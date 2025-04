Za kávu si priplatíme o niekoľko desiatok centov viac než prednedávnom.

Ak si vášnivý kávičkár, zrejme ti neuniklo, že ceny v niektorých bratislavských kaviarňach v poslednom období mierne vzrástli. Dôvodov môže byť viacero: vyššia cena kávy, transakčná daň, vyššie náklady na zamestnávanie ľudí. Oslovili sme viaceré známe prevádzky z hlavného mesta a pýtali sa, ako sa s tým vyrovnávajú.

Vyššie náklady totiž donútili mnohých majiteľov kaviarní zvýšiť ceny. Tí, ktorí tak zatiaľ neurobili, priznávajú, že to – chtiac-nechtiac – v blízkej dobe plánujú.

Káva v kaviarni Black Zdroj: Refresher

Káva zdražela aj o 30 centov

O zdražovaní pomerne otvorene hovorí napríklad kaviareň a pražiareň LOT coffee. Pre úpravu cien základných kávových nápojov zo stálej ponuky (napr. espresso, cappuccino) sa rozhodli ešte na jeseň minulého roka, keď ich navýšili približne o 10 %. O rovnaké percentá začiatkom roka stúpla tiež cena koláčov.

„No aj po tomto navýšení ceny kávy stále držíme vo veľmi prijateľnej hladine – najmä vďaka tomu, že sme zároveň pražiareň a kávu si vyrábame sami. To nám dáva určitú flexibilitu, no realita je taká, že s rastúcimi nákladmi bojuje nielen gastro, ale všetci podnikatelia a ich premietnutím do cien aj koneční spotrebitelia,“ vysvetlila Simona z LOT.

V priemere asi o 10 % zdražela aj káva v kaviarni Goriffee a zvýšenie cien plánujú napríklad aj v obľúbenej kaviarni Pán Králiček. „V dohľadnej dobe budeme zvyšovať ceny,“ reagovali stručne, pričom ako dôvod uvádzajú rast nákladov, vyššiu DPH či transakčnú daň.