dnes 17. novembra 2025 o 15:46
Čas čítania 1:13
Zdenka Hvolková

Nový dokument o Alecovi Baldwinovi odhalí detaily smrteľného incidentu na pľaci. Zameria sa aj na hercovu psychiku

Nový dokument o Alecovi Baldwinovi odhalí detaily smrteľného incidentu na pľaci. Zameria sa aj na hercovu psychiku
Zdroj: Jim Weber/Santa Fe New Mexican/TARS/AP
Tohtoročná dokumentárna novinka The Trial of Alec Baldwin sľubuje mimoriadne osobný pohľad na jedného z najkontroverznejších mužov Hollywoodu posledných rokov.

Režisérka Rory Kennedy v snímke zachytáva herca počas obdobia, keď čelil obvineniam z neúmyselného zabitia po tragédii na nakrúcaní filmu Rust, pri ktorom zomrela kameramanka Halyna Hutchins, píše People.

Dokument The Trial of Alec Baldwin, ktorý mal premiéru na festivale DOC NYC, ponúka podľa režisérky „mimoriadne intímny a surový“ pohľad na Baldwina, strýka Hailey Bieber, v období, keď sa ocitol pod extrémnym tlakom verejnosti aj justície. Rory Kennedy tvrdí, že film ukazuje stránky herca, ktoré diváci ešte nikdy nevideli.

Alec Baldwin počas finálneho rozsudku. Alec Baldwin v snímke Rust, počas ktorej došlo k úmrtiu kameramanky. Alec Baldwin v snímke Rust, počas ktorej došlo k úmrtiu kameramanky. Alec Baldwin počas finálneho rozsudku.
Zobraziť galériu
(7)
Snímka sleduje Baldwinovu cestu od tragického incidentu v roku 2021 po právny maratón, ktorý nasledoval po ňom. Herec počas skúšky držal rekvizitnú zbraň, ktorá však obsahovala ostrý náboj. Výstrel zo zbrane zabil kameramanku Halynu Hutchins a vážne zranil režiséra Joela Souzu. Baldwin opakovane uviedol, že netušil, že zbraň je nabitá, a tvrdil, že určite nestlačil spúšť. Obvinenia z neúmyselného zabitia boli napokon po troch rokoch nekonečných súdov stiahnuté.

Režisérka v rozhovore pre People opísala, že Alec Baldwin pôvodne odmietal myšlienku kamery, ktorá by mala zaznamenávať dané obdobie, ktoré sám označil za najťažšie jeho života. Neskôr však súhlasil pod podmienkou, že on sám nebude mať nárok na žiadnu finančnú kompenzáciu a tvorcovia budú mať voľnú ruku. Režisérka s ním tak strávila tri celé roky.

Alec Baldwin
Zdroj: ABC News

Okrem samotného prípadu film sleduje aj širší kontext: ako sa tlak sociálnych sietí, mediálnych emócií a verejného pobúrenia dokáže prelínať so spravodlivosťou. Rory Kennedy tvrdí, že práve tento prienik môže vytvárať „nové formy nespravodlivosti“.

Zároveň však zdôrazňuje, že dokument nezabúda na najväčšiu tragédiu príbehu - smrť kameramanky Halyny Hutchins. Podľa režisérky je dôležité, aby popri utrpení jej rodiny existoval priestor aj pre pochopenie toho, čo sa dialo s ostatnými ľuďmi, ktorí sa ocitli v centre udalostí.

The Trial of Alec Baldwin sľubuje nielen emotívny portrét herca, ale aj hlbší pohľad na to, ako katastrofická chyba na filmovom pľaci zmenila životy mnohých.

ALEC BALDWIN DOKUMENTÁRNE FILMY A SERIÁLY HERCI HOLLYWOODSKI HERCI NEHODY A ÚMRTIA
