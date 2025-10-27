Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 27. októbra 2025 o 17:00
Čas čítania 4:47

Tabletka ‚po‘ nie je lentilka po nechránenom styku: Sofii rozhádzala cyklus na pol roka, gynekologička varuje pred rizikami

Tabletka ‚po‘ nie je lentilka po nechránenom styku: Sofii rozhádzala cyklus na pol roka, gynekologička varuje pred rizikami
Zdroj: Pexels/ Cottonbro Studio, Unsplash/Reproductive Health Supplies Coalition
Radoslava Juračková
Radoslava Juračková
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Menštruácia jej vynechávala a spustili sa aj silné migrény. Aké vedľajšie účinky hrozia pri užití núdzovej antikoncepcie? Porozprávali sme sa s gynekologičkou Alexandrou Krištúfkovou.

Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Je cool čítať s porozumením, je smart dočítať článok zadarmo.
Chcem smart predplatné
Pridaj sa do klubu REFRESHER+

Čo sa dozvieš po odomknutí?

  • Či má užívanie hormónov vplyv na náchylnosť na bolesti hlavy a migrény.
  • Aké problémy mala Sofii po užití tabletky po.
  • Či mala rovnakú skúsenosť aj s tabletkou inej značky.
  • Aké sú ostatné vedľajšie účinky tabletky po.
  • Čo si o tabletke po myslí gynekologička.
  • Aké existujú nehormonálne metódy antikoncepcie.
Dočítať článok
Máš už predplatné?
Prihlásiť sa
Dočítať článok
Poslať sms
Pošli SMS na 8877 s textom FRESH 191761 a aktivuj si predplatné na celý mesiac.
Cena SMS predplatného je 5 € s DPH. Ako to funguje?
Odomknúť cez SMS
Všetky články na mesiac
POSLAŤ SMS Ako to funguje?
Po odomknutí získaš
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Napr.: Lístok ZDARMA na linke Bratislava – Viedeň/Schwechat , Mesačné členstvo Basic Multiklub vo Form Factory ZDARMA alebo 15 % zľava na nákup výživových doplnkov VOXBERG
Zobraziť všetky (9)
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
ANTIKONCEPCIA TEHOTENSTVO ZDRAVIE ŽENSKÉ ZDRAVIE
Odporúčame
Až 90 % hrčiek v prsníku nie je rakovina. Ako odlíšiť varovné príznaky od bežných zmien?
refresher+
Odporúčané
Až 90 % hrčiek v prsníku nie je rakovina. Ako odlíšiť varovné príznaky od bežných zmien?
pred 2 dňami
V novom bratislavskom podniku PaB Donau ožíva rakúsko-uhorská kuchyňa: „Varíme jedlá, ktoré miloval cisár František Jozef I.“
Sponzorovaný obsah
V novom bratislavskom podniku PaB Donau ožíva rakúsko-uhorská kuchyňa: „Varíme jedlá, ktoré miloval cisár František Jozef I.“
23. 10. 2025 10:00
16-ročná Emma je obeťou šikany, ktorá ju dostala až do kómy. V kinách beží silný film, ktorý by si mal pozrieť každý
Sponzorovaný obsah
16-ročná Emma je obeťou šikany, ktorá ju dostala až do kómy. V kinách beží silný film, ktorý by si mal pozrieť každý
16. 10. 2025 18:00
Strávil som noc s posadnutou bábikou Elizabeth: Zo žiarlivosti vraj napadla 17 mužov, v USA ju prirovnávajú k Anabelle
refresher+
Odporúčané
Strávil som noc s posadnutou bábikou Elizabeth: Zo žiarlivosti vraj napadla 17 mužov, v USA ju prirovnávajú k Anabelle
včera o 17:00
Daniela pracuje ako kamionistka: Keď som si prišla vybaviť vodičák, pýtali sa ma, či to myslím vážne (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Daniela pracuje ako kamionistka: Keď som si prišla vybaviť vodičák, pýtali sa ma, či to myslím vážne (Rozhovor)
