Na čo si treba dať pozor?

Leto je v plnom prúde a mnoho z nás premýšľa, kam vycestuje za teplom. Ak je tvoja destinácia práve Poľsko, daj si pozor na tamojšie zákony, ich porušenie by ťa mohlo stáť pokutu. Poľský portál polsatnews.pl informoval o viacerých pravidlách, ktoré krajina zavádza.

Pri dovolenke so psom nezabudni, že v mnohých poľských mestách platí počas leta zákaz vstupu so psom na pláž. Niektoré oblasti však výnimky robia, vznikajú preto špeciálne „dog-friendly“ pláže, kde sú domáci miláčikovia vítaní. Skôr, než vyrazíš so svojím psom k moru, over si, či ti to daná lokalita povoľuje.

Na poľských plážach nie je povolený alkohol. Podľa zákona je konzumácia alkoholu na verejnosti zakázaná, vrátane pláží. Výnimku tvoria len špeciálne vyhradené zóny s licenciou. Inak riskuješ pokutu od 100 do 500 zlotých.

Hoci v Poľsku viacero miest si zaviedlo zákaz fajčenia na plážach. Napríklad v Gdansku či Sopote vás za cigaretu na piesku môže čakať pokuta až do 500 zlotých. Predtým, než si zapáliš, oplatí sa zistiť, aké sú miestne pravidlá.

Daj si pozor aj na príliš hlasnú hudbu, síce nie je vyslovene zakázaná, ale ak by sa stalo, že by ťa návštevníci nahlásili za rušenie pokoja, môžeš dostať pokutu. Mesto Międzyzdroje uvažuje, že zakročí pred príliš hlasnou hudbou a zakáže púšťanie hudby z reproduktorov na pláži. Chce tak zabrániť tomu, aby ostatných návštevníkov vyrušoval hluk.