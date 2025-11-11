Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 11. novembra 2025 o 11:34
Čas čítania 0:39
Michal Drahný

Naked Attraction láme rekordy. Show sledujú hlavne mladí a vzdelaní ľudia s vyššími príjmami

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Česko-slovenská verzia programu Naked Attraction zaznamenáva veľké úspechy v oblasti sledovanosti. Prvých päť epizód sledovalo viac ako 700 000 divákov starších ako 18 rokov.

Aj keď televízna stanica ÓČKO vysiela zahraničné epizódy rovnomennej reality šou už roky, sledovanosť českej edície Naked Attraction sa zvýšila na štrnásťnásobok. Takmer polovicu divákov tohto programu tvoria mladí ľudia vo veku medzi 25 a 44 rokov. Z hľadiska pohlavia je to pomer 50 na 50.

„Napriek niektorým komentárom o zábave pre spodinu spoločnosti sa ukázalo, že Naked sledujú ľudia vzdelaní a s nadštandardnou životnou úrovňou,“ uviedol programový riaditeľ televíznej stanice Alexandr Guha.

V skupine nad 25 rokov má vysokoškolské vzdelanie 23 percent ľudí, čo je o 70 percent viac ako všeobecne u televízneho vysielania. Takmer štvrtina divákov tiež pochádza zo socioekonomickej triedy AB, z domácností s vyššími príjmami a vzdelaním, čo je o polovicu viac ako je štandard.

Nahá atrakcia CZ & SK láme rekordy Nahá atrakcia CZ & SK láme rekordy Nahá atrakcia CZ & SK láme rekordy Nahá atrakcia CZ & SK láme rekordy
Zobraziť galériu
(6)

Diváci sa môžu tešiť na päť nových epizód do konca roka a dva zostrihy najlepších momentov celej série. Na ďalší rok ÓČKO ďalej pripravuje desať nových dielov. Pri čakaní na ďalší diel si môžeš zatiaľ prečítať náš rozhovor s moderátorkou programu Monikou Timkovou.

