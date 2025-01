Bratislavská kaviarenská scéna sa opäť rozrástla. V Petržalke vznikla nová kaviareň s názvom MOGG

V ponuke majú výberovú kávu aj domáce pečivo.

Petržalka sa rozrastá o nové spoty s pečivom a kávou. Najnovšie na Muchovom námestí vznikla nová kaviareň s názvom MOGG. Priestor sa nachádza neďaleko zastávky Farská.

Zdroj: Instagram/@mogg

MOGG má krásny veľký priestor, ktorý je ladený do svetlých farieb a svoje tam urobí aj denné svetlo. Vďaka veľkým oknám ho je dostatok počas celého dňa. Interiér je doplnený krásnymi farebnými prvkami v podobe nábytku či rôznych doplnkov.

Na mlynčeku majú kávu z Čiech z pražiarne Mlsná káva a pečivo berú od „petržalských susedov“ zo Slobodka pekárne. Ak sa viac zabehnú, chceli by podávať aj teplý brunch či raňajky. V ponuke majú aj naturálne vína a chutné drinky. Kaviareň je teda ideálnym priestorom aj na večerné stretnutie s kamošmi či rande. Kaviareň je otvorená denne až do 22:00, s výnimkou nedele - vtedy sú otvorení iba do 17:00.

Bližšie informácie o ich menu a oficiálnej otváračke budú postupne pridávať na svoj Instagram.