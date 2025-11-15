Premiéra filmu je naplánovaná na február 2026 a už teraz patrí medzi najočakávanejšie romantické drámy roka.
Spoločnosť Warner Bros. Pictures spolu s režisérkou a producentkou Emerald Fennell pripravuje novú adaptáciu kultového románu Búrlivé výšiny od britskej spisovateľky Emily Brontë z roku 1847. V hlavných úlohách sa predstavia hviezdy Margot Robbie a Jacob Elordi.
Sleduj trailer k pripravovanému filmu:
Margot Robbie a Jacob Elordi v role zakázanej lásky
Pripravovaný dramaticko-romantický film s nádychom erotiky spojí dve veľké austrálske hviezdy. Snímku bude sprevádzať hudba z rovnomenného albumu speváčky Charli XCX – Wuthering Heights. Natáčanie prebiehalo v Spojenom kráľovstve.
Premiéry filmu sa dočkáme 12. februára 2026.
