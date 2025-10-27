Turisti hodnotili najlepšie slovenské jedlá.
Portál Tasteatlas.com zostavil rebríček najlepších slovenských jedál podľa turistov. Dominujú v ňom očakávané špeciality, ale aj nečakané kúsky.
8. Slovenský oštiepok
Slovenský oštiepok je tradičný polotvrdý syr vyrobený z poloslaného ovčieho mlieka, kravského mlieka alebo ich zmesi. Môže byť buď parený alebo neparený, údený alebo neúdený a vyrába sa buď priemyselnou cestou v mliekarňach, alebo na salašoch v horských oblastiach Slovenskej republiky tradičnými metódami.
Je veľmi výrazný na pohľad – tvarom pripomína veľké vajce alebo šišku so zlatohnedou šupkou vďaka údeniu a krémovo žltou farbou vo vnútri. Jeho textúra je pevná a homogénna, pričom pri krájaní sa na povrchu vytvárajú drobné prasklinky.
7. Kapustnica
Slovenská kapustnica je vydatná zimná polievka s bohatou chuťou, ktorá pochádza z rôznych údených bravčových výrobkov, klobás a sušených húb. Kapustnica súvisí s viacerými podobnými polievkami, ktoré sa vyskytujú v strednej a východnej Európe.
6. Halušky
Halušky sú mimoriadne jemné zemiakové knedličky, ktoré sú typicky spájané so Slovenskom. Cesto sa pripravuje z nastrúhaných surových zemiakov a múky. Tradične sa halušky varia tak, že sa cesto rozotrie na drevenú dosku, z ktorej sa malé kúsky cesta odkrajujú a vhadzujú priamo do vriacej vody.
Modernejší spôsob využíva špeciálnu haluškovú formu, cez ktorú sa cesto jemne tlačí do vody, čím vznikajú malé knedličky. Obe techniky produkujú nepravidelne tvarované halušky s jemnou textúrou a svetlou farbou.