Odporúčané
Herec zo seriálu Trailer Park Boys čelí obvineniu zo sexuálneho napadnutia Herec zo seriálu Trailer Park Boys čelí obvineniu zo sexuálneho napadnutia 11. novembra 2025 o 9:22
Odporúčané
V LA bola premiéra poslednej série Stranger Things. Aké outfity zvolili herci? V LA bola premiéra poslednej série Stranger Things. Aké outfity zvolili herci? 11. novembra 2025 o 8:33
Odporúčané
Kris Jenner oslávila 70-ku vo veľkom: Nechýbal James Bond theme ani hviezdni hostia Kris Jenner oslávila 70-ku vo veľkom: Nechýbal James Bond theme ani hviezdni hostia 10. novembra 2025 o 18:36
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
REALITY SHOWS
Odporúčame
KVÍZ: Ako sa volal najväčší dinosaurus a kedy vyhynul posledný mamut? Zisti, čo všetko vieš o praveku e
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Ako sa volal najväčší dinosaurus a kedy vyhynul posledný mamut? Zisti, čo všetko vieš o praveku
30. 10. 2025 9:00
Patrícia si gummy smile nechala upraviť botoxom, Teri si uvedomila, že práve to je jej charakteristická črta e
refresher+
Odporúčané
Patrícia si gummy smile nechala upraviť botoxom, Teri si uvedomila, že práve to je jej charakteristická črta
včera o 17:00
HEINEKEN Slovensko prispieva každý rok do štátnej kasy 50 miliónov €. Spoločnosť pomáha vytvárať desaťtisíce pracovných miest e
Sponzorovaný obsah
HEINEKEN Slovensko prispieva každý rok do štátnej kasy 50 miliónov €. Spoločnosť pomáha vytvárať desaťtisíce pracovných miest
pred 2 dňami
Martin nevie ako kúpiť byt a Elena sa cíti pozadu vo vzťahoch: Mladých Slovákov trápi Quarter Life Crisis e
refresher+
Odporúčané
Martin nevie ako kúpiť byt a Elena sa cíti pozadu vo vzťahoch: Mladých Slovákov trápi Quarter Life Crisis
včera o 08:00
5 dôvodov, prečo v zime navštíviť rezort x-bionic® sphere. Blízko Bratislavy nájdeš špičkové športoviská aj dokonalý wellness e
Sponzorovaný obsah
5 dôvodov, prečo v zime navštíviť rezort x-bionic® sphere. Blízko Bratislavy nájdeš špičkové športoviská aj dokonalý wellness
1. 11. 2025 9:00
Farmári platili za sex s orangutankou: Opicu oholili, ozdobili šperkami a vycvičili k prostitúcii. Bola hviezdou nevestinca e
refresher+
Odporúčané
Farmári platili za sex s orangutankou: Opicu oholili, ozdobili šperkami a vycvičili k prostitúcii. Bola hviezdou nevestinca
pred 2 dňami
Storky
V LA bola premiéra poslednej série Stranger Things. Aké outfity zvolili herci?
Kris Jenner oslávila 70. narodeniny vo veľkom. Ktoré celebrity tam nechýbali?
Katy Perry v novom singli otvorene prehovorila o rozchode s Orlandom Bloomom
Najlepšia dráma roka? Nový seriál na Apple TV zbiera takmer dokonalé hodnotenia
Na nábreží Dunaja vznikne nový rezidenčný projekt, ktorý ponúkne londýnsku archi...
V spolupráci
Dara Rolins v Bratislave zahájila šou na vypredanom štadióne. Takto to tam vyzer...
Kde oslavovala narodeniny Kendall Jenner? Vilu na pár dní zaplavili celebrity
Kaviareň black. otvára ďalšiu prevádzku. Výberovú kávu nájdeš už aj v Dúbravke
Podfukári sa vrátili do kín vo veľkom štýle. Takto to vyzeralo na slávnostnej pr...
Mediálna spolupráca
Nara Smith je tvárou vianočnej kampane Skims. Na čo vsadila Kim Kardashian?
Hailey Bieber oslavuje narodeniny vo veľkom. Prináša nové lesky, tašku aj púzdra
Do Dunaja prichádza Martin Klinčúch. Herec sa po dlhšom čase vracia na obrazovky
V Bratislave otvorili nové Oli’s Italiano. Hlavné mesto má ďalší spot pre milovn...
Synergia luxusnej módy a elitného športu: FC Barcelona sa spojila s luxusnou zna...
Takto vyzeral druhý deň Mercedes-Benz Fashion Live!
Zimné bundy, ktoré ťa udržia v teple a suchu aj v mrazoch od značiek TNF, Columb...
V spolupráci
Takto vyzeral prvý deň Mercedes-Benz Fashion Live!
Partnerka Maxa Verstappena oznámila že ich dcérka Lily je „dúhové dieťa“
Charles Leclerc požiadal svoju priateľku o ruku
Sexuológ nám povedal, čo si myslí o erotickom ChatGPT. Z čoho má najväčšie obavy...
Lifestyle news
Naked Attraction láme rekordy. Show sledujú hlavne mladí a vzdelaní ľudia s vyššími príjmami pred 30 minútami
Zdeno Chára sa zapísal do hokejovej histórie. Slovenská legenda vstúpila do Siene slávy NHL pred hodinou
Herec zo seriálu Trailer Park Boys čelí obvineniu zo sexuálneho napadnutia pred 2 hodinami
V LA bola premiéra poslednej série Stranger Things. Aké outfity zvolili herci? pred 3 hodinami
Čo jedia dermatológovia pre krajšiu pleť? Za tieto potraviny by dali ruku do ohňa dnes o 07:12
Kris Jenner oslávila 70-ku vo veľkom: Nechýbal James Bond theme ani hviezdni hostia včera o 18:36
Víťazky českej a slovenskej Ruže pre nevestu spúšťajú spoločný podcast včera o 17:35
Kim Kardashian znovu neuspela na advokátskej skúške: „Právnička ešte nie som, len ju hrám v telke“ včera o 16:36
Katy Perry v novom singli otvorene prehovorila o rozchode s Orlandom Bloomom včera o 15:33
Spravodajstvo
Vlaky Doprava Autonehoda Polícia SR
Viac
EÚ spúšťa iniciatívu Európsky štít demokracie. Reaguje na hybridné útoky a vplyv Ruska
pred 10 minútami
AKTUÁLNE: Ministerstvo dopravy odvolalo šéfov ZSSK. Rezort mení vedenie spoločnosti
pred 55 minútami
Šutaj Eštok musí čurillovcom zaplatiť 90-tisíc eur. V súčasnosti je v exekúcii a exekútor mu zablokoval účet
pred hodinou

