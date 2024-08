Boli sme v najhoršej bratislavskej reštaurácii: zákazníci sa sťažovali na špinu, hnijúce jedlo a vulgárnu obsluhu

Najhoršia bratislavská reštaurácia (podľa hodnotení zákazníkov) sa nachádza priamo v centre mesta. Internetové recenzie boli odstrašujúce, my sme sa rozhodli situáciu zhodnotiť na vlastnej koži.

Reštaurácia Jimmy's je podľa hodnotení turistov a návštevníkov najhorším podnikom v Bratislave. Podľa hodnotení v Googli si vyslúžila 2,5 hviezdičky. Recenzie na portáli Tripadvisor sú ešte prísnejšie. Turisti, zväčša zo zahraničia, reštaurácii udelili iba dva body z piatich.

Nespokojní ľudia okrem zlého jedla poukazovali aj na katastrofálnu obsluhu, ktorá poplietla objednávky, nesprávala sa k hosťom prívetivo, či účtovala inú sumu, ako bola uvedená v jedálnom lístku.

Zatuchnutý chlieb a holandská omáčka bublajúca z hnilobného procesu

„Jedlo aj obsluha boli hrozné. Čašník mal veľmi zlú náladu, pomýlil si všetky objednávky môjho manžela (pivo namiesto vína, kuracie mäso namiesto bravčového.) Došli im rezance, takže bravčové mäso prišlo so zatuchnutým chlebom. Na jedlo sme čakali hodinu. Vyhnite sa podniku za každú cenu,“ píše nespokojná zákazníčka Josephine.

Zdroj: Refresher, Tripadvisor, Google

Zahraniční turisti ľuďom radia, aby sa podniku oblúkom vyhli. Kritikou na jeho adresu však nešetria ani Slováci. „Toto nemôže dostať ani jednu hviezdu, ak by tam prišiel niekto z hygieny a SOI, tak to musia okamžite zatvoriť. Jedlo katastrofa, zemiaky už chytali čiernu farbu, losos smrdel a holandská omáčka už bublala z hnilobného procesu. Steak ani radšej nekomentujem...“ ohodnotila svoju návštevu Zuzana.

Baví ťa naša tvorba? Pridaj sa do klubu Refresher+. Aj vďaka tvojej podpore dokážeme prinášať kvalitné články. Okrem množstva benefitov, ktoré na teba čakajú, získaš neobmedzený prístup k prémiovému obsahu.

V tomto článku si prečítaš: Ako na nás pôsobil interiér a atmosféra podniku.

Aká nálada panovala medzi personálom.

Koľko sme zaplatili za večeru a ako ju hodnotíme.

Čo si o tom, že sú najhorší podnik v Bratislave, myslí jeden zo zamestnancov.

Čašníčka s čašníkom sa olievali špinavou vodou a nadávali si

„Tá reštaurácia je zdravie ohrozujúca! Chvalabohu sme to vrátili a ani neskúsili pýtať peniaze. A čerešnička na torte je personál. Čašníčka s čašníkom sa cez celú ulicu olievali so špinavou vodou z kýbla a nadávali si, necitujem radšej. Až na jedného čašníka, ktorý tam bol asi omylom, to bol hororový zážitok,“ nešetrila Jimmy's nespokojná zákazníčka.

Mnohé z odstrašujúcich recenzií sú staré niekoľko rokov. Reputáciu reštaurácie však výrazne nenapravili ani aktuálne hodnotenia a zdá sa, že majitelia si z nich ťažkú hlavu nerobia. „Ani jednu hviezdu by som im nedala. Nechutné. Za každým, keď sme si niečo objednali, povedali, že to nemajú,“ opísala svoju skúsenosť spred štyroch mesiacov Slovenka Michaela.

My sme si služby reštaurácie Jimmy's išli vyskúšať na vlastnej koži. Jedným z pozitívnych aspektov, a zrejme aj dôvodom jej dlhodobého fungovania, je poloha. Reštaurácia je totiž situovaná v centre hlavného mesta na Ventúrskej ulici.

Vďaka lukratívnej polohe do Jimmy's prúdia turisti, ktorí o nepriaznivej povesti reštaurácie nemajú ani potuchy. Pri príchode na miesto sme však zostali prekvapení. Plná terasa nenaznačovala, že by išlo o podnik so stovkami nespokojných hodnotení. Na prvý pohľad sa od ostatných ničím nelíšila.