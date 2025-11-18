Tento rok sa móda predstaví nielen ako estetika, ale aj ako plnohodnotné umenie.
Prípravy na jednu z najočakávanejších udalostí módneho sveta sú v plnom prúde a nebude trvať dlho, kým sa newyorkské Metropolitan Museum of Art opäť zaplní najžiadanejšími celebritami z celého sveta. Nová téma, v duchu ktorej sa bude niesť nasledujúce Met Gala, ponesie názov „Costume Art“ a jej cieľom je ukázať, že odev nie je len kus látky, no dokáže byť aj umeleckým dielom. Za konceptom stojí kurátor Andrew Bolton, ktorý každý rok vyberá tému.
Výstava bude kombinovať takmer 200 módnych kúskov s 200 dielami výtvarného umenia. Pod výstavou je podpísaný módny dom Saint Laurent, čo sa zrejme odrazí aj na červenom koberci, píše CNN Style.
Kurátor vysvetľuje, že móda sa stáva umením práve vďaka tomu, že ju nosíme. Výstava bude rozdelená do troch častí. Prvá sa zameria na telo ako častý motív v umení. Druhá ukáže telá, ktoré si bežne nevšímame, napríklad staršie telá alebo tehotné. Tretia časť sa bude venovať telu z pohľadu anatómie.
Met Gala 2026 sa bude konať v pondelok 4. mája, tak ako vždy na začiatku mája. Výstava „Costume Art" potrvá od 10. mája 2026 do 10. januára 2027.