Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 16. novembra 2025 o 8:30
Čas čítania 5:00

TEST parížskych šalátov zo supermarketov: Je najdrahší zároveň najlepší? Najlacnejší prekvapil

TEST parížskych šalátov zo supermarketov: Je najdrahší zároveň najlepší? Najlacnejší prekvapil
Zdroj: Refresher/ Radoslava Juračková
Radoslava Juračková
Radoslava Juračková
Ktorý parížsky šalát ponúknuť návšteve?

Parížsky šalát je jedna z vecí, ktorá nemôže chýbať na poriadnej oslave. Aj napriek svojmu názvu by si ho v Paríži hľadal márne. Ide o klasiku československej studenej kuchyne, ktorá je spolu s vlasšským šalátom základom na pultoch všetkých lahôdkární. Parížsky šalát sa podáva na chlebíčkoch, samostatne v poháriku či ako súčasť obloženej misy. Okrem takýchto špeciálnych udalostí si ho s obľubou ľudia  kupujú aj bežne. „Parižák“ je perfektný snack do práce či náhrada za rýchle raňajky. Viacerí sme na ňom vyrástli a máme naň nostalgické spomienky. 

Tento ikonický pochúťkový šalát sa dnes zoženieš balený v supermarketoch, ale kúpiť si ho môžeš stále aj čerstvý na pultoch v rôznych šalátarňach či v lahôdkach. V našom novom gastroteste sme si posvietili na tie supermarketové. Šalát sme kúpili od rôznych značiek. Niektoré patrili priamo supermarketu a iné ho dodávali. Testovali sme šalát z Yeme, z Tesca, dva od Gastro-Menu Express (Kaufland), Delimax (Lidl) a Radoma (Treska Žilina).

V gastroteste sme testovali parížske šaláty zo supermarketov.
V gastroteste sme testovali parížske šaláty zo supermarketov. Zdroj: Refresher/ Radoslava Juračková

Ako má vyzerať parížsky šalát?

Receptúra šalátu sa môže líšiť podľa výrobcu, no základ by sa meniť nemal. Vo všeobecnosti to je hustý, krémový šalát, ktorého charakter definujú tri základné veci: saláma, zelenina a majonéza. 
- Mäkká saláma - Práve názov šalátu je inšpirovaný salámou. Patrí doňho totiž parížska saláma. Niektorí výrobcovia doň dávajú šunku.
- Sterilizovaná zelenina: Kľúčový je sladký hrášok a kyslé uhorky a cibuľa
- Kvalitná majonéza 
Dochutenie: Základom je horčica, soľ, mleté čierne korenie a často aj malý prídavok cukru a octu (prípadne nálevu z uhoriek) na dokonalé vyváženie chutí.
Ako sme testovali?

Do kuchynky sme si pozvali ôsmich kolegov, ktorí šaláty testovali. Test bol slepý a každý šalát bol v neoznačenej keramickej miske, aby podľa tvaru obalu testujúci nespoznali, o akú značku ide. 

Šaláty sme označili číslami od 1-6. Každému z nich dávali číselné hodnotenie od 1 do 5. (1 najhoršie – 5 najlepšie). Okrem toho k nemu pripojili slovné hodnotenie, v ktorom zohľadňovali celkovú chuť šalátu, konzistenciu či podiel mäsa. Šaláty testujúci zajedali klasicky – bielymi rožkami pre autentickú atmosféru a zároveň, aby im nebolo ťažko.

Na základe ich individuálnych hodnotení sme zostavili rebríček testovaných šalátov, ktorý je zoradený od najhoršieho po najlepší. 

