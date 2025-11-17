Najlepšie adventné kalendáre pre dospelých: LEGO®, únikové hry aj orieškové maslá ti spríjemnia čakanie na Vianoce

- produkty a služby určené pre osoby staršie ako 18 rokov
- sex, nahotu a iný NSFW obsah
- násilie, krv alebo obsah nevhodný pre citlivé povahy
Kto by nechcel 24 darčekov? 😅
Prečo by mali mať adventné kalendáre len deti? Určite budeš súhlasiť, že všetci si zaslúžime malé prekvapenie, obzvlášť v hektickom predvianočnom období. Vybrali sme tie najzaujímavejšie kalendáre pre dospelých, ktoré ponúkajú viac než len čokoládu – od kúskov LEGO® Harry Potter, sladké orieškové maslá, cez napínavé únikové hry až po erotické prekvapenia či kozmetiku.
Tento článok obsahuje affiliate odkazy. Produkty sú vybrané nezávisle redakciou.
Uniková hra – Ponorka
Čaká ťa 24 okienok, ktoré ukrývajú záhady a tajomstvá – každý deň budeš riešiť hlavolamy, hádanky, skladačky aj úlohy, ktoré sú založené na princípe únikovej hry. Luštením hádaniek sa posúvaš bližšie k riešeniu, teda úniku z opustenej továrne. Hra je vhodná pre celú partiu, ale aj individuálnych hráčov.
Temný ostrov – Adventný kalendár s únikovou hrou
Ako lacnejšiu alternatívu únikovej hry pridávame Temný ostrov. Vyrieš 24 hlavolamov a nájdi východ. Dej sleduje Marca, ktorý má pred Vianocami navštíviť svojho starého otca na jeho súkromnom ostrove. Svojho starého otca však nikdy predtým nevidel. Keď na ostrov dorazí, zisťuje, že dedko zmizol a na Marca číha smrteľné nebezpečenstvo.
Orechové krémy BIG BOY
Povedzme si úprimne, chutné orieškové maslá sú tak trošku závislosť, ktorá nepoteší tvoj denný kalorický príjem. S týmto kalendárom získaš slušnú zásobu na niekoľko mesiacov. Kalendár obsahuje maslá, voňavé sviečky alebo iné sladkosti, ako napríklad Big Brownie lieskový krém s kešu a bielou čokoládou, Big Rafael mandlovo-kokosový krém, Proteinová granola Sweet & Salty, Mug cake s príchuťou perníčku. Nebudeme ti robiť ďalej chúťky, celý zoznam nájdeš v popise produktu.
Adventný kalendár s vonnými sviečkami
- 34,11 € (37,90 €)
Poznáš niekoho, komu musí horieť sviečka každý deň? Tak v tom prípade máš darček vybavený. Kalendár má tvar otváracej knihy a obsahuje 24 ks parafínových sviečok v skle.
L'ORÉAL PARIS Paris 24 dní Vianočný kalendár
- 98 € s kódom NOTINO (139,90 €)
Toto je rozhodne kalendár pre štedrejší rozpočet. Každé okienko skrýva ikonický produkt na líčenie, starostlivosť o pleť alebo vlasy – napríklad očné tiene, riasenku, ceruzku na pery, skincare alebo starostlivosť o vlasy. Celý zoznam nájdeš v popise produktu.
Douglas beauty kalendár
V oboch kalendároch nájdeš dekoratívnu kozmetiku, skincare alebo doplnky. Veľký kalendár sa však otvára ako kozmetický kufrík a má aj zrkadlo.
Kolekcia čajov
Ideálny darček na Secret Santu v práci, alebo ako pekná drobnosť, s ktorou môžeš potešiť maminu či babku. Zimné rána si tak obdarovaná osoba môže spríjemniť chutným čajom. Kalendár obsahuje 12 pyramídových vrecúšok rôznych čajov.
LEGO® Harry Potter™
Teraz zapíští zberateľské srdiečko všetkých fanúšikov LEGO®. Nás najviac oslovila edícia Harry Potter. Kalendár obsahuje stovky dielov, z ktorých si môžeš postaviť figúrky a doplnky do existujúcich kolekcií. Tento rok v ňom nájdeš napríklad patronusa v podobe jeleňa, minifigúrku Harryho Pottera, Draca Malfoya či Luny Lovegoodovej.
Back to the Future – DeLorean
Tento kalendár poteší zas srdiečko fanúšikov kultových filmov Návrat do budúcnosti. Každé okienko obsahuje kúsok skladačky. Po poskladaní získaš stroj času – model auta DeLorean.
LoveBoxxx Naughty & Nice 2025
Pre tých, ktorí ocenia spicy Vianoce, je tu kalendár od LoveBoxxx. Obsahuje 24 darčekov (9 hračiek, pomôcky a doplnky) na spríjemnenie intímnych chvíľ. Darčeky sú určené pre ženy alebo páry. Všetky produkty sú v elegantnom farebnom prevedení – v kombinácii tmavomodrej a ružového zlata. Celý obsah kalendára nájdeš v popise produktu.