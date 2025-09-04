Zásuvky, Wi-Fi a koláč k tomu. Toto sú top kaviarne v Bratislave vhodne na prácu či štúdium
Kam v Bratislave zájsť, ak potrebuješ miesto na prácu či učenie? Vybrali sme kaviarne, kde sa ti bude dobre sústrediť a ktoré ti poskytnú aj niečo navyše.
Fertucha
Sladké pokušenie k práci alebo malá odmena pred náročným dňom, aj tak by sa dala opísať Fertucha na Grösslingovej 27. Nájdeš tu skvelé domáce koláče, ktoré ti spríjemnia pracovné popoludnie, a pritom si môžeš pokojne vybaviť všetko, čo potrebuješ. Priestor síce nie je veľký, no je veľmi prakticky zariadený. Stoly sú ideálne na to, aby sa na ne zmestila káva, koláč a notebook, nič viac vlastne k práci nepotrebuješ.
Emil
Tiché miesto v centre mesta, ktoré patrí pod Otto, takže o kvalitu obsluhy, kávy aj surovín sa báť nemusíš. Počas dňa tam nebýva až tak veľa ľudí, takže je tam relatívny pokoj. Nájdeš tu zástrčky na nabíjanie notebooku, pohodlné sedenie a krásny výhľad na nádvorie s fontánou. Celý priestor je nefajčiarsky – a to platí aj pre vonkajšie sedenie.
Jungle v Sky Parku
Jungle je stále spoľahlivá voľba. Od presťahovania do nového priestoru majú veľký dlhý stôl s nabíjačkami, ideálny na prácu. V ponuke sú aj menšie snacky, takže ťa práca nezastihne hladného. Nevýhodou sú o niečo vyššie ceny, no za pohodlie a moderný interiér to určite stojí.
Sweet Beans Coffee
Pôvodne maličká kaviareň na Obchodnej ulici sa presťahovala. Nájdeš ju však len o niekoľko metrov ďalej na Obchodnej 48, kde získala väčší priestor. Vďaka tomu je dnes ideálna na prácu s notebookom. Vlastná pražená káva a skvelé kváskové pečivo sú kombináciou, ktorú pri práci určite oceníš – či už máš otvorený Excel alebo píšeš prácu.
Fern
Ak si nestihol raňajky a čaká ťa meeting, Fern na Miletičovej 40 je skvelou voľbou. Vo vnútri nájdeš naozaj veľký priestor, takže miesto sa vždy nájde. V zadnej časti je dlhý stôl so zástrčkami, takže kaviareň je prispôsobená aj na prácu. Atmosféra je pokojná, takže tu zvládneš aj učenie pri šálke espressa.
Keps na Cintorínskej
Aj keď je aktuálne okolie Cintorínskej a zastávky Rajská hlučné kvôli prerábkam, Keps je stále fajn voľbou. Interiér je priestranný a na terase sa dá sedieť aj s notebookom, ak máš nabitú batériu. Vnútri ťa čakajú pohodlné stoly a sedačky. Káva tu síce nie je pre najväčších fajnšmekrov (batch brew nečakaj), no pistáciový croissant za 2,50 € ťa určite poteší.
Mogg
V zozname nemôžeme vynechať petržalskú kaviareň Mogg na Muchovom námestí 3. Nájdeš tu nielen skvelú kávu, ale aj raňajky či brunch. Interiér zdobia veľké francúzske okná, ktoré prepúšťajú množstvo svetla. Je to miesto, kde sa ti bude dobre premýšľať, pracovať aj učiť.
Strettko
Na Mickiewiczovej 10 nájdeš Strettko. Ide o jednu z najzaujímavejších nových kaviarní v Bratislave. Už po prvom vstupe ťa privíta priateľská atmosféra a taliansky vibe, ktorý sa tu ozaj podarilo preniesť. Okrem skvelej kávy si môžeš dať aj niečo netradičné domácu sicílsku granitu s brioškou. Vďaka talianskemu štýlu sa tu cítiš, akoby si na chvíľu vycestoval do Palerma, to pri práci proste potrebuješ! Strettko je ideálne miesto, ak hľadáš kombináciu dobrého espressa a príjemného prostredia, kde sa dá pracovať
Brûlée
Na Dunajskej 12, hneď vedľa Blue Mondays, pribudol nový spot s názvom Brulee. Je to priestranná kaviareň s elegantnou, no pritom útulnou atmosférou. Krásne lustre a štýlový nábytok dodávajú miestu výnimočný charakter, takže tu ľahko zabudneš na ruch mesta. Brulee je ideálnou voľbou, ak hľadáš miesto, kde si môžeš v pokoji sadnúť k práci.
Foxford na Obchodnej
Tento podnik patrí k bratislavským klasikám a asi každý študent ho už niekedy navštívil. Kombinácia kníhkupectva a kaviarne má svoje čaro – dole si môžeš pozrieť knihy, hore zas nájdeš veľa stolov, kde sa dá učiť alebo pracovať. Výhodou je, že väčšina stolov má k dispozícii zásuvky, takže si bez problémov dobiješ notebook či telefón. Ak hľadáš miesto, kde si potrebuješ na pár hodín „rozložiť pracovisko“, Foxford je na to ideálny. Bonusom je výhľad priamo na električkovú trať. Foxford je teda perfektné miesto, ak chceš uniknúť ruchu Obchodnej, ponoriť sa do kníh alebo do práce.
Triple five coffee roasters (Račianska 26A)
End. bistro (Kvačalova 994/821, Ružinov)
Matsu premium tea & coffee (Špitálska 2202/51)
Kaviareň Vták (Špitálska 2214/20)
Malý tip na záver
Okolie Nív sa tiež stáva kaviarenskou veľmocou. Problémom však je, že tam môžeš mať problém nájsť voľné miesto. Obľúbený Pan Králiček má dokonca na stoloch oznam, že kaviareň nie je na dlhé vysedávanie pri notebooku. Podobne je na tom aj Goriffee, kde sú vyznačené stoly, na ktorých sa pracovať môže, a na ktorých nie. Takéto podniky si radšej nechaj na stretnutie s kamarátmi, než na pracovný maratón.