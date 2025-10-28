Po rokoch bolestivých zákrokov mu však britskí lekári pomocou 3D tlačiarne vytvorili realistickú silikónovú protézu, ktorá mu prinavrátila sebavedomie.
Daveovi Richardsovi sa v roku 2021 zmenil život. Neďaleko svojho domu sa stal obeťou dopravnej nehody, keď do neho narazil opitý vodič. Utrpel vážne popáleniny tretieho stupňa a prišiel o polovicu tváre, dnes vďaka 3D tlačiarni dostal šancu vrátiť sa k normálnemu životu.
Po viacerých život zachraňujúcich operáciách ho britská zdravotná služba zaradila do projektu, v ktorom mu lekári z Bristol 3D Medical Centre vytvorili novú časť tváre pomocou 3D tlačiarne. Protéza pokrýva oblasť líca, oka a nosa a bola navrhnutá presne na mieru.
„Chcel som vyskúšať čokoľvek, čo by mi pomohlo zmeniť vzhľad zranení a získať späť sebavedomie,“ povedal Dave podľa portálu Daily Mail. Lekári mu dokonca doladili aj farbu pleti, žily či drobné škvrny, aby pôsobila protéza čo najprirodzenejšie.
Protéza je vyrobená zo silikónu a dá sa jednoducho pripevniť lekárskym lepidlom. Dave hovorí, že mu nový vzhľad pomohol zlepšiť kvalitu života, vrátiť sa medzi ľudí a opäť sa cítiť sám sebou.