Víkend klope na dvere a hlavné mesto má opäť nabitý program.
Halloweensky víkend sa blíži a Bratislava opäť ponúka kopu zaujímavých možností, ako ho prežiť naplno. Ak sa nevieš rozhodnúť, kam sa vybrať, Weekend Radar je tu presne na to. Vybrali sme niekoľko podujatí, ktoré nás zaujali – trochu hudby, trochu kultúry, trochu oddychu.
Piatok, 31.10.
Refresher Halloween Party, Šafko
Našu halloweensku párty si nesmieš nechať ujsť! Uskutoční sa v piatok, 31. októbra. O hudbu sa postarajú DJ Yanko Kral, Hugo Hypetrain, Tani0ka a DJ Slay, takže sa priprav na poriadnu dávku energie a zábavy.
Vstup stojí 10 €, no ak dorazíš v originálnom kostýme a označíš @safkoklub a @refreshersk, môžeš vyhrať „Kľúč od Šafka“ – vstupy na november, konzum na bare aj predplatné Refresher+. Chýbať nebude ani špeciálny spooky drink. Tak čo, vidíme sa v Šafku?
Návrat: Hard Rico, Edison Park
Český raper Hard Rico po prepustení z väzenia nezaháľa. Už v piatok zavíta do bratislavského Edison Parku. Dvere sa otvárajú o 21:00 a fanúšikovia sa môžu tešiť na poriadnu dávku rapu. Akcia je určená pre osoby od 15 rokov. Vstupenku si kúpiš tu.
Ples príšer, Trnko
Fobia Kid zavíta so svojím dlho očakávaným novým albumom do Bratislavy práve na Halloween, 31. októbra do Novej Tržnice v priestore Trnko. Album SLOVAKIA NIGHTMARE čerpá inšpiráciu zo slovanskej kultúry, mytológie, ale aj z aktuálneho spoločenského diania. Ako hosť na koncerte vystúpi Temný Rudo a po koncerte sa môžete tešiť aj na afterku.
Sobota, 1.11.
Trh-Piac-Markt & Bratislavská knižná burza, Stará Tržnica
Chceš si spraviť pekné sobotné ráno? Zastav sa na Trhu – Piac – Markt a Bratislavskej knižnej burze, kde každú sobotu od 9:00 do 15:00 nájdeš všetko pod jednou strechou. Čakajú ťa čerstvé remeselné potraviny od lokálnych farmárov a malých rodinných výrobcov, kvalitné zahraničné delikatesy a mnoho iného.
Len Tak, Kácečko
Sobotný večer 1. novembra v Kácečku sľubuje poriadnu dávku hudby a energie. O mix sa postará DJ Yanny, ktorý hrá všetko od disco a house cez afro house. Bar sa otvára už od 16:00, akciu odštartuje hudba o 22:00 a vstup je od 18 rokov.
Nedeľa, 2.11.
Veľkolepá výstava Tutanchamon, Sport Mall
Máš chuť sa cez víkend vidieť kúsok histórie? Od 30. októbra 2025 môžeš v Bratislave navštíviť výstavu Tutanchamon. Expozícia ti približí jeden z najväčších archeologických objavov histórie a umožní nahliadnuť do života mladého faraóna. Výstava je otvorená každý deň od 9:00 do 19:00, počas víkendov od 9:30 do 19:00 a vstupenky sú k dispozícii na konkrétny čas.
TIP OD REDAKCIE:
Ak máš rád/a dobrú kávu a zároveň aj poctivé raňajky, odporúčame ti cez víkend skočiť do bistra Otto!, kde si pochutnáš na kvalitnom jedle. Momentálne v ich ponuke nájdeš aj palacinky, ktoré ti môžem fakt len odporučiť.