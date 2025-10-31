Kategórie
dnes 31. októbra 2025 o 11:32
Čas čítania 0:33
Anja Samardžija

Netflix prekvapil fanúšikov Zaklínača. Spolu so 4. sériou vydali aj nový film s Dolphom Lundgrenom

Netflix prekvapil fanúšikov Zaklínača. Spolu so 4. sériou vydali aj nový film s Dolphom Lundgrenom
Zdroj: Netflix
Netflix vydal nový film zo sveta Zaklínača. Dej predchádza štvrtej sérii seriálu.

Film s názvom The Rats: A Witcher Tale mal pôvodne byť samostatným seriálom v roku 2023. Po dvoch mesiacoch bolo natáčanie zastavené kvôli problémom so scenárom, logistickým problémom a nezhodám medzi členmi produkčného tímu.

zaklínač
Zdroj: Netflix/ propagační materiál

Netflix však nakoniec natočený materiál zostrihal do podoby filmu, ktorý 30. októbra spolu so štvrtou sériou uviedol na svojej platforme.

„Aby uskutočnili odvážnu lúpež, bude musieť banda šiestich zločincov urobiť niečo, čo nikdy predtým neurobili: dôverovať si navzájom – a tiež vyslúžilému zaklínačovi,“  píše sa v synopse filmu.

 Príbeh sa odohráva pred udalosťami štvrtej sezóny a sleduje šesť mladých zločincov (Giselher, Mistle, Kayleigh, Iskra, Reef a Asse), ktorí plánujú najväčšiu lúpež svojho života. V jednej z hlavných úloh sa dokonca objaví aj Dolph Lundgren. Film trvá 82 minút a napísali ho Haily Hall a Lauren Schmidt Hissrich, ktoré zároveň stoja aj za pôvodným seriálom. 

Anketa:
Si fanúšik/čka Zaklínača?
Áno, je to skvelé!
Taký priemer.
Nie, nebavilo ma to.
Áno, je to skvelé!
29 %
Taký priemer.
57 %
Nie, nebavilo ma to.
14 %
