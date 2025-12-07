Getro sa so svojou produkciou dostal až za veľkú mláku, k raperom, ktorí majú na streamoch čísla, ktoré si ani nevieme predstaviť. Napriek tomu sa mu tento rok najlepšie pracovalo na lokálnom projekte s mladým Čechom.
Getro, vlastným menom Peter Gogola, je jeden z mála slovenských producentov, ktorí to dotiahli až do Ameriky. Hudba je jeho vášeň odmala a je rád, že sa ňou môže živiť. K hudbe ho viedol najmä otec, ktorý hral tridsať rokov na bicie, a inšpiruje ho aj jeho sestra, ktorá je maliarka.
Teraz jeho beaty odzneli na trackoch od umelcov ako Lil Baby, NBA YoungBoy, Rod Wave či Loudz1, ktorému sa postaral o executive production na albume Cloud.
Na akej hudbe si vyrastal? Môj otec je rockový fanúšik. Keď si spätne spomeniem na nejaké skupiny, tak by som povedal, že The Police, Phil Collins a Eric Clapton sú niečo, čo mi najviac utkvelo v pamäti. A hovoril mi, že obľúbený interpret mojej maminy bol napríklad Prince.
Ako si sa teda dostal k hip-hopu? Odmalička ma bavila akákoľvek hudba. Keď som bol starší a začal som si tvoriť vlastný vkus, popri skateovaní som sa cez kamarátov dostal k hip-hopu. Pamätám si, že vtedajší priateľ mojej staršej sestry bol DJ a hrával old school rap. Proste sa to na mňa nalepilo.
Najprv ma bavilo len počúvať, no neskôr mi došlo, že sa týmto smerom chcem aj vyjadriť. A keďže nie vokálne, pristúpil som k produkcii.