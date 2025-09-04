Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Gastronovinky na Refresheri ti prináša Wolt Objednávaj si z množstva reštaurácií so skvelými zľavami na Wolte. S doručením. Objednaj si jedlo
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 4. septembra 2025 o 11:00
Čas čítania 3:38
Karolína Uličná

Kde v Bratislave pracovať v cool prostredí a pri dobrej káve? Tieto kaviarne sú stvorené pre notebooky či učenie

Kde v Bratislave pracovať v cool prostredí a pri dobrej káve? Tieto kaviarne sú stvorené pre notebooky či učenie
Zdroj: Instagram/@jungle_roastery
GASTRO KAVIARNE A PEKÁRNE ZOOM IN: BACK2REALITY
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Gastronovinky na Refresheri ti prináša Wolt Objednaj si jedlo

Zásuvky, Wi-Fi a koláč k tomu. Toto sú top kaviarne v Bratislave vhodne na prácu či štúdium

Kam v Bratislave zájsť, ak potrebuješ miesto na prácu či učenie? Vybrali sme kaviarne, kde sa ti bude dobre sústrediť a ktoré ti poskytnú aj niečo navyše.

Pri výbere kaviarní vhodných na prácu sme sa riadili jednoduchými, no dôležitými kritériami. Potrebný je dostatočne veľký a pohodlný stôl, ideálne pri stene, aby si mal súkromie pri notebooku. Samozrejmosťou je dobrá káva, dostupné zásuvky na nabíjanie a spoľahlivé Wi-Fi s heslom, ktoré nemusíš lúštiť pol dňa. Takto vyzerá základ, bez ktorého sa pracovať jednoducho nedá.
Tento článok je súčasťou obsahového špeciálu, ktorý sa týka návratu do školských lavíc či officov po letných dovolenkách. Ak sa chceš dozvedieť viac o témach študentského života, práce, kariéry či financií, sleduj ZOOM IN: Back2reality.

Fertucha

Sladké pokušenie k práci alebo malá odmena pred náročným dňom, aj tak by sa dala opísať Fertucha na Grösslingovej 27. Nájdeš tu skvelé domáce koláče, ktoré ti spríjemnia pracovné popoludnie, a pritom si môžeš pokojne vybaviť všetko, čo potrebuješ. Priestor síce nie je veľký, no je veľmi prakticky zariadený. Stoly sú ideálne na to, aby sa na ne zmestila káva, koláč a notebook, nič viac vlastne k práci nepotrebuješ.

Fertucha kaviareň
Zdroj: Google/Kejmy Tatranska

Emil

Tiché miesto v centre mesta, ktoré patrí pod Otto, takže o kvalitu obsluhy, kávy aj surovín sa báť nemusíš. Počas dňa tam nebýva až tak veľa ľudí, takže je tam relatívny pokoj. Nájdeš tu zástrčky na nabíjanie notebooku, pohodlné sedenie a krásny výhľad na nádvorie s fontánou. Celý priestor je nefajčiarsky – a to platí aj pre vonkajšie sedenie.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Emil (@emil.bratislava)

 

Jungle v Sky Parku

Jungle je stále spoľahlivá voľba. Od presťahovania do nového priestoru majú veľký dlhý stôl s nabíjačkami, ideálny na prácu. V ponuke sú aj menšie snacky, takže ťa práca nezastihne hladného. Nevýhodou sú o niečo vyššie ceny, no za pohodlie a moderný interiér to určite stojí.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by jungle (@jungle_roastery)

 

Sweet Beans Coffee

Pôvodne maličká kaviareň na Obchodnej ulici sa presťahovala. Nájdeš ju však len o niekoľko metrov ďalej na Obchodnej 48, kde získala väčší priestor. Vďaka tomu je dnes ideálna na prácu s notebookom. Vlastná pražená káva a skvelé kváskové pečivo sú kombináciou, ktorú pri práci určite oceníš – či už máš otvorený Excel alebo píšeš prácu.

