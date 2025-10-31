Kategórie
dnes 31. októbra 2025 o 8:33
Čas čítania 0:38
Sofia Angušová

Boj o bratislavské letisko: Ryanair pridáva nové lety, reaguje tak na expanziu Wizz Airu

Boj o bratislavské letisko: Ryanair pridáva nové lety, reaguje tak na expanziu Wizz Airu
Zdroj: TASR/František Iván
Súboj nízkonákladových dopravcov o bratislavské letisko pokračuje. Ryanair od jari 2026 rozšíri svoju ponuku o nové linky do Tirany a Varšavy.

Ryanair plánuje od jari 2026 spustiť nové spojenie do albánskej Tirany štyrikrát týždenne – v pondelok, stredu, piatok a nedeľu. Do Varšavy (letisko Modlin) sa bude lietať každý deň. 

Rozšírenie prichádza len krátko po tom, ako konkurenčný Wizz Air ohlásil svoju historicky najväčšiu expanziu v rámci Bratislavy. Maďarská letecká spoločnosť spustí 21. novembra novú vnútroštátnu linku medzi Bratislavou a Košicami a spolu s ňou aj ďalšie medzinárodné spojenia. Celkovo tak bude prevádzkovať až 27 liniek, čo je rekordný počet pre jedného dopravcu na Slovensku, píše portál hnonline.

Ryanair na tento krok zareagoval ešte počas jesene, keď ohlásil sedem nových destinácií od októbra 2025. Z Bratislavy sa tak bude lietať denne do Barcelony a pribudnú aj spojenia do Lamezia Terme, Palerma, Neapola, Malagy, Alicante a Atén.

Zaujímavosťou je, že ide presne o tie isté mestá, kam plánuje lietať aj konkurenčný Wizz Air. Konkurencia medzi leteckými spoločnosťami tak prináša viac spojov a aj lepší výber pre cestujúcich z hlavného mesta.

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
CESTOVANIE CESTOVNÉ PASY CESTOVNÝ RUCH RYANAIR
