Hviezda filmov ako Pretty Woman, Notting Hill či Eat Pray Love si odniesla aj niekoľko suvenírov.
V centre hlavného mesta, neďaleko Staromestského námestia, našli herečku Juliu Roberts fotografi zo serveru Expres. Keďže mala na sebe páperovú bundu a čiapku, nikto z okoloidúcich ju najprv nespoznal. Herečka si tak mohla atmosféru vianočnej Prahy vychutnať v pokoji.
Podľa Expresu sa Roberts neobmedzila len na prechádzky historickými uličkami, ale navštívila aj pár obchodov. Konkrétne predajňu s absintom a jeden z turistami obľúbených obchodov so sladkosťami.
Pri nasávaní vianočnej atmosféry ju nesprevádzal jej súčasný manžel Danny Moder, s ktorým má tri deti, ale jej osobný ochrankár. Herečka sa tak asi vydala na sólo výlet. Či ostala v Prahe a je šanca ju v uliciach mesta stretnúť aj v piatok, alebo už odletela späť domov, však nevieme.