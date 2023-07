Niki a Boris precestovali svet na motorke: V Kolumbii nás okradli šmahom ruky, drgol do mňa muž a bol som bez telefónu (Rozhovor)

Niki a Boris precestovali na svojom „naháči“ kus sveta. V rozhovore ti povedia, kde sú najšialenejší vodiči, ale aj to, ako za smiešnu cenu spali v parádnych kúpeľoch v Južnej Amerike.

„Najväčší šok sme zažili vo Vietname. Tam sa zdá, že ľudia nemajú žiadnu úctu k vlastnému životu, ale ani k životu iných. Kamión tam začal predbiehať druhý kamión v protismere do zákruty, pričom nevidel, či niečo ide oproti. Ak by išlo, s istotou by boli všetci mŕtvi,“ opisujú zážitky zo svojich ciest na motorke Niki a Boris z Nových Zámkov.

Mladý pár z juhozápadného Slovenska cestuje po svete od roku 2009. Spája ich láska aj vášeň pre cestovanie a poriadny adrenalín v krvi, ktorý spoločne prežívajú na ich „naháčovi“.

V rozhovore ti prezradia, ako prebiehajú ich cesty a s čím všetkým sa už stretli. Dozvieš sa, kde sú najhorší šoféri, ale aj to, koľko ich takéto „lowcost“ cestovanie naozaj vychádza.

Naučili sme sa so sebou nebrať hlúposti, väčšinou sa domov vrátime s prázdnymi kuframi.

Niki a Boris z Nových Zámkov spolu cestujú po svete na ich motorke. Zdroj: Na naháči svetom

Motorku ste si kúpili v roku 2009. Kam viedli vaše prvé cesty?

Niki: Na začiatok sme sa rozhodli pre „jednoduchšie krajiny“ v blízkosti. Navštívili sme Poľsko, Balkán, Grécko, Taliansko, Portugalsko, Španielsko, ale aj sever Európy, napríklad Fínsko, Estónsko, Lotyšsko aj Litvu.

Neskôr sme pritvrdili a prešli sme Strednú Áziu. Tam sme navštívili Kazachstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tadžikistan a Kirgizsko. Potom bol Boris sám v Japonsku a rok nato, v roku 2018, sme už spolu precestovali Turecko, Gruzínsko, Arménsko a Náhorný Karabach. Potom však prišiel covid a všetko sa spomalilo.

S čím by mal človek rátať, ak sa vydá na takúto cestu?

Boris: V prvom rade, ak sa niekto niekam vydá, mal by mať na to dostatok času. Nie raz bolo takéto cestovanie spojené s výpoveďou v práci. Takisto treba mať zručnosti a znalosti, čo sa týka opravy motorky. A dôležité je poriadne plánovanie, či už cesty, alebo toho, čo si so sebou človek vezme. Auto odnesie čokoľvek, pri motorke je to limitované.

Treba myslieť aj na výdavky. Ak sa vydáme niekam ďalej, rátame s tým, že bude potrebné robiť servis, meniť gumy, brzdy a riešiť podobné záležitosti. Samozrejme, servis motorky je dôležitý najmä pred cestou, aby na ňu šla v dobrom stave. Tak vieme predísť mnohým komplikáciám.

Poďme k vášmu „naháčovi“, aký je to model a koľko kíl môžete naň „naložiť“? Boris: Model sa nazýva Yamaha fz1 n. Je to naháč, čo znamená, že motorka nie je obalená plastami, ale v podstate je nahá. Slúži nám už od začiatku a absolvovali sme na nej skoro všetky výlety. Výnimkou bolo iba zopár miest, ako napríklad Vietnam, kde sme si motorku požičali. Dokopy sme na nej prešli 185-tisíc kilometrov.

No a koľko odnesie? Samotná motorka má približne 220 kilogramov, naše kufre a batohy môžu mať 50 až 60 kilogramov. Plus my dvaja, to môže byť dokopy takmer 500. Časom sme preto museli meniť aj zadný tlmič, pretože naša motorka už išla „nadoraz“.

Čo ste sa pri balení za tie roky naučili?