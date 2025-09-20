Kategórie
dnes 20. septembra 2025 o 15:00
Čas čítania 4:55
Richard Balog

Toto je TOP 10 najpočúvanejších interpretov na Spotify. Mnohých prekvapí

Toto je TOP 10 najpočúvanejších interpretov na Spotify. Mnohých prekvapí
Zdroj: Dávid Marcin, REFRESHER
HUDBA BILLIE EILISH DRAKE ED SHEERAN HUDBA JUSTIN BIEBER LADY GAGA POP RAP RIHANNA TAYLOR SWIFT THE WEEKND
Rozdiel medzi prvými dvoma miestami je len približne 500-tisíc mesačných poslucháčov.

Spotify je celosvetovo najpoužívanejšou aplikáciou na streamovanie hudby, ktorá určuje trendy a zároveň odráža popularitu interpretov medzi širokou verejnosťou. Najväčšie hviezdy sa pýšia desiatkami miliónov mesačných poslucháčov a v aktuálnom zozname TOP 10 nájdeš elitu ako Drake, Taylor Swift, Lady Gaga, Justin Bieber alebo The Weeknd. Priprav sa však aj na niekoľko prekvapení.

Pozri si tiež zoznam TOP 10 najpočúvanejších slovenských raperov na Spotify.

Uvedený počet mesačných poslucháčov pri každom interpretovi je k 17. septembru.

Nezabudni sledovať náš oficiálny REFRESHER playlist na Spotify, ktorý každý piatok aktualizujeme o fresh tracky.

Redakcia každý týždeň v piatok vyberá TOP hudobné novinky, ktoré vyšli v predchádzajúcich 7 dňoch a nemali by uniknúť tvojej pozornosti. Nezabudni dať odber téme REFRESHNI SI PLAYLIST, aby si vždy postrehol/postrehla fresh tracky, albumy či videoklipy od slovenských, českých, ale aj zahraničných interpretov.
10. Drake 81 328 833

Drake je jediný raper v TOP 10 najpočúvanejších interpretov na Spotify, pričom na vrchole scény sa pohybuje už viac ako dekádu a do nemilosti fanúšikov sa nedostal ani po veľmi ostrom beefe s Kendrickom Lamarom, ktorý má o približne 8 miliónov mesačných poslucháčov menej.

Champagne Papi je stroj na hity a vo svojom portfóliu má tracky s miliardami streamov (One Dance, God's Plan či Passionfruit, pozn. redakcie) a rekordy, ktoré bude pre konkurenciu ťažké prekonať. Nakoniec, stačí pohľad na viac ako 81 miliónov mesačných poslucháčov.

Rodák z Toronta, ktorý je aktuálne na európskom turné, čoskoro odhalí nový sólový album. Zatiaľ si vypočuj napríklad banger NOKIA zo spoločného LP s PARTYNEXTDOOR.

9. Taylor Swift 87 688 221

9. miesto v zozname patrí Taylor Swift, ktorá má len na Spotify viac ako 87 miliónov mesačných poslucháčov a dlhodobo patrí medzi najväčšie hviezdy hudobného priemyslu.

Populárna speváčka z mesta West Reading, ktorá je čerstvo zasnúbená s hráčom amerického futbalu Travisom Kelcem, vo svojej tvorbe kombinuje pop, folk a country s rockovými prvkami, vďaka čomu dokáže osloviť široké fanúšikovské spektrum.

Swift má na svojom konte zatiaľ 11 štúdiových albumov, pričom už 3. októbra odhalí nové LP s názvom The Life of a Showgirl, na ktorom spolupracovala s hviezdnymi švédskymi producentmi Maxom Martinom a Shellbackom. Uvidíme, či sa vďaka tomu dostane na vrchol zoznamu najpočúvanejších interpretov.

8. Billie Eilish 87 887 288

Rozdiel medzi 9. a 8. miestom v zozname je len približne 200-tisíc mesačných poslucháčov, čo je pri celkovom počte viac ako 87 miliónov úplne zanedbateľné číslo.

Každopádne, Billie Eilish je aktuálne pred Taylor Swift, čo je pre nás trochu prekvapenie. Stále len 23-ročná rodáčka z Los Angeles, ktorá vletela na hudobnú scénu ako víchor v roku 2017, má vo svojom portfóliu 3 štúdiové albumy a množstvo úspešných hitov s miliardami streamov či zhliadnutiami na YouTube.

Eilish má talentu na rozdávanie a rovnako dobre zvláda spev v štúdiu aj naživo na koncertoch, o čom sme sa presvedčili 1. júna v Prahe.

7. Rihanna 91 720 069

Najväčšie prekvapenie v zozname TOP 10 najpočúvanejších interpretov na Spotify je pre nás 7. miesto Rihanny, ktorá vydala posledný štúdiový album ANTI v roku 2016.

Najslávnejšia rodáčka z Barbadosu sa v posledných rokoch venovala najmä rodine a úspešnému podnikaniu, keď vybudovala miliardové módne impérium FENTY. Vo svojom hudobnom katalógu však ukrýva hity ako Umbrella, Don't Stop The Music, American Oxygen, Diamonds, Unfaithful a množstvo ďalších, ktoré stále rotujú v playlistoch, vďaka ktorým je stále medzi elitou.

Rihanna v niekoľkých rozhovoroch naznačila, že nový album je v procese, a ako verní fanúšikovia pevne veríme v blízky release – podobne ako v prípade jej partnera A$AP Rockyho, ktorý LP Don't Be Dumb taktiež odložil.

