dnes 16. novembra 2025 o 7:14
Lukáš Turčan

Meta zavádza povinné AI hodnotenie: Výkon zamestnancov budú od roku 2026 triediť podľa „AI-driven impact“

Meta zavádza povinné AI hodnotenie: Výkon zamestnancov budú od roku 2026 triediť podľa „AI-driven impact“
Zdroj: Facebook / Mark Zuckerberg
Od 1. januára 2026 sa stane „vplyv riadený AI“ základným očakávaním a kritériom pri hodnotení výkonu zamestnancov.

AI už nie je voľba, ale povinnosť
 

Ako potvrdila Janelle Gale, šéfka oddelenia ľudských zdrojov v Mete v internom memorande, spoločnosť mení svoje firemné priority. Metriky individuálneho používania a adopcie AI sa stanú hlavným meradlom. Meta tak nasleduje širší trend v Silicon Valley, veľké technologické firmy ako Microsoft, Google a Amazon už dávajú jasné pokyny, že používanie umelej inteligencie „už nie je voliteľné“. Je to nevyhnutné na udržanie si pozície v pretekoch o technologickú dominanciu.

Mark Zuckerberg
Zdroj: Facebook / Mark Zuckerberg

 AI bude písať aj hodnotenia výkonu

Meta zároveň zavádza AI nástroje aj do samotného procesu hodnotenia výkonu zamestnancov. Firma spúšťa „AI Performance Assistant“ (Asistent výkonu s AI), ktorý pomôže zamestnancom pri písaní sebahodnotení a spätnej väzby. Zamestnanci môžu na tieto účely využívať aj interného AI bota Metamate alebo externé nástroje ako Google Gemini. Spoločnosť chce takýmto spôsobom nielen motivovať, ale aj priamo odmeňovať tých, ktorí dosahujú „výnimočný dopad riadený AI“.

MARK ZUCKERBERG META (FIRMA) UMELÁ INTELIGENCIA
