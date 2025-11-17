Kategórie
dnes 17. novembra 2025 o 13:00
Čas čítania 2:24

Najlepšie adventné kalendáre pre dospelých: LEGO®, únikové hry aj orieškové maslá ti spríjemnia čakanie na Vianoce

Kristína Czakóová
Kristína Czakóová
Citlivý obsah
Článok môže obsahovať:
  • produkty a služby určené pre osoby staršie ako 18 rokov
  • sex, nahotu a iný NSFW obsah
  • násilie, krv alebo obsah nevhodný pre citlivé povahy
mám nad 18 rokov (zobraziť obsah)
späť na hlavnú stránku Späť

Kto by nechcel 24 darčekov? 😅

Prečo by mali mať adventné kalendáre len deti? Určite budeš súhlasiť, že všetci si zaslúžime malé prekvapenie, obzvlášť v hektickom predvianočnom období. Vybrali sme tie najzaujímavejšie kalendáre pre dospelých, ktoré ponúkajú viac než len čokoládu – od kúskov LEGO® Harry Potter, sladké orieškové maslá, cez napínavé únikové hry až po erotické prekvapenia či kozmetiku.

Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.
Tento článok obsahuje affiliate odkazy. Produkty sú vybrané nezávisle redakciou.

Uniková hra – Ponorka

Čaká ťa 24 okienok, ktoré ukrývajú záhady a tajomstvá – každý deň budeš riešiť hlavolamy, hádanky, skladačky aj úlohy, ktoré sú založené na princípe únikovej hry. Luštením hádaniek sa posúvaš bližšie k riešeniu, teda úniku z opustenej továrne. Hra je vhodná pre celú partiu, ale aj individuálnych hráčov.

Alza
Zdroj: Alza
EXIT Adventný kalendár Ponorka

Temný ostrov – Adventný kalendár s únikovou hrou

Ako lacnejšiu alternatívu únikovej hry pridávame Temný ostrov. Vyrieš 24 hlavolamov a nájdi východ. Dej sleduje Marca, ktorý má pred Vianocami navštíviť svojho starého otca na jeho súkromnom ostrove. Svojho starého otca však nikdy predtým nevidel. Keď na ostrov dorazí, zisťuje, že dedko zmizol a na Marca číha smrteľné nebezpečenstvo.

wishlist vianoce
Zdroj: Martinus
Temný ostrov

Orechové krémy BIG BOY

Povedzme si úprimne, chutné orieškové maslá sú tak trošku závislosť, ktorá nepoteší tvoj denný kalorický príjem. S týmto kalendárom získaš slušnú zásobu na niekoľko mesiacov. Kalendár obsahuje maslá, voňavé sviečky alebo iné sladkosti, ako napríklad Big Brownie lieskový krém s kešu a bielou čokoládou, Big Rafael mandlovo-kokosový krém, Proteinová granola Sweet & Salty, Mug cake s príchuťou perníčku. Nebudeme ti robiť ďalej chúťky, celý zoznam nájdeš v popise produktu.

wihslist vianoce
Zdroj: Alza / BIG BOY
BIG BOY Adventný kalendár

Adventný kalendár s vonnými sviečkami

Poznáš niekoho, komu musí horieť sviečka každý deň? Tak v tom prípade máš darček vybavený. Kalendár má tvar otváracej knihy a obsahuje 24 ks parafínových sviečok v skle.