 

Fern

Ak si nestihol raňajky a čaká ťa meeting, Fern na Miletičovej 40 je skvelou voľbou. Vo vnútri nájdeš naozaj veľký priestor, takže miesto sa vždy nájde. V zadnej časti je dlhý stôl so zástrčkami, takže kaviareň je prispôsobená aj na prácu. Atmosféra je pokojná, takže tu zvládneš aj učenie pri šálke espressa.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by FERN Specialty Coffee (@fern_bratislava)

 

Keps na Cintorínskej

Aj keď je aktuálne okolie Cintorínskej a zastávky Rajská hlučné kvôli prerábkam, Keps je stále fajn voľbou. Interiér je priestranný a na terase sa dá sedieť aj s notebookom, ak máš nabitú batériu. Vnútri ťa čakajú pohodlné stoly a sedačky. Káva tu síce nie je pre najväčších fajnšmekrov (batch brew nečakaj), no pistáciový croissant za 2,50 € ťa určite poteší.

Keps Cintorínska kaviareň
Zdroj: Google/ Laco Durkovic

 

Mogg

V zozname nemôžeme vynechať petržalskú kaviareň Mogg na Muchovom námestí 3. Nájdeš tu nielen skvelú kávu, ale aj raňajky či brunch. Interiér zdobia veľké francúzske okná, ktoré prepúšťajú množstvo svetla. Je to miesto, kde sa ti bude dobre premýšľať, pracovať aj učiť.

 

Strettko

Na Mickiewiczovej 10 nájdeš Strettko. Ide o jednu z najzaujímavejších nových kaviarní v Bratislave. Už po prvom vstupe ťa privíta priateľská atmosféra a taliansky vibe, ktorý sa tu ozaj podarilo preniesť. Okrem skvelej kávy si môžeš dať aj niečo netradičné domácu sicílsku granitu s brioškou. Vďaka talianskemu štýlu sa tu cítiš, akoby si na chvíľu vycestoval do Palerma, to pri práci proste potrebuješ! Strettko je ideálne miesto, ak hľadáš kombináciu dobrého espressa a príjemného prostredia, kde sa dá pracovať

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by STRETTKO | GRANITA | COFFEE | BRUNCH (@strettko)

 

Brûlée

Na Dunajskej 12, hneď vedľa Blue Mondays, pribudol nový spot s názvom Brulee. Je to priestranná kaviareň s elegantnou, no pritom útulnou atmosférou. Krásne lustre a štýlový nábytok dodávajú miestu výnimočný charakter, takže tu ľahko zabudneš na ruch mesta. Brulee je ideálnou voľbou, ak hľadáš miesto, kde si môžeš v pokoji sadnúť k práci.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Brulee Bratislava (@brulee.bratislava)

 

Foxford na Obchodnej

Tento podnik patrí k bratislavským klasikám a asi každý študent ho už niekedy navštívil. Kombinácia kníhkupectva a kaviarne má svoje čaro – dole si môžeš pozrieť knihy, hore zas nájdeš veľa stolov, kde sa dá učiť alebo pracovať. Výhodou je, že väčšina stolov má k dispozícii zásuvky, takže si bez problémov dobiješ notebook či telefón. Ak hľadáš miesto, kde si potrebuješ na pár hodín „rozložiť pracovisko“, Foxford je na to ideálny. Bonusom je výhľad priamo na električkovú trať. Foxford je teda perfektné miesto, ak chceš uniknúť ruchu Obchodnej, ponoriť sa do kníh alebo do práce.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Foxford (@foxfordcafe)

Odporúčané
V Prešove otvorili novú remeselnú pekáreň Kromka. V škandinávskom interiéri si vychutnáš domáce pečivo aj kvalitnú kávu V Prešove otvorili novú remeselnú pekáreň Kromka. V škandinávskom interiéri si vychutnáš domáce pečivo aj kvalitnú kávu 15. apríla 2025 o 16:06
Nevynechaj:
Triple five coffee roasters (Račianska 26A)
End. bistro (Kvačalova 994/821, Ružinov)
Matsu premium tea & coffee (Špitálska 2202/51)
Kaviareň Vták (Špitálska 2214/20)

Malý tip na záver

Okolie Nív sa tiež stáva kaviarenskou veľmocou. Problémom však je, že tam môžeš mať problém nájsť voľné miesto. Obľúbený Pan Králiček má dokonca na stoloch oznam, že kaviareň nie je na dlhé vysedávanie pri notebooku. Podobne je na tom aj Goriffee, kde sú vyznačené stoly, na ktorých sa pracovať môže, a na ktorých nie. Takéto podniky si radšej nechaj na stretnutie s kamarátmi, než na pracovný maratón. 

