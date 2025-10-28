Do Thomayerovej nemocnice v Česku pravidelne prúdia stáda muflónov z neďalekého lesa. V tomto období sú ich strety spojené s rujou, kedy takto súperia o samičku.
Video sa objavilo na facebookovom profile Jiřího Tučka a okamžite sa rozšírilo po celom internete. V komentároch ľudia hovoria, že je to úplne normálne v lokalite tejto nemocnice a komentujúci prezradili, že veľa z nich muflony tiež stretlo počas ich pobytu v nemocnici.
Podivný rovný pohyb muflonov, neočakávaný koniec a jednotné zvuky nárazov dnes vedú k otázke, či sú vôbec zábery autentické, alebo to je len celé dielo AI.
Autor sám v komentároch uviedol, že zábery nepochádzajú od neho, ale od jeho sestry. Avšak to, že zvieratá sa tam nachádzajú, a takéto „bitky“ sa medzi nimi čas od času stávajú, je pravda. Nie je ale časté, že by sa to niekomu podarilo tak pekne natočiť. Reakcie sú preto právom plné úžasu a prekvapenia.