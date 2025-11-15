Kategórie
dnes 15. novembra 2025 o 8:14
Čas čítania 0:20
Lucie Novotná

VIDEO: Margot Robbie a Jacob Elordi ako milenci. Spoločne oživili jednu z najväčších milostných drám všetkých čias

Premiéra filmu je naplánovaná na február 2026 a už teraz patrí medzi najočakávanejšie romantické drámy roka.

Spoločnosť Warner Bros. Pictures spolu s režisérkou a producentkou Emerald Fennell pripravuje novú adaptáciu kultového románu Búrlivé výšiny od britskej spisovateľky Emily Brontë z roku 1847. V hlavných úlohách sa predstavia hviezdy Margot Robbie a Jacob Elordi.

Sleduj trailer k pripravovanému filmu:

Margot Robbie a Jacob Elordi v role zakázanej lásky

Pripravovaný dramaticko-romantický film s nádychom erotiky spojí dve veľké austrálske hviezdy. Snímku bude sprevádzať hudba z rovnomenného albumu speváčky Charli XCX – Wuthering Heights. Natáčanie prebiehalo v Spojenom kráľovstve.

Premiéry filmu sa dočkáme 12. februára 2026.

Kniha Stormy Heights vyjde na Valentína 2026. Kniha Stormy Heights vyjde na Valentína 2026. Kniha Stormy Heights vyjde na Valentína 2026. Kniha Stormy Heights vyjde na Valentína 2026.
Zobraziť galériu
(9)
Anketa:
Pôjdeš na Búrlivé výšiny do kina?
Pravdepodobne áno. 
Neviem. 
Nie, nezaujalo ma to. 
Pravdepodobne áno. 
74 %
Neviem. 
13 %
Nie, nezaujalo ma to. 
13 %