Odporúčané
V Trnave vznikol nový matcha bar, ktorý široko ďaleko nemá konkurenciu. Yum Cha spája tradíciu s moderným servisom V Trnave vznikol nový matcha bar, ktorý široko ďaleko nemá konkurenciu. Yum Cha spája tradíciu s moderným servisom 21. marca 2025 o 19:10
Odporúčané
TOP 10 kaviarní v Trnave: Tieto podniky by si pri návšteve Malého Ríma rozhodne nemal vynechať TOP 10 kaviarní v Trnave: Tieto podniky by si pri návšteve Malého Ríma rozhodne nemal vynechať 9. februára 2025 o 19:00
Odporúčané
Navštívila som podniky influencerov: Za Dubajskými jahodami cestujú do Bratislavy ľudia z Oravy aj Košíc (Reportáž) Navštívila som podniky influencerov: Za Dubajskými jahodami cestujú do Bratislavy ľudia z Oravy aj Košíc (Reportáž) 6. apríla 2025 o 8:30
Poskytujeme mladým ľuďom platformu
Modernej generácii poskytujeme platformu, kde môže prezentovať svoju tvorbu alebo vyjadriť názor.
Prinášame ti rozhovory s inšpiratívnymi ľuďmi a otvárame témy, ktoré sú pre teba aktuálne.
Vstúp do sveta modernej generácie
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy
KAVIARNE A PEKÁRNE ZOOM IN: BACK2REALITY
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Karolína Uličná
Karolína Uličná
Všetky články
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Gastronovinky na Refresheri ti prináša Wolt Objednaj si jedlo
Náhľadový obrázok: Instagram/@jungle_roastery
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
Týchto 7 bežných činností ti môže spôsobovať zdravotné problémy. Aspoň jednu z nich robíš aj ty
Sponzorovaný obsah
Týchto 7 bežných činností ti môže spôsobovať zdravotné problémy. Aspoň jednu z nich robíš aj ty
28. 8. 2025 10:00
Dominika z reštaurácie Sushi Time: Jeden zákazník chcel zohriať sushi v mikrovlnke, miešať wasabi so sójovou omáčkou je chyba
Sponzorovaný obsah
Dominika z reštaurácie Sushi Time: Jeden zákazník chcel zohriať sushi v mikrovlnke, miešať wasabi so sójovou omáčkou je chyba
21. 8. 2025 13:00
SÚŤAŽ: Odpovedz na niekoľko otázok o pravidlách cestnej premávky a vyhraj vodičský kurz v autoškole podľa vlastného výberu
Sponzorovaný obsah
SÚŤAŽ: Odpovedz na niekoľko otázok o pravidlách cestnej premávky a vyhraj vodičský kurz v autoškole podľa vlastného výberu
pred 3 dňami
Kubo má stolársku firmu v Anglicku. K zákazkám sa tu dostaneš len cez odporúčanie, ak makáš, zarobíš aj 5-tisíc (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Kubo má stolársku firmu v Anglicku. K zákazkám sa tu dostaneš len cez odporúčanie, ak makáš, zarobíš aj 5-tisíc (Rozhovor)
pred 2 dňami
„Umenie nie je len pre bohatých, no je to skvelá investícia.“ Veronika predáva obrazy aj známym Slovákom (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
„Umenie nie je len pre bohatých, no je to skvelá investícia.“ Veronika predáva obrazy aj známym Slovákom (Rozhovor)
pred 2 dňami
Jano praží na bardejovskom jarmoku legendárne langoše: Za hodinu ich pripravím aj 100, robím to s láskou (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Jano praží na bardejovskom jarmoku legendárne langoše: Za hodinu ich pripravím aj 100, robím to s láskou (Reportáž)