6. Ed Sheeran 93 087 516

Prvú polovicu zoznamu uzatvára Ed Sheeran s viac ako 93 miliónmi mesačných poslucháčov na Spotify, ktorý minulý týždeň vydal 8. štúdiový album s názvom Play. HOT novinka obsahuje 12 trackov vrátane Sapphire, ktorý nájdeš nižšie.

Anglický spevák vďaka jedinečnému životnému príbehu, charizme, talentu a skvelému hlasu oslovil počas svojej kariéry ľudí v rôznych vekových skupinách, pričom zbiera úspechy a prekonáva rekordy ako na bežiacom páse.

5. Coldplay 94 134 908

TOP 5 otvára britská pop-rocková skupina Coldplay, ktorá pôsobí na hudobnej scéne od roku 1997, a je známa vďaka množstvu úspešných hitov aj veľkolepým koncertom.

Chris Martin, Jonny Buckland, Guy Berryman a Will Champion majú charizmu a spôsob vystupovania, ktorý ťa pohltí aj v prípade, že počúvaš úplne iné žánre a tvorba Coldplay nie je tvojou šálkou kávy.

Vidieť naživo koncert skupiny Coldplay je snom mnohých fanúšikov vrátane nás. Sleduj oficiálnu stránku britskej hudobnej ikony pre viac informácií o turné v roku 2026. Zatiaľ si vypočuj napríklad track A Sky Full of Stars v sprievode záznamu zo šou z vypredaného futbalového štadiónu v Buenos Aires.

4. Lady Gaga 99 785 925

Veľmi tesne pod magickou hranicou 100 miliónov mesačných poslucháčov zostala Lady Gaga, ktorá je aktuálne číslo 4. v zozname TOP 10 najpočúvanejších interpretov na Spotify.

39-ročná rodáčka z New Yorku je na hudobnej scéne od roku 2007, keď podpísala zmluvu s vydavateľstvom Interscope Records, aby následne vydala debutový album The Fame s hitmi ako Just Dance, Paparazzi alebo Poker Face. Celkovo má popová hviezda vo svojom katalógu 6 štúdiových albumov, pričom posledný (Mayhem, pozn. redakcie) vydala v marci tohto roku.

3. Justin Bieber 100 412 501

Napriek tomu, že Justin Bieber má stále len 31 rokov, tak patrí medzi najvyhľadávanejších a najpočúvanejších interpretov v histórii. Dôkazom je viac ako 100 miliónov mesačných poslucháčov na Spotify, ktorí mu zabezpečili aktuálne 3. miesto v zozname.

Kanadský spevák, ktorému dal ako prvý spotlight Usher v roku 2010 vydaním obrovského hitu Baby, má vo svojom portfóliu 8 štúdiových albumov, pričom v posledných mesiacoch uzreli svetlo sveta hneď dva – SWAG a SWAG II. Ide o Bieberove najvyspelejšie projekty, v ktorých odhalil súkromie v plnej miere, vďaka čomu si nás získali. Nižšie nájdeš ukážku v podobe nahrávky s názvom DAISIES.

Justin Bieber je popkultúrna ikona s obrovským dosahom a zaslúžene patrí medzi elitu.

2. Bruno Mars 110 700 119

S aktuálnym 2. miestom musí byť spokojný Bruno Mars, ktorý má viac ako 110 miliónov mesačných poslucháčov na Spotify, a to napriek tomu, že sólový album (24K Magic, pozn. redakcie) vydal naposledy v roku 2016.

Rodák z Honolulu na Havaji si získal našu pozornosť už svojim debutovým singlom Just The Way You Are v roku 2010 a medzi jeho TOP 10 najpočúvanejšími trackmi majú všetky viac ako 1 miliardu streamov.

Veríme, že akonáhle Bruno Mars ukončí svoje pôsobenie v Las Vegas, pustí sa do nahrávania novej hudby, na ktorú čakáme.

1. The Weeknd 111 575 068

The Weeknd je aktuálne najpočúvanejší interpret na Spotify s viac ako 111 miliónmi mesačných poslucháčov.

Abel Tesfaye, ako znie civilné meno rodáka z Toronta, začal svoju kariéru tajomným R&B v podobe mixtape projektov – House of Balloons, Thursday a Echoes of Silence, aby neskôr prešiel do popu a ovládol hudobnú scénu. V súčasnosti podľa nás nie je človek vo veku 10-40 rokov s prístupom k internetu, ktorý by nepoznal meno The Weeknd. Na svojom konte má tiež 6 štúdiových albumov.

Ak si zažil/-a minuloročný koncert The Weeknda v Prahe, vieš, že ide o nezabudnuteľný zážitok. Vypočuj si track Timeless s Playboiom Cartim z posledného albumu Hurry Up Tomorrow kanadskej superhviezdy. Tešíme sa na novú kapitolu v hudobnej kariére spoluzakladateľa labelu XO.

Ak ťa bavia články o módnych trendoch, HOT outfitoch, najnovších releasov tenisiek alebo inšpiratívnych ľuďoch, ktorí vynikajú v odevnom priemysle, hudbe, umení, športe a kultúre, staň sa členom klubu REFRESHER+ a získaš prístup bez obmedzení k celému obsahu na webe.
Richard Balog
Richard Balog
Reporter (external)
Všetky články
[email protected]
Náhľadový obrázok: Dávid Marcin, REFRESHER
