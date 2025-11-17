Fanúšikom úprimne opísal svoj bolestivý pád.
Justin Bieber je aktuálne aktívny na Twitchi. V uvoľnenej atmosfére počas jeho nedávneho streamu sa priznal kamarátom, že spadol z jednokolesového skateboardu Onewheel a poranil si bok a rebrá.
Onewheel je doska s jedným veľkým kolesom a motorom, ktorá reaguje na presun váhy a Justin na nej očividne nezvládol balanc. „Strašne ma bolí rebro, brácho, videl si to?“ povedal počas vysielania.
Po chvíli sa Justin otočil na kameru a dodal: „Ja som padol na tom Onewheele presne na bok.“ Priznal, že je preňho bolestivé robiť prakticky čokoľvek – dokonca aj spievať. „Aj spievanie, smiech – všetko ma bolí.“
Zranenie ho však nezastavilo. Justin ešte pred časom oznámil, že spúšťa pravidelné livestreamy na Twitchi a plánuje streamovať prakticky každý deň, čo sa mu zatiaľ darí.