Viac z Filmy a Seriály

Všetko
V LA bola premiéra poslednej série Stranger Things. Aké outfity zvolili herci?
V LA bola premiéra poslednej série Stranger Things. Aké outfity zvolili herci?
pred 3 hodinami
RECENZIA: Predator Badlands revitalizuje sériu spôsobom, aký sme vo filmoch nevideli 40 rokov
Odporúčané
RECENZIA: Predator Badlands revitalizuje sériu spôsobom, aký sme vo filmoch nevideli 40 rokov
5. 11. 2025 18:00
Poľský megaprojekt dorazil na Netflix. Novinku prirovnávajú k hitu Černobyľ
Poľský megaprojekt dorazil na Netflix. Novinku prirovnávajú k hitu Černobyľ
7. 11. 2025 7:11
Najlepšia dráma roka? Nový seriál na Apple TV zbiera takmer dokonalé hodnotenia
Najlepšia dráma roka? Nový seriál na Apple TV zbiera takmer dokonalé hodnotenia
včera o 11:07
Vyšiel trailer k filmu o Michaelovi Jacksonovi. Dcéra „kráľa popu“ hovorí o prikrášlenej realite
Vyšiel trailer k filmu o Michaelovi Jacksonovi. Dcéra „kráľa popu“ hovorí o prikrášlenej realite
7. 11. 2025 8:17
Päť zaujímavostí o sérii Podfukári, ktoré by si mal vedieť ešte pred premiérou tretieho dielu
Päť zaujímavostí o sérii Podfukári, ktoré by si mal vedieť ešte pred premiérou tretieho dielu
5. 11. 2025 15:41
Viac z Gastro Všetko
Toto je TOP 10 podnikov v Prešove: Z týchto miest neodídeš hladný ani sklamaný (Gastrotest)
Ľudia
pred 3 dňami
refresher+
Odporúčané
Toto je TOP 10 podnikov v Prešove: Z týchto miest neodídeš hladný ani sklamaný (Gastrotest)
pred 3 dňami
KVÍZ: Pamätáš si jedlá zo školskej jedálne? Otestuj sa, či vieš, čo k tradičným pokrmom nemohlo chýbať
4. 11. 2025 11:00
Našiel som najlacnejšie obedové menu v Košiciach: Na tomto mieste sa výborne naješ len za pár eur (Reportáž)
31. 10. 2025 18:00
Viac z Móda Všetko
OUTFIT CHECK z koncertu Dary Rolins: Kika Ďurišová, Darina dcéra a hviezdy Sľubu predviedli top looky večera
Oblečenie
pred 3 dňami
OUTFIT CHECK z koncertu Dary Rolins: Kika Ďurišová, Darina dcéra a hviezdy Sľubu predviedli top looky večera
pred 3 dňami
V LA bola premiéra poslednej série Stranger Things. Aké outfity zvolili herci?
pred 3 hodinami
November sneakers alert: Pozri si limitovaný model od Travisa Scotta a návraty ikon, ktoré ovládnu ulice
pred 4 dňami
Viac z História Všetko
András Toma strávil v ruskej psychiatrii omylom 53 rokov. Mrazivý príbeh vojaka, ktorého napokon zachránil Slovák
Zahraničné
1. 10. 2025 9:00
refresher+
Odporúčané
András Toma strávil v ruskej psychiatrii omylom 53 rokov. Mrazivý príbeh vojaka, ktorého napokon zachránil Slovák
1. 10. 2025 9:00
Väzňom vrážali do nôh klince, kladivom vybíjali zuby a mučili ich v ostnatej klietke. Vo vietnamskom väzení bola smrť oslobodením
6. 1. 2025 9:30
Našla sa „Ježišova loď“? Z Izraela hlásia unikátny archeologický objav
25. 8. 2025 9:24

