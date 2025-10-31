Fanúšikovia ešte nevideli posledné slovo od paranormálnych vyšetrovateľov Eda a Lorraine Warrenovcov, ktorí sa vrátia v ďalšom filme série V zajatí démonov.
V štúdiu Warner Bros. a New Line sa pripravuje prequel, pričom režisér krátkych filmov Rodrigue Huart je v rokovaniach o réžii. Scenár budú písať veteráni franšízy Richard Naing a Ian Goldberg, ktorí stáli za dvoma predchádzajúcimi filmami, „The Nun II“ (2023) (Mníška 2) a septembrovým „The Conjuring: Last Rites“ (V zajatí démonov 4: Posledné pomazanie). Podľa Variety však žiadne dohody zatiaľ neboli uzavreté.
„V zajatí démonov 4: Posledné pomazanie“ bol prezentovaný ako záverečný diel série, no po úspechu filmu s celosvetovým ziskom 487 miliónov dolárov bolo jasné, že séria bude pokračovať.
Nie je jasné, či sa Vera Farmiga a Patrick Wilson vrátia, keďže „V zajatí démonov 4“ uzavrel príbeh Warrenovcov. Nový film sa má zamerať na ich skoré roky, čo pravdepodobne znamená nové obsadenie.
Súčasne sa „The Conjuring“ rozširuje aj na televíznu obrazovku – HBO pripravuje seriál pokračujúci v príbehu z filmov. Scenár a produkciu má na starosti Nancy Won, detaily deja sú zatiaľ utajené.
S deviatimi filmami (vrátane spin-offov „Annabelle“ a „The Nun“) sa univerzum „Conjuring“ stalo najziskovejšou hororovou franšízou s kombinovaným zárobkom 2,7 miliardy dolárov, často pri nízkych rozpočtoch, čo prináša vysoké zisky. Autorsky za projektom stojí James Wan, produkčne Peter Safran.