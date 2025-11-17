Ocenenia získali legendy ako Tom Cruise, Debbie Allen, Wynn Thomas a Dolly Parton.
Včera sa v Los Angeles konalo každoročné udeľovanie cien Governors Awards 2025. Na červenom koberci sa predviedli hviezdy Hollywoodu – nechýbala Jennifer Lopez či Sydney Sweeney s dokonalými lookmi.
Governors Awards patria medzi najprestížnejšie filmové ocenenia. Neudeľujú sa za konkrétny film či výkon, ako je to pri Oscaroch, ale ako pocta za celoživotný prínos, výnimočné producentstvo alebo humanitárnu činnosť.
Ako informuje portál Deadline, tento rok si čestné ceny odniesli Tom Cruise, Debbie Allen a Wynn Thomas, zatiaľ čo Dolly Parton získala humanitárnu cenu. O zábavu sa postaral práve Tom Cruise, ktorý si nielen prevzal čestnú cenu, ale aj to na parkete poriadne roztočil.
Na podujatí sa okrem samotných ocenených objavili aj ďalšie hviezdy ako Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio, Ariana Grande, Emma Stone, ktoré svojimi outfitmi rozžiarili celý večer. Ich looky si môžeš pozrieť v galérii.