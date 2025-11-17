Kategórie
dnes 17. novembra 2025 o 10:19
Hana Divišová

Hollywoodsky večer plný hviezd. Na udeľovaní čestných Oscarov zažiarili Jennifer Lopez či Sydney Sweeney

Hollywoodsky večer plný hviezd. Na udeľovaní čestných Oscarov zažiarili Jennifer Lopez či Sydney Sweeney
Zdroj: Getty Images/ Steve Granitz
Ocenenia získali legendy ako Tom Cruise, Debbie Allen, Wynn Thomas a Dolly Parton.

Včera sa v Los Angeles konalo každoročné udeľovanie cien Governors Awards 2025. Na červenom koberci sa predviedli hviezdy Hollywoodu – nechýbala Jennifer Lopez či Sydney Sweeney s dokonalými lookmi. 

Governors Awards patria medzi najprestížnejšie filmové ocenenia. Neudeľujú sa za konkrétny film či výkon, ako je to pri Oscaroch, ale ako pocta za celoživotný prínos, výnimočné producentstvo alebo humanitárnu činnosť.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa The Academy (@theacademy)

Ako informuje portál Deadline, tento rok si čestné ceny odniesli Tom Cruise, Debbie Allen a Wynn Thomas, zatiaľ čo Dolly Parton získala humanitárnu cenu. O zábavu sa postaral práve Tom Cruise, ktorý si nielen prevzal čestnú cenu, ale aj to na parkete poriadne roztočil.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa VMG Culture & Entertainment (@beingblackislit)

Na podujatí sa okrem samotných ocenených objavili aj ďalšie hviezdy ako Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio, Ariana Grande, Emma Stone, ktoré svojimi outfitmi rozžiarili celý večer. Ich looky si môžeš pozrieť v galérii. 

Ariana Grande leonardo diCaprio Jennifer Lawrence Emma Stone
Zobraziť galériu
(6)
ČERVENÝ KOBEREC
Lifestyle news
Slovenský film Otec ovládol ďalší svetový festival. Získal hlavnú cenu aj ocenenie scenáristu v Štokholme pred 12 minútami
Justin Bieber sa zveril s bolesťami. Počas streamu odhalil, z čoho má zranenú polovicu tela pred 57 minútami
Kanye West má koncom novembra vystúpiť v Brazílii. Úrady ho varujú pred zatykačom v prípade pro-nacistických vyjadrení pred hodinou
Druhá kapitola Wicked je tu. Arianu Grande a Cynthiu Erivo uvidíme v kinách už tento týždeň pred 2 hodinami
Pozri si trailer na nový film o Ľudovítovi Štúrovi. Známu osobnosť slovenských dejín uvidíme tak, ako sme ju doteraz nepoznali pred 3 hodinami
Hollywoodsky večer plný hviezd. Na udeľovaní čestných Oscarov zažiarili Jennifer Lopez či Sydney Sweeney dnes o 10:19
Supermodelka Irina Shayk pricestovala do Prahy. Vyzdvihla, že sa tu dorozumie po rusky a cíti sa ako doma dnes o 09:28
Spravil astrofotograf Andrew McCarthy z Arizony fotografiu roka? Snímka s názvom „Pád Ikara“ nevytvorila AI včera o 13:26
Prvé zábery z Nolanovej Odyssey sú na svete. Pozri si Anne Hathaway a Toma Hollanda v antických kostýmoch včera o 09:18