včera o 07:00
Pozri či máš tento produkt doma a vyhraj výlet do Los Angeles v hodnote 4 900 €
Sponzorovaný obsah
Pozri či máš tento produkt doma a vyhraj výlet do Los Angeles v hodnote 4 900 €
21. 10. 2025 17:00
Storky
IQOS a dizajnér Seletti spojili sily. Predviedli unikátnu svetelnú šou v Miláne ...
Sponzorovaný obsah
Je to oficiálne: Katy Perry a Justin Trudeau sa spolu ukázali na verejnosti
Pil C sa zasnúbil. Priateľku požiadal o ruku na ikonickom mieste v Arizone
Justin Bieber má novú kariéru. Je z neho streamer, vysielať plánuje každý deň
Babilon je nový magazín pre všetkých, ktorí milujú jedlo. Chce oslavovať tradičn...
Separ vyšiel na base camp Mount Everestu. Zvládol to po 9 dňoch
Johnny Depp sa vracia na filmové plátno. V akom filme ho uvidíme?
Nike predstavilo prvú obuv, ktorá má pri chôdzi upokojiť tvoju myseľ
Najlepší hokejista všetkých čias je v Bratislave. Okomentoval aj Slafkovského
Šajmo sa pobije s Bandurkom. FNC predstavil súboj o kráľa nočnej Bratislavy
Obľúbená bratislavská kaviareň bude opäť v centre. Otvorili nové priestory
Wu-Tang sa lúčia, oznámili posledné turné. Vystúpia aj blízko našich hraníc
Syrovka je späť! Oddnes začína obľúbená sezóna v McDonald's
Pozri či máš tento produkt doma a vyhraj výlet do Los Angeles v hodnote 4 900 €
Sponzorovaný obsah
Glen Martens x H&M. Nová kolekcia prináša aristokraciu do bežného nosenia
Prison Break sa vracia. Priprav sa na reboot s novým príbehom aj postavami
Ukradni štýl SpongeBobovi: Čoskoro budeš môcť nosiť jeho topánky vďaka Adidasu
Pilates boom pokračuje. Nové štúdio prináša do Bratislavy atmosféru ako na Bali
Lana Del Rey a jej Aligator Guy: Manžel superstar stále pracuje ako sprievodca
Five Guys už čoskoro v Prahe. Vieme, kedy sa otvoria brány fast-foodu
Lifestyle news
Nvotová sa pustila do Separa za graffiti v base campe Mount Everestu. Raper jej poslal jasný odkaz pred 53 minútami
Obrovský úspech speváčky Adély Jergovej. Rodáčka zo Slovenska ide na tour s Demi Lovato pred hodinou
IQOS a dizajnér Seletti spojili sily. Predviedli unikátnu svetelnú šou v Miláne (FOTO) pred 2 hodinami
Šedivé vlasy nemusia znamenať len starnutie. Telo sa nimi môže chrániť pred rakovinou pred 2 hodinami
AKTUÁLNE: Zomrel známy herec s prezývkou „najkrajší chlapec na svete“ pred 3 hodinami
Poznáme presný dátum, kedy sa Diddy dostane na slobodu. Milosť od Trumpa zrejme nedostane dnes o 14:30
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí dnes o 13:07
Fred again.. priviedol po 16 rokoch za DJ pult bývalého člena Daft Punku. S Thomasom Bangalterom predviedli neuveriteľnú šou dnes o 11:56
Kim Kardashian sa o dva týždne stane kvalifikovanou právničkou. Plánuje rebranding dnes o 10:58
Spravodajstvo
Polícia SR Počasie Rusko Správy počasie
Viac
Výluka v Bratislave sa predlžuje. Opravy pri hlavnej stanici potrvajú do novembra
pred 9 minútami
Sneženie na Slovensku komplikuje dopravu. Cesta je na mnohých miestach šmykľavá
pred 35 minútami
Ďalšia slovenská univerzita udelila na 17. novembra voľno. Študenti zostanú v tento deň doma
pred 54 minútami

