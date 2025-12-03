Kategórie
dnes 3. decembra 2025 o 10:30
Čas čítania 6:34

Luna Bar je bratislavský fenomén: V rade čakáš aj hodinu a nemusíš sa dostať dnu (REPORTÁŽ)

Luna Bar je bratislavský fenomén: V rade čakáš aj hodinu a nemusíš sa dostať dnu (REPORTÁŽ)
Zdroj: Refresher
Terézia Kováčiková
Terézia Kováčiková
Luna Bar bol jeden z prvých klubov, ktoré fungovali ešte za socializmu. Má za sebou bujarú minulosť, zatvorenie, ale aj obnovenie jeho slávy. 🌙

Je novembrový piatkový večer. Uličkami Starého mesta v Bratislave prúdia ľudia, ktorí si konečne po dlhom týždni v práci a škole prišli dať drink s kamošmi alebo sa vytancovať na parkete v ich obľúbenom klube. Bratislava je plná miest, ktoré sa postarajú o nezabudnuteľný (ale niekedy aj zabudnuteľný) večer.

Avšak na Kamennom námestí pod ikonickým čierno-bielym Hotelom Kyjev je klub, pred ktorým skupiny trpezlivo čakajú v rade, aby sa dostali dnu. Neprekážajú im ani mínusové teploty. Ako tak stojím pri nich, počujem konverzáciu mladých ľudí: „Fakt, prosím, neopierajte sa o seba, lebo nás tam nepustia."

Títo ľudia čakajú na to, aby sa dostali do Luna Baru, legendárneho klubu v podzemí, ktorého meno rezonuje (nielen) medzi Bratislavčanmi niekoľko desiatok rokov. Jeho piatkové „oldiesky", vintage interiér a energetická atmosféra z neho robia atraktívne miesto, kde sa pravidelne stretáva mix generácií, národností a povolaní.

Pred vstupom je bežne dlhý rad, v ktorom ľudia čakajú aj hodinu, pretože dnu je každý víkend plno.

V tomto článku si prečítaš:
  • Aký bol Luna Bar v minulosti.
  • Ako sa majiteľovi Luna Baru podarilo obnoviť jeho slávu.
  • Našu prvú autentickú skúsenosť v Luna Bare.
refresher
Zdroj: Refresher

Vyspovedali sme nielen návštevníkov, ale aj majiteľa Martina Petrusa, ktorý nám prezradil, ako obnovil jeho slávu po zatvorení, či zažil niečo naozaj bizarné, prečo sú vyberaví na návštevníkov a mnoho iného. Okrem toho v reportáži nájdeš aj výpoveď návštevníka, ktorý chodil do Luny v 80./90. rokoch.

Takéto reportáže môžu vznikať aj vďaka predplatiteľom Refresher+. Ak sa ti naše články páčia, pridaj sa do klubu Refresher+ a získaj neobmedzený prístup k všetkým našim článkom. Tvojou podporou nám pomôžeš prinášať kvalitu.
refresher
Zdroj: Refresher

Navštevovali ho hudobníci, mafiáni či politici

História Luna Baru sa začala písať v minulom storočí, keď sa stal jedným z prvých nočných barov v meste. Luna Bar existoval spolu s Hotelom Kyjev, pôvodne to bol nočný bar, ktorý bol veľmi obľúbený v 80. a 90. rokoch.

Luna Bar býval vtedy otvorený od utorka do soboty, od siedmej večer a do štvrtej ráno. Hrávala tam živá hudba, ale mohol si si pozrieť aj kúzelníka.

BRATISLAVA KLUBY A BARY KULTÚRNE PODUJATIA V BRATISLAVE
