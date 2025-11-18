Kategórie
dnes 18. novembra 2025 o 13:23
Čas čítania 0:38
Michaela Kedžuchová

Monster pre ženy? Známa značka energeťákov cieli na ženské publikum, ľudia však majú zmiešané reakcie

Monster pre ženy? Známa značka energeťákov cieli na ženské publikum, ľudia však majú zmiešané reakcie
Zdroj: drinkflrt.com
Tagline pre nový produkt znie „Meet your new crush in a can.“

Známa značka energetických nápojov Monster uvedie na trh nový drink s názvom „FLRT“. Medzi štyri názvy príchutí sa dostali: Berry Tempting, Guava Lava, Strawberry Fling a Sunset Squeeze.

Nová web stránka hovorí o tom, ako nová značka FLRT „vznikla z jednoduchého nápadu: energia by mala byť rovnako žiarivá, nebojácna a zábavná ako ženy, ktoré ju pijú. Lepšie zloženie, bez cukru, bez energetických kolísaní a bez kompromisov.“

Ženy na sociálnej sieti nie sú z nového produktu nadšené.  

Ďalšie ženy sa zamýšľali nad tým, o čo značke vlastne ide. „„Monster for girls“ mi príde vtipné, lebo ak by sa mali o niečo snažiť, tak to je skôr vymyslieť monster pre chlapcov" píše Eve

Elle taktiež nesúhlasí a hovorí: „Ženy nie sú niche kategória. Nemusíme byť rozdeľované patronizujúcimi produktmi. Stačí, aby nás značky brali ako súčasť hlavného prúdu publika.“

Anketa:
Myslíš, že je nový drink dobrý nápad?
Áno, je super!
Áno, len mi vadí marketing. 
Nie, nestotožňujem sa s ním. 
Áno, je super!
0 %
Áno, len mi vadí marketing. 
100 %
Nie, nestotožňujem sa s ním. 
0 %
