Hoci ide o lákavý koncept, nie všetci sú z neho nadšení. Európska únia varuje pred možnými bezpečnostnými rizikami a nedostatočnou kontrolou žiadateľov.

Život bez daní a pas, ktorý ti otvorí dvere do 150 krajín bez potrebných víz. Karibské ostrovy sa rozhodli, že budú ponúkať zaujímavé a lákavé investičné programy. Ak si totiž kúpiš nehnuteľnosť, nielenže získaš domov v nádhernom tropickom prostredí, ale môžeš automaticky dostať aj karibský pas, informuje BBC.

Nejde len o hocijaký pas, ale o občianstvo, ktoré ti umožní bezvízový vstup do viac ako 150 krajín, vrátane celej Európskej únie a Veľkej Británie. Takzvané programy občianstva cez investície (CBI – Citizenship by Investment) ponúka päť krajín vo východnom Karibiku: Antigua a Barbuda, Dominika, Grenada, Svätý Krištof a Nevis a Svätá Lucia. Minimálna investícia do nehnuteľnosti, ktorá ťa oprávňuje získať pas, je 200 000 dolárov.

Okrem pasu je ďalším veľkým lákadlom daňový raj, mnohé z týchto ostrovov nevyžadujú daň z príjmu, kapitálových výnosov ani dedičstva.

Každý z piatich ostrovných štátov zároveň umožňuje dvojité občianstvo, takže nové pasy nenahrádzajú ten pôvodný, len ho dopĺňajú. Európska únia však vyjadrila svoje obavy, najmä z dôvodu možných bezpečnostných rizík a nedostatočnej kontroly žiadateľov.