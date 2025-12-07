Toto sú najlepšie vianočné darčeky pre cestovateľov a milovníkov dobrodružstva. Za niektoré dáš menej ako 20 €

Tento výber im uľahčí život na cestách.
Vianoce sú za rohom a ty stále hľadáš ten správny darček pre niekoho, kto najradšej trávi čas na cestách alebo objavuje nové dobrodružstvá? Žiadny stres. Pripravili sme pre teba výber overených tipov, ktoré spájajú praktickosť aj štýl. Nájdeš tu cool vychytávky na cesty, užitočné gadgety aj outdoor fashion kúsky, ktoré zvládnu nielen terén, ale skvele vyzerajú aj v bežnom streetstyle.
Tento článok obsahuje affiliate odkazy. Produkty sú vybrané nezávisle redakciou.
Batoh Fjällräven High Coast Foldsack 24
- 80,99 €, predtým 94,95 €
Kvalitný odolný batoh je absolútnym must-have pre každého, kto rád cestuje alebo má jednoducho rád pohodlie pri každodennom fungovaní. Tento 24-litrový batoh je v štýle foldsack, čo znamená, že jeho vrch zroluješ a zapneš – vďaka tomu sa ti tam zmestí viac vecí. Výhodou je tiež materiál. Je vyrobený zo 100 % recyklovaného nylonu, takže sa nemusíš obávať ani zmoknutia.
Slnečné okuliare Oakley Bxtr Metal
- 183,20 € s kódom REFRESHER20OFF
Tieto okuliare sú skvelou voľbou nielen na turistiku či cestovanie, ale aj ako každodenný mestský doplnok — pôsobia moderne a štýlovo, no zároveň sú funkčné. Majú ľahký a odolný rám z materiálu BiO-Matter® a vybavené sú technológiou Prizm™, ktorá optimalizuje kontrast a farebnosť, čím zabezpečí ostré a pohodlné videnie za silného slnka. Samozrejmosťou je UV filter.
Ergonomický cestovný vankúš MOSH
Ak niekto často cestuje, kvalitný cestovný vankúš je doslova záchrana, najmä pri dlhých letoch či presunoch. Tento model od značky MOSH s pamäťovou penou ponúka pevnú a pohodlnú oporu pre hlavu aj krk, takže si môžeš oddýchnuť bez nepríjemného prepadávania na stranu. Vďaka nastaviteľným popruhom s magnetickou sponou si ho vieš prispôsobiť presne podľa seba, aby držal tam, kde má.
Súprava cestovných organizérov
- 10,71 € s kódom ALZADNI10
V našom výbere nemôže chýbať ani tento mimoriadne praktický a zároveň budget friendly tip. Cestovné organizéry sú totálny game changer, vďaka ktorému sa zvládneš pobaliť aj do malého batohu. Sada obsahuje 6 vrecúšok v rôznych veľkostiach, do ktorých si pohodlne pobalíš oblečenie, kozmetiku aj elektroniku.
Tenisky Salomon XT-4
Pohodlné a odolné tenisky potešia pod stromčekom každého outdoorového nadšenca aj cestovateľa. My sme do tvojho zoznamu vybrali klasiku v podobe modelu Salomon XT-4. Tenisky ponúkajú vďaka technológiám ako OrthoLite® vložka a systém Agile Chassis™ komfortný a stabilný došľap, podrážka s technológiou Contagrip™ zabezpečuje výbornú trakciu na rôznych povrchoch. Navyše vďaka ľahkému, priedušnému a odolnému zvršku sú ideálne aj na každodenné nosenie.
Ľadvinka Fjällräven Abisko Hip Pack 6
- 84,99 €, predtým 99,95 €
Priestranná 6-litrová ľadvinka je dokonalým parťákom na cestovanie. Vyrobená je z odolného recyklovaného polyamidu 210D Ripstop s vodoodpudivou úpravou, takže sa nemusíš báť ani ľahkého dažďa.
Vďaka anatomicky tvarovanému bedrovému pásu, mäkkému, odvetrávanému zadnému panelu a nastaviteľnému zapínaniu sa pohodlne prispôsobí každej postave. Okrem hlavného priestoru ponúka menšiu kapsičku, sieťované držiače na fľaše, bočné vrecká a praktickú šnúru vpredu pre pripnutie ďalšieho vybavenia.
Zippo Vreckový ohrievač rúk
Máš vo svojom okolí niekoho, komu je večne zima? V tom prípade bude vreckový ohrievač rúk dokonalým darčekom. Je kompaktný a ľahký, takže sa zmestí do každého vrecka. Vďaka kovovej, odolnej konštrukcii, ktorá dlho vydrží, a spoľahlivému systému, si teplo užiješ bez zápachu alebo nepríjemných splodín. Ohrievač je opakovane použiteľný, jedno naplnenie vydrží až 6–12 hodín.
Sony Bluetooth WH-CH520
- 34,30 € s kódom ALZADNI30
Slúchadlá sú počas cestovania absolútnou nevyhnutnosťou. Do tvojho zoznamu sme vybrali tento cenovo dostupný a zároveň veľmi dobre hodnotený model. Slúchadlá sú navrhnuté tak, aby netlačili ani pri hodinách nosenia, či už cestuješ vlakom, lietadlom, alebo len beháš po meste. Zvuk je čistý, dostatočne dynamický a vďaka spoľahlivému signálu si obľúbenú hudbu, podcast alebo film vychutnáš bez prerušení.
Cestovný fén na vlasy Philips
- 11,90 € s kódom CYBER
Vďaka kompaktným rozmerom sa tento fén zmestí aj do menšieho batohu či kufra, takže ťa neobmedzí pri balení. Napriek tomu má dostatočný výkon, aby vlasy rýchlo vysušil. Je ľahký, praktický a spoľahlivý — a práve preto je skvelou voľbou pre každého, kto často cestuje.
Príručný kufor American Tourister
- 79,06 € s kódom ALZADNI20
Ak hľadáš spoľahlivý kufor do lietadla alebo na víkendový trip, tento model od American Tourister je skvelou voľbou. Ide o škrupinový kabínový kufor s rozmermi 55 × 40 × 20 cm a objemom 32 litrov, takže spĺňa podmienky väčšiny aeroliniek.
Vďaka robustnému ABS materiálu je odolný proti nárazom, poškriabaniu či tlakovým otrasom. Kufor je vybavený 4 otočnými kolieskami (360°), teleskopickou rúčkou a vnútornou organizáciou s popruhmi a prepážkami.
Contigo Thermal Flask
Kvalitná termoska je must-have pre každého, kto si nevie predstaviť deň bez svojho obľúbeného nápoja. Či to bude voňavá káva po ceste na letisko, alebo horúci čas počas nabitého dňa.
Vďaka vakuovej izolácii s dvojitou stenou udrží nápoj teplý niekoľko hodín, alebo naopak chladný, ak si chceš dať studenú vodu či nápoj počas dlhšej cesty. Systém AUTOSEAL zaručuje, že sa termoska počas presunu nerozleje — otvoríš ju jediným stlačením a po pustení sa viečko automaticky uzavrie.
Powerbanka AlzaPower Garnet
Model AlzaPower Garnet ponúka kompaktné rozmery a dostatočnú kapacitu 10 000 mAh — to zvyčajne znamená 1–2 plné nabitia klasického smartfónu. Má rýchlé nabíjanie cez technológie Power Delivery (PD 3.0) a Quick Charge 3.0 (QC 3.0), plus kombináciu portov (USB-A aj USB-C), takže rýchlo nabiješ telefón, slúchadlá či tablet — pokojne aj naraz.