Viac z Zdravie

Všetko
Trápi ťa nadúvanie brucha? Nie vždy za to môže strava. Pozri sa na týchto 5 možných príčin
Trápi ťa nadúvanie brucha? Nie vždy za to môže strava. Pozri sa na týchto 5 možných príčin
17. 10. 2025 15:23
Vyskúšal som nikotínové špáradlá: Imitujú fajčenie a nepália v ústach. Odborník pred podobnými produktmi aj tak varuje
refresher+
Odporúčané
Vyskúšal som nikotínové špáradlá: Imitujú fajčenie a nepália v ústach. Odborník pred podobnými produktmi aj tak varuje
20. 10. 2025 17:00
Victoria Beckham v novom dokumente na Netflixe prezradila, že trpí poruchou príjmu potravy
Victoria Beckham v novom dokumente na Netflixe prezradila, že trpí poruchou príjmu potravy
13. 10. 2025 10:33
VIDEO: Pacientka s Parkinsonovou chorobou hrala na klarinete počas operácie mozgu. Pocítila okamžité zlepšenie
VIDEO: Pacientka s Parkinsonovou chorobou hrala na klarinete počas operácie mozgu. Pocítila okamžité zlepšenie
21. 10. 2025 19:12
Obrovský prelom v medicíne: Vedci vyvinuli očný implantát, ktorý umožňuje nevidiacim ľuďom čítať
Obrovský prelom v medicíne: Vedci vyvinuli očný implantát, ktorý umožňuje nevidiacim ľuďom čítať
21. 10. 2025 8:28
Daň za rýchle chudnutie či intenzívny tréning? Romana prišla o menštruáciu na niekoľko rokov
refresher+
Odporúčané
Daň za rýchle chudnutie či intenzívny tréning? Romana prišla o menštruáciu na niekoľko rokov
17. 10. 2025 7:30
Viac z Filmy a Seriály Všetko
Ani Angelina Jolie, ani Scarlett Johansson. Toto je najbohatšia herečka na svete, hoci mnohí o nej nikdy nepočuli
Osobnosti
22. 10. 2025 10:06
Ani Angelina Jolie, ani Scarlett Johansson. Toto je najbohatšia herečka na svete, hoci mnohí o nej nikdy nepočuli
22. 10. 2025 10:06
November na Netflixe: Stranger Things sú späť, Ed Sheeran ťa prevedie New Yorkom a pozrieš si aj vianočné novinky
včera o 14:00
Po kráľovskej rodine prichádza seriál o klane Kennedyovcov. Hlavnú rolu získal Michael Fassbender
21. 10. 2025 17:08
Viac z Tech Všetko
Hráči Counter-Strike sú rozhorčení z nového updatu. Hodnota ich skinov padla o vyše miliardu dolárov
Hry
pred 3 dňami
Hráči Counter-Strike sú rozhorčení z nového updatu. Hodnota ich skinov padla o vyše miliardu dolárov
pred 3 dňami
Samsung predstavil zabijaka Apple Vision Pro. Je ľahší a stojí o polovicu menej
23. 10. 2025 10:15
Dvojica Slovákov vytvára realistický simulátor električiek. Ich hru si všimli už aj v zahraničí
20. 10. 2025 16:17
Viac z Osobnosti Všetko
Poznáme presný dátum, kedy sa Diddy dostane na slobodu. Milosť od Trumpa zrejme nedostane
Poznáme presný dátum, kedy sa Diddy dostane na slobodu. Milosť od Trumpa zrejme nedostane
pred 3 hodinami
REBRÍČEK: Toto je 10 najneobľúbenejších hercov a herečiek v Hollywoode. Nájdeš tu svojho obľúbenca?
pred 2 dňami
Najlepší hokejista všetkých čias je v Bratislave. Gretzky okomentoval Cháru aj Slafkovského
23. 10. 2025 17:30

