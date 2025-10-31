Bývalí víťazi Love Islandu Kika a Trabo prežívajú mimoriadne náročné obdobie.
Už čoskoro sa dozvieme, kto vyhrá piatu sériu reality šou Love Island. Fanúšikovia pritom očakávali, že sa veľkolepého finále zúčastnia aj bývalí víťazi Kika a Trabo. Dvojica sa však na sociálnych sieťach podelila o dôvod, prečo ich tam tentoraz neuvidíme – v týchto dňoch totiž prišli o svoje spoločné bábätko a Kika je momentálne v nemocnici.
„Pred mesiacom sme sa dozvedeli neuveriteľnú novinu, z ktorej sa nám zastavil svet. Mali sme sa stať rodičmi. Prvé týždne boli ako z rozprávky a my sme sa už začali pripravovať a tešiť na novú životnú rolu,“ začala Kika svoj príspevok na Instagrame.
„Po mojich narodeninách sme išli na kontrolu, kde sme zistili, že sa veci nevyvíjajú úplne tak, ako by sa mali. V našom malom pokébale sa nenachádzal žiadny pokémonik, ktorý by tam rástol. Bola to správa, ktorá nás zdrtila, a aj keď sme sa navonok tvárili, že je všetko v poriadku, prežívali sme najhoršie obdobie našich životov,“ napísala.
Kika zároveň prezradila, prečo sa rozhodli zdieľať to verejne: „Zo začiatku sme o tomto vôbec nechceli písať verejne, no včera som podstúpila zákrok, kvôli ktorému sa nemôžeme zúčastniť finále Love Islandu 5. Nechceli sme, aby vznikali zbytočné špekulácie a nedorozumenia, tak sme týmto príbehom chceli uviesť veci na pravú mieru.“
Na záver vyjadrila podporu všetkým ženám a párom, ktorí si prechádzajú alebo prešli niečím podobným.