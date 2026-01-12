Celý úspech objavenia receptu si vyžiadal roky intenzívneho výskumu.
YouTuber známy ako LabCoatz, ktorý sa venuje vedeckým experimentom a dlhým projektom a má cez 230 tisíc sledovateľov, sa rozhodol vytvoriť čo najpresnejšiu verziu legendárneho nápoja – bez ohľadu na to, či obsahuje zložky z koka rastliny. Vytvoril si tabuľku, v ktorej porovnával chuť vlastných zmesí s originálom.
Muž tvrdí, že po roku intenzívneho výskumu objavil „tajný recept“ Coca-Coly. Tento viac než 130 rokov starý nápoj je stále najpopulárnejší na svete vďaka svojej sladkej chuti a sviežim tónom.
Hoci sa mnohí domnievajú, že ho možno ľahko napodobniť doma, ikonickú chuť sa ľuďom dlhodobo nedarí presne reprodukovať. Skutočný recept je prísne strážený a pravdepodobne nikdy nebude zverejnený.
Po mesiacoch štúdia vedeckých prác a chemických analýz youtuber dospel k receptu, o ktorom tvrdí, že je veľmi blízky originálu. Vo videu, ktoré má skoro tri milióny videní, upozornil aj na to, že recept Coca-Coly nikdy nebol patentovaný a že kľúčové sú správne miešanie a zrenie.
Vo videu ukázal, ako jeho známi ochutnávajú „Lab-Colu“, pričom väčšina z nich ju nedokázala rozoznať od pravej Coca-Coly. Hoci priznal, že počiatočné náklady na suroviny a bylinky môžu byť vysoké, z dlhodobého hľadiska sa to vraj oplatí, keďže nápoj možno vyrábať a skladovať vo veľkom.
Sýtená voda
Cukor (104 g)
1 ml aromatického roztoku A
10 ml aromatického roztoku B
AROMATICKÝ ROZTOK A:
Zrieď 20 – 21 ml nasledujúcej olejovej zmesi na 1 l pomocou 95-percentného etanolu
45,8 ml citrónového oleja
36,5 ml limetkového oleja
8 ml oleja z čajovníka
4,5 ml škoricového oleja (cassia)
2,7 ml muškátového oleja
1,2 ml pomarančového oleja
0,7 ml koriandrového oleja
0,6 ml fencholu
AROMATICKÝ ROZTOK B:
Zrieď nasledujúce zložky vodou na objem 1 l
320 ml karamelového farbiva Shank’s
175 g glycerínu (možno použiť menej)
45 ml 85-percentnej kyseliny fosforečnej
10 ml octu (5-percentná kyslosť)
10 ml vanilkového extraktu
8 g vínnych tanínov (možno použiť viac)
9,65 g kofeínu