včera o 13:00
Storky
Nik Tendo a Decky vyrážajú na tour. Zavítajú aj na Slovensko
Radiohead sa vracia na európske pódiá. Na turné sa vydajú po 7 rokoch
Tieto celebrity sa budú brať v roku 2026. Jeden pár ťa zrejme prekvapí
Mussoliniho pravnuk hviezdi v talianskej lige. Má za sebou debut v Serie A
Boli sme na festivale v Benátkach. Sleduj exkluzívne zábery The Rocka aj...
Táto skladba od The Weeknda sa stala najstreamovanejšou v histórii Spotify
Vogue má novú šéfku. Annu Wintour vymení dlhoročná zamestnankyňa
Post Malone na prehliadke v Paríži predstavil vlastnú módnu značku
Lady Gaga vstupuje do sveta Wednesday. Netlix odhalil, ako bude vyzerať
Toto sú účastníci 5. série Love Islandu: Zubná asistentka či kaskadér z Londýna
HBO odhalilo ďalších hercov v Harry Potter seriáli. Vráti sa obľúbený profesor..
Poznáme dátum premiéry Doby ľadovej 6. O čom bude?
Hit roka? Nový mrazivý film zožal v Benátkach 15-minútové standing ovation
Seriálový hit rozdeľuje divákov. Tvorcovia ich vyzvali, aby nešikanovali hercov
Po kontroverzii so Sydney Sweeney uvádza American Eagle collab s Travisom Kelcem
Jaromír Jágr sa zapísal medzi klubové legendy NHL
Lana Del Rey odložila vydanie albumu na január. Toto je dôvod
Dwayne Johnson | The Rock
Dwayne Johnson je v novom filme na nepoznanie. Koľko hodín strávil v maskérni?
Kráska z Love Islandu sa podelila o svoj veľký deň. Zdieľala zábery z romanticke...
Nová hra ťa zavedie do prvej svetovej vojny. Pozri si tieto úžasné zábery
Lifestyle news
Nik Tendo a Decky vyrážajú na turné s ich novým albumom GoldKiid. Zavítajú aj na Slovensko pred 13 minútami
Nový Superman už má dátum premiéry: Man of Tomorrow uvidíme v kinách v júli 2027 pred hodinou
Luigi Mangione ako model pre SHEIN: Vrah riaditeľa zdravotnej poisťovne sa objavil na fotkách fast-fashion giganta pred 2 hodinami
Cardi B predstavila nový cover pripravovaného albumu. Použila fotky zo svojho virálneho súdneho pojednávania pred 3 hodinami
Obľúbená relácia Na nože je späť. Prvá časť novej série priniesla historický moment dnes o 08:41
Radiohead sa vracia na európske pódiá. Na turné sa vydajú po 7 rokoch dnes o 07:50
Tieto celebrity by sa mali brať v roku 2026. Niektoré páry ťa možno prekvapia dnes o 07:23
Tom Holland natočil úžasnú reklamu na LEGO. Zahral si niekoľko postáv včera o 19:13
Pod Slavínom otvárajú kaviareň na francúzsky štýl. Nachádza sa v bývalých priestoroch reštaurácie Sogu včera o 18:25
Žijem s tromi spolubývajúcimi, pretože je to lacnejšie, tvrdí dcéra Elona Muska. Od otca vraj nedostáva žiadne peniaze včera o 17:18
Spravodajstvo
Rusko Polícia SR Dopravné správy Medvede na Slovensku
Viac
Florida plánuje zrušiť povinné očkovanie detí. Odborníci varujú pred možnými rizikami
pred 33 minútami
Medveď v okrese Prievidza zaútočil na muža. Polícia vyzýva na zvýšenú opatrnosť
pred hodinou
Rozprávali sa o nesmrteľnosti. Lídri Číny a Ruska hovorili na prehliadke o netradičnej téme
pred 2 hodinami