Alza
Zdroj: Alza
Adventný kalendár s vonnými sviečkami

L'ORÉAL PARIS Paris 24 dní Vianočný kalendár

Toto je rozhodne kalendár pre štedrejší rozpočet. Každé okienko skrýva ikonický produkt na líčenie, starostlivosť o pleť alebo vlasy – napríklad očné tiene, riasenku, ceruzku na pery, skincare alebo starostlivosť o vlasy. Celý zoznam nájdeš v popise produktu.

notino
Zdroj: Notino
L'ORÉAL PARIS Paris 24 dní Vianočný kalendár

Douglas beauty kalendár

V oboch kalendároch nájdeš dekoratívnu kozmetiku, skincare alebo doplnky. Veľký kalendár sa však otvára ako kozmetický kufrík a má aj zrkadlo.

wishlist vianoce
Zdroj: Douglas
beauty kalendáre Douglas

Kolekcia čajov

Ideálny darček na Secret Santu v práci, alebo ako pekná drobnosť, s ktorou môžeš potešiť maminu či babku. Zimné rána si tak obdarovaná osoba môže spríjemniť chutným čajom. Kalendár obsahuje 12 pyramídových vrecúšok rôznych čajov.

wishlist vianoce
Zdroj: Alza / ETS
Kolekcia čajov

LEGO® Harry Potter™

Teraz zapíští zberateľské srdiečko všetkých fanúšikov LEGO®. Nás najviac oslovila edícia Harry Potter. Kalendár obsahuje stovky dielov, z ktorých si môžeš postaviť figúrky a doplnky do existujúcich kolekcií. Tento rok v ňom nájdeš napríklad patronusa v podobe jeleňa, minifigúrku Harryho Pottera, Draca Malfoya či Luny Lovegoodovej.

wishlist vianoce
Zdroj: Alza / LEGO®
LEGO® Harry Potter™ Adventný kalendár 2025

Back to the Future – DeLorean

Tento kalendár poteší zas srdiečko fanúšikov kultových filmov Návrat do budúcnosti. Každé okienko obsahuje kúsok skladačky. Po poskladaní získaš stroj času – model auta DeLorean.

wishlist vianoce
Zdroj: Alza / Numskull
Back to the Future – Delorean

LoveBoxxx Naughty & Nice 2025

Pre tých, ktorí ocenia spicy Vianoce, je tu kalendár od LoveBoxxx. Obsahuje 24 darčekov (9 hračiek, pomôcky a doplnky) na spríjemnenie intímnych chvíľ. Darčeky sú určené pre ženy alebo páry. Všetky produkty sú v elegantnom farebnom prevedení – v kombinácii tmavomodrej a ružového zlata. Celý obsah kalendára nájdeš v popise produktu.

wishlist vianoce
Zdroj: Notino / LoveBoxxx
LoveBoxxx Naughty & Nice 2025

 

VIANOCE WISHLIST
Lifestyle news
Slovenský film Otec ovládol ďalší svetový festival. Získal hlavnú cenu aj ocenenie scenáristu v Štokholme pred 9 minútami
Justin Bieber sa zveril s bolesťami. Počas streamu odhalil, z čoho má zranenú polovicu tela pred 54 minútami
Kanye West má koncom novembra vystúpiť v Brazílii. Úrady ho varujú pred zatykačom v prípade pro-nacistických vyjadrení pred hodinou
Druhá kapitola Wicked je tu. Arianu Grande a Cynthiu Erivo uvidíme v kinách už tento týždeň pred 2 hodinami
Pozri si trailer na nový film o Ľudovítovi Štúrovi. Známu osobnosť slovenských dejín uvidíme tak, ako sme ju doteraz nepoznali pred 3 hodinami
Hollywoodsky večer plný hviezd. Na udeľovaní čestných Oscarov zažiarili Jennifer Lopez či Sydney Sweeney dnes o 10:19
Supermodelka Irina Shayk pricestovala do Prahy. Vyzdvihla, že sa tu dorozumie po rusky a cíti sa ako doma dnes o 09:28
Spravil astrofotograf Andrew McCarthy z Arizony fotografiu roka? Snímka s názvom „Pád Ikara“ nevytvorila AI včera o 13:26
Prvé zábery z Nolanovej Odyssey sú na svete. Pozri si Anne Hathaway a Toma Hollanda v antických kostýmoch včera o 09:18
