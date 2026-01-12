Film Otec opäť získava medzinárodné uznanie. Hlavnú rolu stvárnil Milan Ondrík, ktorý za svoj výkon získal prestížne filmové ocenenie a potvrdil, že slovenské herecké talenty majú čo ponúknuť aj za hranicami.
Herec Milan Ondrík dosiahol výrazný úspech na medzinárodnej filmovej scéne. Vďaka svojmu stvárneniu hlavnej postavy vo filme Otec, od režisérky Terezy Nvotovej, získal Cenu FIPRESCI za najlepší mužský herecký výkon v medzinárodnom hranom filme, informuje TV JOJ. Toto ocenenie udeľuje Medzinárodná federácia filmových kritikov a dlhodobo patrí k najváženejším cenám v oblasti umeleckého filmu.
Členovia poroty ocenili Ondríka za schopnosť okamžite upútať diváka a vtiahnuť ho do deja. V už dobre známej snímke hrá starostlivého otca, ktorého bežná ranná rutina s dcérou sa mení na traumatický zážitok, ktorý zásadne ovplyvní jeho život. Porota vyzdvihla autentickosť hereckého prejavu po zlomovom okamihu príbehu, kde sa objavuje intenzívny, fyzicky citeľný žiaľ a vina.
Kritici ocenili aj to, ako film a Ondríkova interpretácia reflektujú tlak modernej workoholickej spoločnosti, vyhorenie a otázky duševného zdravia, vrátane fenoménu syndrómu zabudnutého dieťaťa.
Film Otec je komorná, no silná psychologická dráma, sústreďujúca sa na vnútorný rozklad človeka čeliaceho vlastnému zlyhaniu. Tereza Nvotová opäť otvára náročné spoločenské témy a vsádza na detaily, ticho a úprimné emócie namiesto veľkých dramatických gest.