dnes 31. októbra 2025 o 18:35
Čas čítania 0:40
Anja Samardžija

Meta čelí obvineniu z nelegálneho sťahovania porna na trénovanie AI. Bráni sa, že išlo o „súkromné účely" zamestnancov

Meta čelí obvineniu z nelegálneho sťahovania porna na trénovanie AI. Bráni sa, že išlo o „súkromné účely“ zamestnancov
Zdroj: Getty Images/Chip Somodevilla
Spoločnosť Meta čelí neobvyklému obvineniu. Jej zamestnanci mali stiahnuť 2 400 pornofilmov pre tréning AI.

Podľa žaloby spoločností Strike 3 Holdings a Counterlife Media mala Meta údajne stiahnuť takmer 2 400 pornofilmov cez torrenty, aby ich využila na tréning svojich systémov umelej inteligencie.

Meta však obvinenia odmieta. Tvrdí, že sťahovanie z firemných IP adries nesúviselo s trénovaním AI, ale išlo o „osobné aktivity jednotlivcov“, nie o firemný projekt.

Spoločnosť Strike 3 Holdings, známa ako producent erotických filmov, tvrdí, že filmy boli využité pri vývoji tajného projektu, ktorý poháňa Meta Movie Gen. Ten mal údajne experimentovať s generovaním videí pre dospelých. Firma teraz po Mete požaduje odškodné vo výške 359 miliónov dolárov.

Na archívnej snímke z 25. októbra 2019 šéf Facebooku Mark Zuckerberg počas prejavu v New Yorku.
Na archívnej snímke z 25. októbra 2019 šéf Facebooku Mark Zuckerberg počas prejavu v New Yorku. Zdroj: TASR/AP

Meta sa háji tým, že v roku 2018, keď malo k údajného porušovaniu práv dôjsť, spoločnosť žiadne systémy umelej inteligencie netrénovala. S výskumom AI generatívnych videí začala až v roku 2022.

„Tieto výroky neobstoja nielen kvôli nedostatku podporných faktov, ale aj preto, že teória zodpovednosti žalobcov nedáva zmysel a nemožno ju zosúladiť s faktami, ktoré uvádzajú. Celá žaloba proti spoločnosti Meta by mala byť zamietnutá s právnymi účinkami,“ uviedla Meta.

MARK ZUCKERBERG META (FIRMA) UMELÁ INTELIGENCIA
