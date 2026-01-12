Tím Formuly 1 Williams oznámil príchod aktuálneho šampióna talianskej F4, Keana Nakamuru-Bertu, so slovenskými koreňmi.
Japonsko-slovenský pretekár Kean Nakamura-Berta už v skorých fázach svojej kariéry ukázal výnimočnú rýchlosť a stabilitu, pričom získal viacero titulov. Kean začal súťažiť v kartingu už vo veku 7 rokov, neskôr sa predstavil aj na medzinárodnej scéne a získal titul majstra sveta CIK-FIA OKJ v roku 2021 a majstra Európy CIK-FIA OK v roku 2022, informuje tím Williams.
Na konci roka 2023 sa presunul do monopostov v rámci F4 South East Asia Championship, kde hneď v debutovej sezóne dosiahol dve pole positions a jedno umiestnenie na pódiu. Nasledovala úspešná sezóna v 2024 Formula UAE Championship s dvoma víťazstvami a šiestimi ďalšími pódiovými umiestneniami.
Rok 2025 sa stal pre Keana prelomovým – získal titul v talianskej F4 s deviatimi víťazstvami a množstvom pódiových umiestnení. Aj vďaka tomuto bude v roku 2026 tento mladý talent štartovať v súťažiach Formula Regional Middle East a Formula Regional European, kde bude bojovať o popredné priečky.
„Som nesmierne rád, že sa tento rok môžem pridať k akadémii jazdcov Williams. Tento tím má obrovskú históriu a množstvo úspechov, a je pre mňa veľkou cťou byť jeho súčasťou. Formula Regional bude novou výzvou, na ktorú sa veľmi teším. Chcem poďakovať celému tímu Williams za dôveru a nemôžem sa dočkať začiatku tejto novej etapy.“
Ako člen akadémie bude mať Kean k dispozícii plnú podporu tímu pri rozvoji svojich schopností a kariérnom raste v juniorských kategóriách. Akadémia poskytuje jazdcom podporu na každom stupni ich cesty, pomáha im rozvíjať zručnosti potrebné na súťaženie na najvyššej úrovni. Tradícia akadémie je silná – v nedávnej minulosti sa jej absolvent Franco Colapinto dostal až do F1.