dnes 12. januára 2026 o 15:38
Čas čítania 1:09
Michaela Kedžuchová

YouTuber odhalil tajný recept Coca-Coly. Po mesiacoch chemických analýz dospel k receptúre, ktorá oslovila masy

YouTuber odhalil tajný recept Coca-Coly. Po mesiacoch chemických analýz dospel k receptúre, ktorá oslovila masy
Zdroj: youtube / labcoatz
Celý úspech objavenia receptu si vyžiadal roky intenzívneho výskumu.

YouTuber známy ako LabCoatz, ktorý sa venuje vedeckým experimentom a dlhým projektom a má cez 230 tisíc sledovateľov, sa rozhodol vytvoriť čo najpresnejšiu verziu legendárneho nápoja – bez ohľadu na to, či obsahuje zložky z koka rastliny. Vytvoril si tabuľku, v ktorej porovnával chuť vlastných zmesí s originálom.

Muž tvrdí, že po roku intenzívneho výskumu objavil „tajný recept“ Coca-Coly. Tento viac než 130 rokov starý nápoj je stále najpopulárnejší na svete vďaka svojej sladkej chuti a sviežim tónom.

Hoci sa mnohí domnievajú, že ho možno ľahko napodobniť doma, ikonickú chuť sa ľuďom dlhodobo nedarí presne reprodukovať. Skutočný recept je prísne strážený a pravdepodobne nikdy nebude zverejnený.

coca cola
Zdroj: Unsplash/Jeanson Wong
Po mesiacoch štúdia vedeckých prác a chemických analýz youtuber dospel k receptu, o ktorom tvrdí, že je veľmi blízky originálu. Vo videu, ktoré má skoro tri milióny videní, upozornil aj na to, že recept Coca-Coly nikdy nebol patentovaný a že kľúčové sú správne miešanie a zrenie.

Vo videu ukázal, ako jeho známi ochutnávajú „Lab-Colu“, pričom väčšina z nich ju nedokázala rozoznať od pravej Coca-Coly. Hoci priznal, že počiatočné náklady na suroviny a bylinky môžu byť vysoké, z dlhodobého hľadiska sa to vraj oplatí, keďže nápoj možno vyrábať a skladovať vo veľkom.

Na liter koly
Sýtená voda
Cukor (104 g)
1 ml aromatického roztoku A
10 ml aromatického roztoku B

AROMATICKÝ ROZTOK A:
Zrieď 20 – 21 ml nasledujúcej olejovej zmesi na 1 l pomocou 95-percentného etanolu
45,8 ml citrónového oleja
36,5 ml limetkového oleja
8 ml oleja z čajovníka
4,5 ml škoricového oleja (cassia)
2,7 ml muškátového oleja
1,2 ml pomarančového oleja
0,7 ml koriandrového oleja
0,6 ml fencholu

AROMATICKÝ ROZTOK B:
Zrieď nasledujúce zložky vodou na objem 1 l
320 ml karamelového farbiva Shank’s
175 g glycerínu (možno použiť menej)
45 ml 85-percentnej kyseliny fosforečnej
10 ml octu (5-percentná kyslosť)
10 ml vanilkového extraktu
8 g vínnych tanínov (možno použiť viac)
9,65 g kofeínu
Film Otec si opäť získal priazeň kritikov za hranicami. Milan Ondrík si odniesol prestížne medzinárodné ocenenie za hlavnú úlohu
pred 2 hodinami
YouTuber odhalil tajný recept Coca-Coly. Po mesiacoch chemických analýz dospel k receptúre, ktorá oslovila masy
pred 3 hodinami
Jazdec so slovenskými koreňmi je o krok bližšie k F1: Kean Nakamura-Berta sa dostal do akadémie tímu Williams
pred 3 hodinami
„Zostáva mi len pár dní života.“ Bývalý hráč Chelsea zdieľal s fanúšikmi zdrvujúci odkaz
dnes o 14:03
Nová bábika Barbie má autizmus. Okrem fidget spinneru má aj slúchadlá, ktoré potláčajú hluk
dnes o 13:17
Začervenané oko nie je vždy maličkosť: V extrémoch vedie až k slepote. Toto by si nemal podceniť
dnes o 12:38
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
dnes o 11:28
Sima oznámila turné. Ešte pred pôrodom chce stihnúť koncerty v Česku aj na Slovensku
dnes o 10:41
Herca z High School Musical obvinili z držania detskej pornografie. Nejde o jeho prvý konflikt so zákonom
dnes o 09:56
Víťazi Zlatých glóbusov 2026: Jedna bitka za druhou s DiCapriom ovládla filmové kategórie
dnes o 08:46
