Tagline pre nový produkt znie „Meet your new crush in a can.“
Známa značka energetických nápojov Monster uvedie na trh nový drink s názvom „FLRT“. Medzi štyri názvy príchutí sa dostali: Berry Tempting, Guava Lava, Strawberry Fling a Sunset Squeeze.
Nová web stránka hovorí o tom, ako nová značka FLRT „vznikla z jednoduchého nápadu: energia by mala byť rovnako žiarivá, nebojácna a zábavná ako ženy, ktoré ju pijú. Lepšie zloženie, bez cukru, bez energetických kolísaní a bez kompromisov.“
Ženy na sociálnej sieti nie sú z nového produktu nadšené.
Ďalšie ženy sa zamýšľali nad tým, o čo značke vlastne ide. „„Monster for girls“ mi príde vtipné, lebo ak by sa mali o niečo snažiť, tak to je skôr vymyslieť monster pre chlapcov" píše Eve.
Elle taktiež nesúhlasí a hovorí: „Ženy nie sú niche kategória. Nemusíme byť rozdeľované patronizujúcimi produktmi. Stačí, aby nás značky brali ako súčasť hlavného prúdu publika.“