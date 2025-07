Ozzy Osbourne, ikonický Princ temnoty a legendárny frontman skupiny Black Sabbath, zomrel vo veku 76 rokov – tu je pár škandálov, ale aj úspechov z jeho života.

Ozzy Osbourne zomrel vo veku 76 rokov, obklopený rodinou a priateľmi. Slávny Princ temnoty bol človekom, ktorý si toho veľa prežil, a dá sa povedať, že svoj život prežil naplno. Tu je 7 faktov, ktoré si o ňom možno nevedel.

1. Vyrastal v ťažkých podmienkach

Narodil sa ako John Michael Osbourne v Aston, Birminghame, v roku 1948, ako syn dvoch robotníkov. Vyrastal v ťažkých podmienkach. Okrem života v relatívnej chudobe ho vo veku 11 rokov opakovane sexuálne zneužívali dvaja chlapci: „Bolo to hrozné… Zdalo sa, že to nikdy neskončí,“ povedal pre Mirror v roku 2003. Bol tiež vo väzení za vlámanie: „Vôbec mi to nešlo. Bol som úplne neschopný,“ priznal v roku 2014.

Spevák Ozzy Osbourne. Zdroj: Flickr/Focka/volně k užití

2. Meno skupiny inšpiroval film

Black Sabbath tvrdia, že ich meno bolo inšpirované filmom s Borisom Karloffom z roku 1963. Hoci niektorí špekulovali, že názov mohol pochádzať z debutového albumu americkej psychedelickej rockovej skupiny Coven (vydaného niekoľko mesiacov pred debutom Black Sabbath), ktorý obsahoval skladbu s názvom "Black Sabbath", samotná kapela Black Sabbath vždy trvala na tom, že inšpiráciou bol práve spomínaný film.

Zdroj: instagram / @blacksabbath

3. Ozzy skoro zabil človeka v Prahe

„Bol som v Prahe pred mnohými rokmi, pil som tam to pivo. Bolo lacné a dobré. Som v hoteli Four Seasons a pozerám telku, a hovorím Zakkovi: ‚Nikdy som nevyhodil televízor z hotelového okna. Poďme to spraviť.‘ Tak som vyrazil okno, zdvihol telku a vyhodil ju von z okna. Dopadla na zem a vybuchla. Bolo to ako bomba. Ani som netušil, že tam vonku stál chlapík a fajčil cigaretu – a keď si predstavím, že by som ho trafil do hlavy… Zabil by som ho na mieste. Nielenže som musel zaplatiť za televízor, ale ohol som rám okna a oni tú izbu nemohli prenajať tri mesiace. Musel som preplatiť ten čas za izbu aj opravu toho okna. A zakázali mi sa tam ubytovať na asi 20 rokov.“ hovorí Ozzy.

Spevák Ozzy Osbourne. Zdroj: Getty Images/Mick Hutson/Redferns

4. Rock and Rollová Sieň Slávy

V marci 2006 boli Osbourne a členovia skupiny Black Sabbath uvedení do Rock and Rollovej siene slávy. Ocenenie získali za svoj prínos hudbe a za to, že stáli pri zrode a definovaní žánru heavy metal, ktorý ovplyvnil nespočetné množstvo hudobníkov po celom svete.

Skupinu pri uvedení uviedli členovia skupiny Metallica, ktorí vyjadrili svoj obdiv k Black Sabbath ako priekopníkom temnejšieho a tvrdšieho rockového zvuku. Počas ceremónie zazneli aj ikonické skladby ako „Iron Man“ a „Paranoid“, ktoré si Black Sabbath zahrali naživo.

5. Hviezda reality show

Ozzy a Sharon spolu s ich deťmi Kelly a Jackom účinkovali v reality show The Osbournes od roku 2002 do 2005. Tento dokumentárny seriál sledoval každodenný život rodiny a neobišiel sa ani bez psích terapeutov, „lekárov na vagíny“ a nekonečného prúdu kreatívnych vulgarizmov od každého člena rodiny. Seriál v roku 2002 získal cenu Emmy v kategórii Outstanding Non-Fiction Program.

6. Pokus o vraždu

V roku 1989 ho zatkli za pokus o vraždu Sharon, keď sa ju v opitosti pokúsil uškrtiť. O incidente rozprával v rozhovore z roku 2007: „Zobudil som sa v tejto malej cele, kde boli ľudské výkaly na stenách – a pomyslel som si: ‚Čo som to, do čerta, zase urobil?‘ ... [Policajt] mi prečítal kus papiera a povedal: ‚Ste obvinený z pokusu o vraždu pani Sharon Osbourneovej.‘ Nedokážem opísať, ako som sa cítil. Úplne som otupel.“ Pár sa neskôr udobril, hoci v roku 2016 sa opäť krátko rozišli po tom, čo bol Ozzy neverný s kaderníčkou.

Izzy s jeho ženou Sharon Zdroj: instagram / @sharonosbourne

7. Odkusol netopieriu hlavu

Najznámejší incident, do ktorého sa Osbourne zaplietol, sa odohral v roku 1982, keď počas vystúpenia v Des Moines v štáte Iowa odhryzol hlavu netopierovi, o ktorom si myslel, že ide o rekvizitu. Následne išiel do nemocnice, aby dostal preventívnu injekciu proti besnote. Taktiež tvrdil – a jeho niekdajší publicista Mick Wall to potvrdil – že odhryzol hlavy dvom holubom počas stretnutia s nahrávacou spoločnosťou v roku 1981, ktoré sa nevyvíjalo podľa očakávaní. Pôvodne mal v úmysle vypustiť vtáky ako symbol mieru.