Viac z Gastro

Všetko
Obľúbená relácia Na nože je späť. Prvá časť novej série priniesla historický moment
Prevádzky
dnes o 08:41
Obľúbená relácia Na nože je späť. Prvá časť novej série priniesla historický moment
dnes o 08:41
Pod Slavínom otvárajú kaviareň na francúzsky štýl. Nachádza sa v bývalých priestoroch reštaurácie Sogu
Pod Slavínom otvárajú kaviareň na francúzsky štýl. Nachádza sa v bývalých priestoroch reštaurácie Sogu
včera o 18:25
Bývalí IT-čkári Peter a Miroslav prerazili s pestovaním rajčín: „Máme unikátny skleník, je jediný svojho druhu v strednej Európe“
Sponzorovaný obsah
Bývalí IT-čkári Peter a Miroslav prerazili s pestovaním rajčín: „Máme unikátny skleník, je jediný svojho druhu v strednej Európe“
28. 8. 2025 14:00
Stane sa Nová tržnica ďalším gastro spotom Bratislavy? Prvé prevádzky lákajú na vegánske klobásy či kórejský street food
Odporúčané
Stane sa Nová tržnica ďalším gastro spotom Bratislavy? Prvé prevádzky lákajú na vegánske klobásy či kórejský street food
24. 8. 2025 11:00
Toto sú najlepšie prešovské zmrzliny: Odporúčaná klasika sklamala, klenot nájdeš pár kilometrov za mestom (Test)
refresher+
Odporúčané
Toto sú najlepšie prešovské zmrzliny: Odporúčaná klasika sklamala, klenot nájdeš pár kilometrov za mestom (Test)
28. 8. 2025 18:00
Známe bratislavské bistro čoskoro otvorí novú prevádzku. Oli’s prinesie do hlavného mesta kúsok Talianska
Známe bratislavské bistro čoskoro otvorí novú prevádzku. Oli’s prinesie do hlavného mesta kúsok Talianska
20. 8. 2025 12:42
Viac z Zaujímavosti Všetko
Jano praží na bardejovskom jarmoku legendárne langoše: Za hodinu ich pripravím aj 100, robím to s láskou (Reportáž)
Slovensko
včera o 13:00
refresher+
Odporúčané
Jano praží na bardejovskom jarmoku legendárne langoše: Za hodinu ich pripravím aj 100, robím to s láskou (Reportáž)
včera o 13:00
Žijem bez podprsenky: Mám krajšie a pevnejšie prsia, no nemusí to tak byť pre každú
pred 3 dňami
Zverejnili rebríček najpokojnejších krajín sveta. Slovensko prekvapilo svojím umiestnením
pred 2 dňami
Viac z Tech Všetko
Rodičia žalujú OpenAI za smrť svojho syna. Vinia ChatGPT zo spoluúčasti na samovražde
Rodičia žalujú OpenAI za smrť svojho syna. Vinia ChatGPT zo spoluúčasti na samovražde
28. 8. 2025 9:09
10 praktických vychytávok do intrákovej izby, ktoré nezaberú veľa miesta a nezruinujú tvoj rozpočet
24. 8. 2025 10:00
SÚŤAŽ: Odpovedz na niekoľko otázok o pravidlách cestnej premávky a vyhraj vodičský kurz v autoškole podľa vlastného výberu
pred 3 dňami
Viac z Refresher Všetko
Vyskúšal som liečivú masáž genitálií. Hoci nejde o erotickú službu, erekcia je žiadaná (Reportáž)
Reportáže
24. 8. 2025 17:00
refresher+
Odporúčané
Vyskúšal som liečivú masáž genitálií. Hoci nejde o erotickú službu, erekcia je žiadaná (Reportáž)
24. 8. 2025 17:00
Bol som na tajomnom erotickom večierku: chodia sem najmä mladé páry, všetci účastníci mali masky (Reportáž)
17. 8. 2025 17:00
Andreas z Party Shore sa živí OnlyFans: Ak chce niekto di*kpic, pošlem mu hneď cenu (Rozhovor)
12. 8. 2025 17:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Zakladateľ značky 1617 tvoril, lebo nemal čo na seba. Dnes ťa jeho streetwear móda osloví bohatým vizuálom (REFRESHER ART)
Kultúra
pred 11 minútami
Zakladateľ značky 1617 tvoril, lebo nemal čo na seba. Dnes ťa jeho streetwear móda osloví bohatým vizuálom (REFRESHER ART)
pred 11 minútami