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
CLOSE FRIENDS s Erikou a Shelbym z Love Islandu: Už si povedali, že spolu chodia?
refresher+
Odporúčané
CLOSE FRIENDS s Erikou a Shelbym z Love Islandu: Už si povedali, že spolu chodia?
pred 33 minútami
Kto je podľa nich na vile najviac fake?
Tabletka ‚po‘ nie je lentilka po nechránenom styku: Sofii rozhádzala cyklus na pol roka, gynekologička varuje pred rizikami
refresher+
Odporúčané
Tabletka ‚po‘ nie je lentilka po nechránenom styku: Sofii rozhádzala cyklus na pol roka, gynekologička varuje pred rizikami
pred hodinou
IQOS a dizajnér Seletti spojili sily. Predviedli unikátnu svetelnú šou v Miláne (FOTO)
Sponzorovaný obsah
IQOS a dizajnér Seletti spojili sily. Predviedli unikátnu svetelnú šou v Miláne (FOTO)
pred 2 hodinami
Miro zažil v závere rande nepríjemné prekvapenie. Môže mať jeho vzťah s Ninou šancu? (MENUČKO)
Sponzorovaný obsah
Miro zažil v závere rande nepríjemné prekvapenie. Môže mať jeho vzťah s Ninou šancu? (MENUČKO)
pred 3 hodinami
Z Tokia až do tvojho šatníka. Pozri si TOP japonské módne značky, ktoré určujú, čo budeme nosiť
Z Tokia až do tvojho šatníka. Pozri si TOP japonské módne značky, ktoré určujú, čo budeme nosiť
dnes o 11:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
dnes o 13:07
REBRÍČEK: Toto je 10 najneobľúbenejších hercov a herečiek v Hollywoode. Nájdeš tu svojho obľúbenca?
REBRÍČEK: Toto je 10 najneobľúbenejších hercov a herečiek v Hollywoode. Nájdeš tu svojho obľúbenca?
pred 2 dňami
Nový výskum odhalil, ktorý jazyk je pre umelú inteligenciu najpresnejší. Angličtina skončila až na šiestom mieste
Nový výskum odhalil, ktorý jazyk je pre umelú inteligenciu najpresnejší. Angličtina skončila až na šiestom mieste
pred 2 dňami
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
22. 10. 2025 14:58
Frontman Coldplayu našiel novú lásku. Po rozchode údajne randí so známou herečkou, jej srdce kedysi patrilo inému spevákovi
Frontman Coldplayu našiel novú lásku. Po rozchode údajne randí so známou herečkou, jej srdce kedysi patrilo inému spevákovi
včera o 12:29
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
22. 10. 2025 14:58
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
23. 10. 2025 15:33
Samuel žije s Visual snow syndrómom: Nemôžem ísť na nákup, pozrieť si film ani si nájsť prácu
refresher+
Odporúčané
Samuel žije s Visual snow syndrómom: Nemôžem ísť na nákup, pozrieť si film ani si nájsť prácu
23. 10. 2025 17:00
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
dnes o 13:07
REBRÍČEK: Toto je 10 najneobľúbenejších hercov a herečiek v Hollywoode. Nájdeš tu svojho obľúbenca?
REBRÍČEK: Toto je 10 najneobľúbenejších hercov a herečiek v Hollywoode. Nájdeš tu svojho obľúbenca?
pred 2 dňami
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
22. 10. 2025 14:58
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
4. 10. 2025 8:30
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
8. 10. 2025 17:21
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
23. 10. 2025 15:33
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
refresher+
Odporúčané
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
28. 9. 2025 8:30
Domov
Zdieľať
Diskusia