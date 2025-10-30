Kategórie
dnes 30. októbra 2025 o 17:00
Čas čítania 2:10

Halloweenska párty v Šafku, Návrat Hard Rica či výstava Tutanchamona. Kam vyraziť cez víkend? (WEEKEND RADAR)

Halloweenska párty v Šafku, Návrat Hard Rica či výstava Tutanchamona. Kam vyraziť cez víkend? (WEEKEND RADAR)
Zdroj: Ig /@fobia_kid
Sofia Angušová
Sofia Angušová
Víkend klope na dvere a hlavné mesto má opäť nabitý program.

Halloweensky víkend sa blíži a Bratislava opäť ponúka kopu zaujímavých možností, ako ho prežiť naplno. Ak sa nevieš rozhodnúť, kam sa vybrať, Weekend Radar je tu presne na to. Vybrali sme niekoľko podujatí, ktoré nás zaujali – trochu hudby, trochu kultúry, trochu oddychu. 

Každý týždeň ti pripravujeme výber koncertov, akcií, výstav, trhov či kultúrnych podujatí, o ktorých by si rozhodne mal vedieť. Určite nezabudni dať odber témy WEEKEND RADAR, aby ti nič dôležité neušlo.
 

Piatok, 31.10.

Refresher Halloween Party, Šafko 

Našu halloweensku párty si nesmieš nechať ujsť!  Uskutoční sa v piatok, 31. októbra. O hudbu sa postarajú DJ Yanko Kral, Hugo Hypetrain, Tani0ka a DJ Slay, takže sa priprav na poriadnu dávku energie a zábavy.

Vstup stojí 10 €, no ak dorazíš v originálnom kostýme a označíš @safkoklub a @refreshersk, môžeš vyhrať „Kľúč od Šafka“ – vstupy na november, konzum na bare aj predplatné Refresher+. Chýbať nebude ani špeciálny spooky drink. Tak čo, vidíme sa v Šafku?

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa REFRESHER Slovensko (@refreshersk)

Návrat: Hard Rico, Edison Park

Český raper Hard Rico po prepustení z väzenia nezaháľa. Už v piatok zavíta do bratislavského Edison Parku. Dvere sa otvárajú o 21:00 a fanúšikovia sa môžu tešiť na poriadnu dávku rapu. Akcia je určená pre osoby od 15 rokov. Vstupenku si kúpiš tu.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Raketove AKCIE (@raketove_akcie)

Ples príšer, Trnko 

Fobia Kid zavíta so svojím dlho očakávaným novým albumom do Bratislavy práve na Halloween, 31. októbra do Novej Tržnice v priestore Trnko. Album SLOVAKIA NIGHTMARE čerpá inšpiráciu zo slovanskej kultúry, mytológie, ale aj z aktuálneho spoločenského diania. Ako hosť na koncerte vystúpi Temný Rudo a po koncerte sa môžete tešiť aj na afterku.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa @trnko_trznica

Sobota, 1.11.

Trh-Piac-Markt & Bratislavská knižná burza, Stará Tržnica

Chceš si spraviť pekné sobotné ráno? Zastav sa na Trhu – Piac – Markt a Bratislavskej knižnej burze, kde každú sobotu od 9:00 do 15:00 nájdeš všetko pod jednou strechou. Čakajú ťa čerstvé remeselné potraviny od lokálnych farmárov a malých rodinných výrobcov, kvalitné zahraničné delikatesy a mnoho iného.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Stará tržnica (@staratrznica)

Len Tak, Kácečko

Sobotný večer 1. novembra v Kácečku sľubuje poriadnu dávku hudby a energie. O mix sa postará DJ Yanny, ktorý hrá všetko od disco a house cez afro house. Bar sa otvára už od 16:00, akciu odštartuje hudba o 22:00 a vstup je od 18 rokov.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa ~ Kácečko ~ (@kacecko_)

Nedeľa, 2.11.

Veľkolepá výstava Tutanchamon, Sport Mall

Máš chuť sa cez víkend vidieť kúsok histórie? Od 30. októbra 2025 môžeš v Bratislave navštíviť výstavu Tutanchamon. Expozícia ti približí jeden z najväčších archeologických objavov histórie a umožní nahliadnuť do života mladého faraóna. Výstava je otvorená každý deň od 9:00 do 19:00, počas víkendov od 9:30 do 19:00 a vstupenky sú k dispozícii na konkrétny čas.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa TUTANCHAMON - JEHO HROBKA A POKLADY (@tutanchamonsk)

TIP OD REDAKCIE:

Ak máš rád/a dobrú kávu a zároveň aj poctivé raňajky, odporúčame ti cez víkend skočiť do bistra Otto!, kde si pochutnáš na kvalitnom jedle. Momentálne v ich ponuke nájdeš aj palacinky, ktoré ti môžem fakt len odporučiť. 

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Otto! (@otto.bratislava)

Odporúčané
Prestížny európsky magazín zverejnil rebríček najlepších kaviarní na Slovensku. Nájdeš v ňom aj tú svoju? Prestížny európsky magazín zverejnil rebríček najlepších kaviarní na Slovensku. Nájdeš v ňom aj tú svoju? 28. októbra 2025 o 16:26
Odporúčané
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí 27. októbra 2025 o 13:07
Odporúčané
Obľúbená bratislavská kaviareň Goriffee bude opäť v centre. Otvorili nové priestory Obľúbená bratislavská kaviareň Goriffee bude opäť v centre. Otvorili nové priestory 23. októbra 2025 o 8:59
HUDBA
Odporúčame
KVÍZ: Ako sa volal najväčší dinosaurus a kedy vyhynul posledný mamut? Zisti, čo všetko vieš o praveku e
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Ako sa volal najväčší dinosaurus a kedy vyhynul posledný mamut? Zisti, čo všetko vieš o praveku
dnes o 09:00
Silvia má kvetinárstvo: Cez dušičky zarobím päťkrát viac ako v januári (Rozhovor) e
refresher+
Odporúčané
Silvia má kvetinárstvo: Cez dušičky zarobím päťkrát viac ako v januári (Rozhovor)
dnes o 07:00
Tomáš študuje a športuje na univerzite v USA: Za alkohol ma môžu vyhodiť, ich stravovanie je veľmi nezdravé (Rozhovor) e
refresher+
Odporúčané
Tomáš študuje a športuje na univerzite v USA: Za alkohol ma môžu vyhodiť, ich stravovanie je veľmi nezdravé (Rozhovor)
pred 2 dňami
V novom bratislavskom podniku PaB Donau ožíva rakúsko-uhorská kuchyňa: „Varíme jedlá, ktoré miloval cisár František Jozef I.“ e
Sponzorovaný obsah
V novom bratislavskom podniku PaB Donau ožíva rakúsko-uhorská kuchyňa: „Varíme jedlá, ktoré miloval cisár František Jozef I.“
23. 10. 2025 10:00
Tabletka ‚po‘ nie je lentilka po nechránenom styku: Sofii rozhádzala cyklus na pol roka, gynekologička varuje pred rizikami e
refresher+
Odporúčané
Tabletka ‚po‘ nie je lentilka po nechránenom styku: Sofii rozhádzala cyklus na pol roka, gynekologička varuje pred rizikami
pred 3 dňami
Pozri či máš tento produkt doma a vyhraj výlet do Los Angeles v hodnote 4 900 € e
Sponzorovaný obsah
Pozri či máš tento produkt doma a vyhraj výlet do Los Angeles v hodnote 4 900 €
21. 10. 2025 17:00
