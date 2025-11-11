Česko-slovenská verzia programu Naked Attraction zaznamenáva veľké úspechy v oblasti sledovanosti. Prvých päť epizód sledovalo viac ako 700 000 divákov starších ako 18 rokov.
Aj keď televízna stanica ÓČKO vysiela zahraničné epizódy rovnomennej reality šou už roky, sledovanosť českej edície Naked Attraction sa zvýšila na štrnásťnásobok. Takmer polovicu divákov tohto programu tvoria mladí ľudia vo veku medzi 25 a 44 rokov. Z hľadiska pohlavia je to pomer 50 na 50.
„Napriek niektorým komentárom o zábave pre spodinu spoločnosti sa ukázalo, že Naked sledujú ľudia vzdelaní a s nadštandardnou životnou úrovňou,“ uviedol programový riaditeľ televíznej stanice Alexandr Guha.
V skupine nad 25 rokov má vysokoškolské vzdelanie 23 percent ľudí, čo je o 70 percent viac ako všeobecne u televízneho vysielania. Takmer štvrtina divákov tiež pochádza zo socioekonomickej triedy AB, z domácností s vyššími príjmami a vzdelaním, čo je o polovicu viac ako je štandard.
Diváci sa môžu tešiť na päť nových epizód do konca roka a dva zostrihy najlepších momentov celej série. Na ďalší rok ÓČKO ďalej pripravuje desať nových dielov. Pri čakaní na ďalší diel si môžeš zatiaľ prečítať náš rozhovor s moderátorkou programu Monikou Timkovou.