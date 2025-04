Na Záhradných sadoch v Prešove vyrástol nový podnik, ktorý spája to najlepšie z dvoch svetov – remeselnú pekáreň a kvalitnú kávu z lokálnej pražiarne.

Gastro sa rozrastá nielen v hlavnom meste, ale naprieč celým Slovenskom. Trend spojenia kaviarne a pekárne sa u nás uchytil a najnovšie ho nájdeš už aj v Prešove. Tam vznikol nový priestor, ktorý spája kvalitné pečivo s kávou, s názvom Kromka.

Nový koncept vznikol v Prešove na Záhradných sadoch. Ide o novú lokalitu bývania, ktorá pomaly dokončuje svoju výstavbu. Kromka je sesterským podnikom už jednej existujúcej pekárne na ulici 17. novembra.

Mladšia pekáreň je však spojená s kaviarňou. Okrem výbornej kávy z ich dielne (pražiarne Spojka) si tam môžeš zakúpiť aj kvalitné kváskové pečivo – od pšeničného chleba cez kardamónky po slaný croissant ako snack ku káve.

Kromka na Hruškovej 39 bude fungovať zatiaľ iba v skúšobnom režime. Po sviatkoch by však mali otvoriť oficiálne. Zatiaľ fungujú od pondelka do piatku v časoch od 7:00 do 18:00.

Celý priestor je veľmi nadčasový, ladený do odtieňov béžovej a pastelovo zelenej. Pekáreň, nielen krásnym a čistým interiérom, ale aj domácimi produktami, chutným pečivom a skvelou kávou, môže konkurovať tým najlepším v hlavnom meste.

Za obomi pekárňami Kromka stojí ten istý majiteľ, ktorý je zároveň aj vlastníkom úspešnej kaviarne v Prešove s názvom Nico a spomínanej pražiarne Spojka.