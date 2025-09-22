Produkcia očakávanej marvelovky je momentálne pozastavená a štúdio Sony spolu s Marvelom rieši, ako bude nakrúcanie pokračovať.
Natáčanie nového Spider-Mana: Brand New Day je v plnom prúde. Do obleku pavúčieho muža sa už po štvrtý raz vrátil Tom Holland. Jeho ikonická rola si však tentoraz vyžiadala tvrdú daň – počas posledného nakrúcania utrpel otras mozgu a musel byť hospitalizovaný. Produkcia je preto momentálne pozastavená.
Spider-Man je akčná marvelovka, no nie pri každej scéne zastúpia hercov kaskadéri. V Tomovom prípade to znamenalo, že pri jednom z náročných kúskov sa zranil sám. Podľa informácií portálu Variety utrpel otras mozgu práve počas takejto scény.
Niektoré zahraničné médiá priniesli správu, že deň po incidente sa objavil na charitatívnej večeri po boku svojej snúbenice a hereckej kolegyne Zendayi. Podľa dostupných informácií sa však necítil dobre a musel predčasne odísť.
Krátka pauza od natáčania však pri takýchto veľkých produkciách môže spôsobiť problémy. Spoločnosť Sony Pictures sa preto stretne so zástupcami Marvel Studios, aby rozhodla o ďalšom postupe. Premiéra Spider-Man: Brand New Day je zatiaľ stále naplánovaná na júl 2026.