dnes 22. septembra 2025 o 8:02
Čas čítania 0:40
Hana Divišová

Tom Holland sa zranil počas nakrúcania nového Spider-Mana. Herca museli hospitalizovať

Tom Holland sa zranil počas nakrúcania nového Spider-Mana. Herca museli hospitalizovať
Zdroj: Marvel/Sony Pictures
FILMY A SERIÁLY SPIDER-MAN TOM HOLLAND ZDRAVIE
Produkcia očakávanej marvelovky je momentálne pozastavená a štúdio Sony spolu s Marvelom rieši, ako bude nakrúcanie pokračovať.

Natáčanie nového Spider-Mana: Brand New Day je v plnom prúde. Do obleku pavúčieho muža sa už po štvrtý raz vrátil Tom Holland. Jeho ikonická rola si však tentoraz vyžiadala tvrdú daň – počas posledného nakrúcania utrpel otras mozgu a musel byť hospitalizovaný. Produkcia je preto momentálne pozastavená.

Spider-Man je akčná marvelovka, no nie pri každej scéne zastúpia hercov kaskadéri. V Tomovom prípade to znamenalo, že pri jednom z náročných kúskov sa zranil sám. Podľa informácií portálu Variety utrpel otras mozgu práve počas takejto scény.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Tom Holland (@tomholland2013)

Niektoré zahraničné médiá priniesli správu, že deň po incidente sa objavil na charitatívnej večeri po boku svojej snúbenice a hereckej kolegyne Zendayi. Podľa dostupných informácií sa však necítil dobre a musel predčasne odísť.

SPIDER-MAN TOM HOLLAND ZDRAVIE
Hana Divišová
Hana Divišová
Reporter
Všetky články
Náhľadový obrázok: Marvel/Sony Pictures
Zdieľať
Diskusia