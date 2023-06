Dovolenka autom: 5 ikonických road tripov naprieč svetom, ktoré musíš aspoň raz za život absolvovať

V článku si prečítaš, čo ťa čaká, ak sa vydáš na road tripy v rôznych kútoch sveta.

Vieš si predstaviť cyklotúru naprieč Afrikou? Alebo jazdu po moste, kde ťa každú chvíľu môže zaliať obrovská vlna z Atlantiku? Road tripy môžu byť poriadne adrenalínové zážitky. Azda každý už pozná Route 66, ktorá je najznámejšou cestou v USA. Okrem nej však existuje množstvo ďalších nemenej ikonických ciest, ktoré ti ponúkajú nielen úžasnú scenériu, ale aj nezabudnuteľné zážitky.

Neoddeliteľnou súčasťou road tripov je auto. Čo všetko by si mal vedieť a urobiť predtým, než si auto požičiaš, sme pre teba spísali TU. Tentokrát sme sa za teba rozhodli pohľadať tie najkrajšie road tripy na svete, tak pokračuj v čítaní.

Route 66 patrí medzi najviac známe road tripy na svete. Zdroj: Unsplash/Morten Andreassen

Route 66 – USA

Čo by to bolo za článok o road tripoch, keby v ňom chýbala ikonická cesta Route 66? Azda každý o nej v živote už počul, minimálne z pesničky od Nat King Colea. Ako teda vyzerá táto známa trasa? Je dlhá takmer 4-tisíc kilometrov a prepája východné pobrežie USA so západným, pričom spája dve významné mestá. Chicago v štáte Illinois a Los Angeles v Kalifornii. Cesta prechádza dokopy cez osem štátov: Illinois, Missouri, Kansas, Oklahomu, Texas, Nové Mexiko, Arizonu až po Kaliforniu.

V súčasnosti už mnohé jej úseky chátrajú. Dôvodom je fakt, že ju nahradilo niekoľko diaľnic, ktoré čas cestovania medzi dvoma pobrežiami výrazne skrátili. Route 66 následne prevzali jednotlivé štáty, niektoré časti majú súkromní vlastníci a tie, ktoré neprevzal nikto, zostali opustené. Rôzne spolky sa ju však snažia zachovať aspoň ako pamiatku pre ďalšie generácie.

História tejto ikonickej cesty siaha až do roku 1926. Účelom staviteľov bolo prepojiť východ so západom, kam mala priviesť pracovnú silu. Neskôr, v 30. rokoch, však slúžila aj na omnoho dôležitejšie účely. Roky hospodárskej krízy, veľkého sucha a prachových búrok v západnej Amerike pripravilo o obživu množstvo rodín a nezostávalo im tak nič iné, ako sa vydať na západ do Kalifornie, vtedy nazvanej aj ako „krajiny mlieka a medu“.

Cestovanie po Route 66 nebolo však jednoduché ani bezpečné pre jej štrkový povrch. Miestni ju preto volali „krvavá cesta“. To sa však zmenilo v roku 1938, keď štrk nahradil asfalt a cesta sa tak stala prvou svojho druhu v Amerike. Vrchol slávy zažívala Route 66 po vojne, keď sa turistom opäť otvorili brány do sveta. Pozdĺž cesty začali vznikať podniky a vyrástli tam aj prvé fastfoodové prevádzky.

V súčasnosti túto cestu zmákneš v priebehu troch dní, no ak si chceš pozrieť jednotlivé časti a zastaviť sa, môže ti to trvať aj dva až tri týždne. Highlightov na tejto ceste je množstvo. Napríklad v Arizone si môžeš pozrieť Maľovanú púšť, v Texase Veľký kaňon Palo Duro či v Oklahome múzeum Route 66.

Cesta North Coast 500 vedie cez severné pobrežie Škótska. Zdroj: Facebook/North Coast 500

The North Coast 500 – Škótsko

Táto okružná cesta okolo severného pobrežia Škótska sa začína aj končí v meste Inverness. Jej názov je odvodený od jej dĺžky 500 míľ, čo je v prepočte niečo vyše 800 kilometrov. Trasa vedie z mesta na sever cez Black Isle, Easter Ross, Caithness okolo Britských ostrovov, kde prechádza aj okolo najsevernejšieho bodu John O'Groats. Následne sa točí naspäť na západné pobrežie a na juh cez Sutherland, Wester Ross až naspať do mesta Inverness.

Cestovatelia väčšinou túto trasu absolvujú v protismere hodinových ručičiek. Po hodine cesty sa už nachádzaš na vyvýšených cestách obklopených Severným morom, kde sa ti naskytá nádherný panoramatický výhľad. Záver sa nesie v podobe kľukatých úzkych vidieckych ciest, ktoré sú obklopené majestátnymi horami pozdĺž bielych pláží.

Po ceste máš možnosť vidieť typické škótske dedinky, stretnúť priateľských domácich obyvateľov, zoznámiť sa s históriou pri skúmaní historických pamiatok a dokonca sa aj osviežiť pri vodopádoch. Ak ti to nestačí, prinášame ti pár nápadov, ktoré môžeš po ceste absolvovať.

Mesto Caithness je známe vďaka surfovaniu. Ak si teda nadšenec športu, nájdeš tu jedny z najlepších podmienok a vĺn v Spojenom kráľovstve. Skvelým miestom je aj farma Kirkton, kde spoznáš škótsky vidiek v plnej kráse. Farmári ponúkajú cestovateľom poznávacie zájazdy po obrovskom pozemku v buginách, ktoré sa dajú zapožičať priamo na mieste.