Ktorý parížsky šalát ponúknuť návšteve?
Parížsky šalát je jedna z vecí, ktorá nemôže chýbať na poriadnej oslave. Aj napriek svojmu názvu by si ho v Paríži hľadal márne. Ide o klasiku československej studenej kuchyne, ktorá je spolu s vlasšským šalátom základom na pultoch všetkých lahôdkární. Parížsky šalát sa podáva na chlebíčkoch, samostatne v poháriku či ako súčasť obloženej misy. Okrem takýchto špeciálnych udalostí si ho s obľubou ľudia kupujú aj bežne. „Parižák“ je perfektný snack do práce či náhrada za rýchle raňajky. Viacerí sme na ňom vyrástli a máme naň nostalgické spomienky.
Tento ikonický pochúťkový šalát sa dnes zoženieš balený v supermarketoch, ale kúpiť si ho môžeš stále aj čerstvý na pultoch v rôznych šalátarňach či v lahôdkach. V našom novom gastroteste sme si posvietili na tie supermarketové. Šalát sme kúpili od rôznych značiek. Niektoré patrili priamo supermarketu a iné ho dodávali. Testovali sme šalát z Yeme, z Tesca, dva od Gastro-Menu Express (Kaufland), Delimax (Lidl) a Radoma (Treska Žilina).
Ako má vyzerať parížsky šalát?
- Mäkká saláma - Práve názov šalátu je inšpirovaný salámou. Patrí doňho totiž parížska saláma. Niektorí výrobcovia doň dávajú šunku.
- Sterilizovaná zelenina: Kľúčový je sladký hrášok a kyslé uhorky a cibuľa
- Kvalitná majonéza
- Dochutenie: Základom je horčica, soľ, mleté čierne korenie a často aj malý prídavok cukru a octu (prípadne nálevu z uhoriek) na dokonalé vyváženie chutí.
Ako sme testovali?
Do kuchynky sme si pozvali ôsmich kolegov, ktorí šaláty testovali. Test bol slepý a každý šalát bol v neoznačenej keramickej miske, aby podľa tvaru obalu testujúci nespoznali, o akú značku ide.
Šaláty sme označili číslami od 1-6. Každému z nich dávali číselné hodnotenie od 1 do 5. (1 najhoršie – 5 najlepšie). Okrem toho k nemu pripojili slovné hodnotenie, v ktorom zohľadňovali celkovú chuť šalátu, konzistenciu či podiel mäsa. Šaláty testujúci zajedali klasicky – bielymi rožkami pre autentickú atmosféru a zároveň, aby im nebolo ťažko.
Na základe ich individuálnych hodnotení sme zostavili rebríček testovaných šalátov, ktorý je zoradený od najhoršieho po najlepší.
