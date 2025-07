Takto bude vyzerať veľkolepý pohreb Ozzyho Osbourna. Chystajú sprievod cez jeho rodné mesto

Fanúšikovia sa budú môcť prísť poslednýkrát rozlúčiť. Jeho rodné mesto Birmingham mu pripravuje veľkolepú rozlúčku.

Minulý týždeň prišiel svet o jeden z najväčších hudobných talentov – speváka Ozzyho Osbourna, ktorý zomrel vo veku 76 rokov. Frontman kapely Black Sabbath umrel v obklopení blízkych. „Náš milovaný Ozzy Osbourne dnes ráno zomrel. Bol so svojou rodinou a obklopený láskou,“ uviedla vtedy jeho rodina v oficiálnom vyhlásení.

Jeho rodné mesto sa s ním chce rozlúčiť tak, ako si zaslúži. Mesto Birmingham mu pripravuje veľkolepú rozlúčku, vďaka čomu mu budú môcť fanúšikovia vzdať poslednú úctu, informuje portál Daily Mail.

Ako uviedla mestská rada, pohrebný voz prejde v utorok ulicami Birminghamu. Ozzyho telo privezú v pohrebnom vozidle, ktoré bude smerovať po Broad Street – v sprievode jeho rodiny a hudobníkov z dychového súboru Bostin’ Brass.

Následne sa zastaví pri pamätnom mieste Black Sabbath, a to pri moste a lavičke, kde sa za posledné dni zhromaždili tisíce fanúšikov, aby tam zanechali kvety a odkazy.

„Vieme, aké dôležité to pre jeho fanúšikov bude. Je pre nás cťou zorganizovať túto rozlúčku práve tu, v meste, kde to všetko začalo,“ uviedla mestská rada. Tiež potvrdili, že rodina Osbournovcov celé podujatie financuje, aby Ozzy dostal dôstojnú a úprimnú rozlúčku, presne takú, akú si zaslúži.

Ozzy sa so svojím rodným mestom rozlúčil už pred tromi týždňami počas veľkolepého koncertu „Back To The Beginning“ na štadióne Villa Park. Na koncert sa všetky lístky vypredali za 16 minút a zúčastnilo sa ho 40-tisíc fanúšikov. Ozzyho posledné slová v jeho záverečnom prejave boli skutočne veľmi silné: „Ani neviete, ako sa cítim – ďakujem vám z celého srdca.“