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
KVÍZ: Harry Potter seriál je skoro tu. Pamätáš si ešte detaily filmovej série?
Zaujímavosti
pred hodinou
KVÍZ: Harry Potter seriál je skoro tu. Pamätáš si ešte detaily filmovej série?
pred hodinou
Nový seriál zo sveta čarodejníkov sa blíži a to znamená, že je čas oprášiť vedomosti z Rokfortu.
V piatok 14. novembra bude Pyjama Day: Obleč si pyžamo a ukáž solidaritu s rodinami v nemocniciach
PR správa
V piatok 14. novembra bude Pyjama Day: Obleč si pyžamo a ukáž solidaritu s rodinami v nemocniciach
pred 3 hodinami
V LA bola premiéra poslednej série Stranger Things. Aké outfity zvolili herci?
V LA bola premiéra poslednej série Stranger Things. Aké outfity zvolili herci?
pred 3 hodinami
Kris Jenner oslávila 70-ku vo veľkom: Nechýbal James Bond theme ani hviezdni hostia
Kris Jenner oslávila 70-ku vo veľkom: Nechýbal James Bond theme ani hviezdni hostia
včera o 18:36
Backstage Dary Rolins: Prinášame ti exkluzívny pohľad do zákulisia koncertu
refresher+
Odporúčané
Backstage Dary Rolins: Prinášame ti exkluzívny pohľad do zákulisia koncertu
včera o 18:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Toto je TOP 10 podnikov v Prešove: Z týchto miest neodídeš hladný ani sklamaný (Gastrotest)
refresher+
Odporúčané
Toto je TOP 10 podnikov v Prešove: Z týchto miest neodídeš hladný ani sklamaný (Gastrotest)
pred 3 dňami
VIDEO: Vtip s hosteskou a šampanským kritizuje aj štátna agentúra: „Považujeme to za neprípustné“
VIDEO: Vtip s hosteskou a šampanským kritizuje aj štátna agentúra: „Považujeme to za neprípustné“
včera o 14:27
Tina s dcérou Aničkou avizujú veľký koncert v Tipos Aréne. Vydali aj spoločnú skladbu Nesquik
Tina s dcérou Aničkou avizujú veľký koncert v Tipos Aréne. Vydali aj spoločnú skladbu Nesquik
pred 2 dňami
Patrícia si gummy smile nechala upraviť botoxom, Teri si uvedomila, že práve to je jej charakteristická črta
refresher+
Odporúčané
Patrícia si gummy smile nechala upraviť botoxom, Teri si uvedomila, že práve to je jej charakteristická črta
včera o 17:00
Poľský megaprojekt dorazil na Netflix. Novinku prirovnávajú k hitu Černobyľ
Poľský megaprojekt dorazil na Netflix. Novinku prirovnávajú k hitu Černobyľ
7. 11. 2025 7:11
Toto je TOP 10 podnikov v Prešove: Z týchto miest neodídeš hladný ani sklamaný (Gastrotest)
refresher+
Odporúčané
Toto je TOP 10 podnikov v Prešove: Z týchto miest neodídeš hladný ani sklamaný (Gastrotest)
pred 3 dňami
Duolingo sklamalo: Testovala som známe appky na učenie sa jazykov. Ktorá je najlepšia?
refresher+
Odporúčané
Duolingo sklamalo: Testovala som známe appky na učenie sa jazykov. Ktorá je najlepšia?
6. 11. 2025 11:00
Poľský megaprojekt dorazil na Netflix. Novinku prirovnávajú k hitu Černobyľ
Poľský megaprojekt dorazil na Netflix. Novinku prirovnávajú k hitu Černobyľ
7. 11. 2025 7:11
KVÍZ: Pamätáš si jedlá zo školskej jedálne? Otestuj sa, či vieš, čo k tradičným pokrmom nemohlo chýbať
KVÍZ: Pamätáš si jedlá zo školskej jedálne? Otestuj sa, či vieš, čo k tradičným pokrmom nemohlo chýbať
4. 11. 2025 11:00
Odstránili Separove graffiti z base campu na Evereste. Nvotová tam poslala „svojich chlapcov“
Odstránili Separove graffiti z base campu na Evereste. Nvotová tam poslala „svojich chlapcov“
5. 11. 2025 12:33
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
27. 10. 2025 13:07
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
22. 10. 2025 14:58
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
23. 10. 2025 15:33
Samuel žije s Visual snow syndrómom: Nemôžem ísť na nákup, pozrieť si film ani si nájsť prácu
refresher+
Odporúčané
Samuel žije s Visual snow syndrómom: Nemôžem ísť na nákup, pozrieť si film ani si nájsť prácu
23. 10. 2025 17:00
REBRÍČEK: Toto je 10 najneobľúbenejších hercov a herečiek v Hollywoode. Nájdeš tu svojho obľúbenca?
REBRÍČEK: Toto je 10 najneobľúbenejších hercov a herečiek v Hollywoode. Nájdeš tu svojho obľúbenca?
25. 10. 2025 7:27
Domov
Zdieľať
Diskusia