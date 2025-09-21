Drake po šou v Mníchove vyrazil na liter piva na Oktoberfest. Na akciu si obliekol tradičný kroj

Tohtoročný ročník Oktoberfestu sa začal v sobotu a potrvá až do 5. októbra.
Drake práve v Nemecku zakončuje svoje európske turné. Ako je vidieť, vo voľných chvíľach po koncertoch netrávi čas na hoteli, ale namiesto toho objavuje nemeckú kultúru so všetkým, čo k nej patrí.
Drake si Nemecko očividne užíva. Potom, čo skôr počas týždňa vyrazil s kamarátom a hudobným producentom Gordom do známeho berlínskeho klubu Berghain, cez víkend v Mníchove navštívil Oktoberfest, najväčší svetový pivný festival. Zábery zdieľal na svojom Instagrame. Dokonca sa na to poriadne vystrojil, obliekol si tradičný bavorský kroj s nohavicami na traky. Na Instagrame zverejnil usmiate fotky so štajnom, teda litrom piva.
Jeho príspevok okomentoval napríklad Rampa z nemeckého labelu Keinemusik s otázkou, koľko pív vypil.
Tohtoročný ročník Oktoberfestu sa začal v sobotu a potrvá až do 5. októbra. Cena za liter piva (tzv. „Mass“) sa pohybuje medzi 14,50 až 15,80 eura podľa jednotlivých stanov. V predchádzajúcom roku to bolo 13,60 až 15,30 eura.
