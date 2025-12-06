Kategórie
dnes 6. decembra 2025 o 9:30
Čas čítania 4:00

TEST vianočiek zo supermarketov: Ktorú naservíruješ na sviatočný stôl a ktorá je tvrdá ako betón?

TEST vianočiek zo supermarketov: Ktorú naservíruješ na sviatočný stôl a ktorá je tvrdá ako betón?
Zdroj: Refresher
Radoslava Juračková
Radoslava Juračková
Ktorú vianočku kúpiť domov na sviatky?

Je ráno 25. decembra, vstaneš z postele a ideš sa s rodinou naraňajkovať. Kým v telke začínajú vysielať vianočné rozprávky, na sviatočnom stole už čaká nakrájaná vianočka s maslom, medom či s džemom.

Vianočka je ikonická súčasť sviatkov a nemôže chýbať na slávnostnom stole mnohých z nás. Nie každý má však čas či chuť na prípravu domáceho kysnutého cesta a tak sa spoliehame na supermarkety. Na pultoch nájdeš trvanlivé vianočky rôznych značiek. V našom novom gastroteste sme si na ne posvietili a zoradili sme ich od najhoršej po najlepšiu. Ktorú by si si mal kúpiť na sviatočný stôl?

Testovali sme šesť rôznych vianočiek, ktoré sú dostupné na pultoch v supermarketoch.
Testovali sme šesť rôznych vianočiek, ktoré sú dostupné na pultoch v supermarketoch. Zdroj: Refresher
Do gastrotestu sme zaradili šesť vianočiek, ktoré sme kúpili v rôznych obchodných reťazcoch. Zamerať sme sa chceli na obyčajné základné vianočky bez rôznych prísad či príchutí. Niektoré supermarkety však majú základnú verziu iba s hrozienkami či s mandľami, a tak sme ich do testu napokon zaradili. Vianočky majú tiež odlišnú gramáž, niektorí výrobcovia štandardne ponúkajú 500-gramové balenie a iní predávajú menšie vianočky, ktoré majú okolo 300 gramov. 

Ako sme testovali?

Aj v prípade vianočiek išlo o slepý test. Testujúci teda nevedeli, akú značku vianočky ochutnávajú a tým pádom nemohli ovplyvniť hodnotenie podľa sympatií k danému výrobcovi a jeho produktom. Do kuchynky sme si pozvali kolegov, pred ktorých sme naservírovali šesť rôznych vianočiek. Nakrájali sme ich na samostatné taniere a tie sme označili číslom od 1 po 6. Vianočku mohli jesť testujúcu podľa svojho gusta. Niektorým najviac chutí samotná a iní si na ňu natreli ešte maslo či med. 

Testujúci ochutnávali jednotlivé vzorky a pritom ich hodnotili. Každú vianočku hodnotili číselne od 1-5. (1-najhoršie, 5-najlepšie), okrem číselného hodnotenia písali, čo im na nej chutí a čo nie, prípadne čo im prekáža alebo čím je výnimočná. Ich hodnotenia sme spriemerovali a vytvorili zoznam od najhoršej po najlepšiu vianočku zo supermarketu.  

Vianočky sa podávali s maslom a s medom.
Vianočky sa podávali s maslom a s medom. Zdroj: Refresher

6. miesto - Vianočka: Chute Slovenska

Cena: 2,19 eur/ 500 gramov
Hodnotenie: 0,5/5 bodov
test vianočiek
Zdroj: Refresher

Na poslednom mieste skončila vianočka Chute Slovenska, ktorú vyrába spoločnosť STANISLAV a SYN. Treba však pripomenúť, že je zo všetkých najlacnejšia.

Vianočka bola skutočne veľká. Je čistá a nemá ani hrozienka či mandle.

GASTRO GASTROTESTY VIANOCE
