Pozri si výber najlepších kaviarní na Slovensku, ktorý zostavil magazín European Coffee Trip.
Magazín European Coffee Trip, ktorý sa venuje výberovej káve a funguje aj ako sprievodca kaviarňami v Európe, včera zverejnil rebríček desiatich najlepších kaviarní na Slovensku.
Ako sa očakávalo, najviac kvalitných kaviarní sa nachádza práve v Bratislave, no v zozname nechýbajú ani kaviarne z Piešťan či Prešova.
Milovníci kvalitnej kávy mali možnosť cez mobilnú aplikáciu odovzdať svoje hlasy a rozhodnúť, ktoré kaviarne si zaslúžia byť medzi najlepšími. Potvrdených voličov bolo 22 251, ktorí odovzdali spolu 48 128 hlasov, pričom každý mohol hlasovať za jednu až tri kaviarne.
Do rebríčka desiatich najlepších sa dostalo množstvo podnikov najmä z Bratislavy: 6.57 a.m, black, Concept Coffee Bratislava, Goriffee, Jungle Roastery, Kaviareň Vták, Soren a Kauka. Mimo hlavného mesta sa medzi top kaviarne zaradili Concept Coffee v Piešťanoch a Spojka Roastery v Prešove.
Kaviarni Kauka sa však podarilo zaradiť aj medzi víťazné špecializované kaviarne European Coffee Trip Awards 2025. Každá z ocenených kaviarní získala v hlasovaní najviac hlasov vo svojej krajine a do súťaže sa celkovo zapojilo 38 krajín po celej Európe.
Pozri si celý rebríček:
|Kaviareň
|Mesto
|6:57 a.m.
|Bratislava
|black
|Bratislava
|Concept Coffee
|Bratislava
|Concept Coffee Roasters
|Piešťany
|Goriffee
|Bratislava
|Jungle roastery
|Bratislava
|Kauka
|Bratislava
|Kaviareň Vták
|Bratislava
|Soren
|Bratislava
|SPOJKA ROASTERY
|Prešov