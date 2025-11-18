Kategórie
dnes 18. novembra 2025 o 9:25
Sofia Angušová

Met Gala 2026 oznámilo novú tému. Bude hľadať najlepšie oblečené umenie všetkých čias

Met Gala 2026 oznámilo novú tému. Bude hľadať najlepšie oblečené umenie všetkých čias
Zdroj: Evan Agostini/Invision/AP
Tento rok sa móda predstaví nielen ako estetika, ale aj ako plnohodnotné umenie.

Prípravy na jednu z najočakávanejších udalostí módneho sveta sú v plnom prúde a nebude trvať dlho, kým sa newyorkské Metropolitan Museum of Art opäť zaplní najžiadanejšími celebritami z celého sveta. Nová téma, v duchu ktorej sa bude niesť nasledujúce Met Gala, ponesie názov „Costume Art“ a jej cieľom je ukázať, že odev nie je len kus látky, no dokáže byť aj umeleckým dielom. Za konceptom stojí kurátor Andrew Bolton, ktorý každý rok vyberá tému.

Výstava bude kombinovať takmer 200 módnych kúskov s 200 dielami výtvarného umenia. Pod výstavou je podpísaný módny dom Saint Laurent, čo sa zrejme odrazí aj na červenom koberci, píše CNN Style.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa MTV UK (@mtvuk)

MET GALA MÓDA