Niektorí ľudia budujú značky cez veľké plány, biznis stratégie a rozsiahly brainstorming. No a potom je tu Jakub – chalan, čo jednoducho nemal čo na seba.
Nik Tendo a Decky vyrážajú na turné s ich novým albumom GoldKiid. Zavítajú aj na Slovensko
Nik Tendo a Decky vyrážajú na turné s ich novým albumom GoldKiid. Zavítajú aj na Slovensko
pred 12 minútami
Kde stráviť predĺžený víkend? City break v Košiciach ťa príjemne prekvapí (+TIPY, čo navštíviť)
PR správa
Kde stráviť predĺžený víkend? City break v Košiciach ťa príjemne prekvapí (+TIPY, čo navštíviť)
pred 41 minútami
Kde v Bratislave pracovať v cool prostredí a pri dobrej káve? Tieto kaviarne sú stvorené pre notebooky či učenie
Odporúčané
Kde v Bratislave pracovať v cool prostredí a pri dobrej káve? Tieto kaviarne sú stvorené pre notebooky či učenie
pred hodinou
fēnix 8 Pro: prvé inteligentné hodinky Garmin® s technológiou inReach® pre satelitné aj LTE pripojenie
PR správa
fēnix 8 Pro: prvé inteligentné hodinky Garmin® s technológiou inReach® pre satelitné aj LTE pripojenie
pred 2 hodinami
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Jano praží na bardejovskom jarmoku legendárne langoše: Za hodinu ich pripravím aj 100, robím to s láskou (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Jano praží na bardejovskom jarmoku legendárne langoše: Za hodinu ich pripravím aj 100, robím to s láskou (Reportáž)
včera o 13:00
Zuzana Plačková si kúpila luxusný byt v bratislavskom Sky Parku. „Nepoznám nikoho, kto by ho mal tak naložený,“ uviedla
Zuzana Plačková si kúpila luxusný byt v bratislavskom Sky Parku. „Nepoznám nikoho, kto by ho mal tak naložený,“ uviedla
včera o 14:54
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
31. 8. 2025 7:00
Hard Rico vydal disstrack na svoju exfrajerku. V skladbe opisuje jej neveru
Hard Rico vydal disstrack na svoju exfrajerku. V skladbe opisuje jej neveru
včera o 08:52
Slovenský film zožal na festivale v Benátkach veľký úspech. O výkone Milana Ondríka píšu aj zahraničné médiá
Slovenský film zožal na festivale v Benátkach veľký úspech. O výkone Milana Ondríka píšu aj zahraničné médiá
pred 2 dňami
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
31. 8. 2025 7:00
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
pred 3 dňami
Začínali v detskej izbe vo Svidníku, dnes šijú obleky pre hviezdy z NHL. Prispôsobiť nohavice na ich postavy je vraj výzva
Odporúčané
Začínali v detskej izbe vo Svidníku, dnes šijú obleky pre hviezdy z NHL. Prispôsobiť nohavice na ich postavy je vraj výzva
pred 3 dňami
Slovenský film zožal na festivale v Benátkach veľký úspech. O výkone Milana Ondríka píšu aj zahraničné médiá
Slovenský film zožal na festivale v Benátkach veľký úspech. O výkone Milana Ondríka píšu aj zahraničné médiá
pred 2 dňami
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
26. 8. 2025 18:42
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
31. 8. 2025 7:00
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
refresher+
Odporúčané
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
22. 8. 2025 7:00
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
26. 8. 2025 18:42
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
pred 3 dňami
Najúspešnejšia česká komédia tohto roka sa dostala na Netflix. V kinách porazila dokonca aj Řezníka
Najúspešnejšia česká komédia tohto roka sa dostala na Netflix. V kinách porazila dokonca aj Řezníka
15. 8. 2025 17:27
Domov
Zdieľať
Diskusia