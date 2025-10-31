Kategórie
dnes 31. októbra 2025 o 15:11
Čas čítania 0:56
Michaela Kedžuchová Hana Divišová

Kika a Trabo z Love Islandu oznámili smutnú správu. Prišli o bábätko

Kika a Trabo z Love Islandu oznámili smutnú správu. Prišli o bábätko
Zdroj: Instagram/@kristina_viglaska
Bývalí víťazi Love Islandu Kika a Trabo prežívajú mimoriadne náročné obdobie.

Už čoskoro sa dozvieme, kto vyhrá piatu sériu reality šou Love Island. Fanúšikovia pritom očakávali, že sa veľkolepého finále zúčastnia aj bývalí víťazi Kika a Trabo. Dvojica sa však na sociálnych sieťach podelila o dôvod, prečo ich tam tentoraz neuvidíme – v týchto dňoch totiž prišli o svoje spoločné bábätko a Kika je momentálne v nemocnici.

„Pred mesiacom sme sa dozvedeli neuveriteľnú novinu, z ktorej sa nám zastavil svet. Mali sme sa stať rodičmi. Prvé týždne boli ako z rozprávky a my sme sa už začali pripravovať a tešiť na novú životnú rolu,“ začala Kika svoj príspevok na Instagrame.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Kristína Víglaská (@kristina_viglaska)

„Po mojich narodeninách sme išli na kontrolu, kde sme zistili, že sa veci nevyvíjajú úplne tak, ako by sa mali. V našom malom pokébale sa nenachádzal žiadny pokémonik, ktorý by tam rástol. Bola to správa, ktorá nás zdrtila, a aj keď sme sa navonok tvárili, že je všetko v poriadku, prežívali sme najhoršie obdobie našich životov,“ napísala.

Kika zároveň prezradila, prečo sa rozhodli zdieľať to verejne: „Zo začiatku sme o tomto vôbec nechceli písať verejne, no včera som podstúpila zákrok, kvôli ktorému sa nemôžeme zúčastniť finále Love Islandu 5. Nechceli sme, aby vznikali zbytočné špekulácie a nedorozumenia, tak sme týmto príbehom chceli uviesť veci na pravú mieru.“

Na záver vyjadrila podporu všetkým ženám a párom, ktorí si prechádzajú alebo prešli niečím podobným.

