Fujisaki. Vidíte, ako sa vyvíja, aký osud ich čaká a ako vlastne prežijú alebo zomrú,“ uvádza režisér seriálu Mičihito Fudžii.

„Ľudské dráma je niečo, čo sme sa pri písaní scenára snažili zachovať. Pre mňa osobne to bola veľmi zábavná práca. A keď sa pozriete na všetky epizódy, uvidíte, že príbeh pokračuje ďalej. A my dúfame, že budeme pokračovať spoločne s ním,“ dodáva Fudžii.

