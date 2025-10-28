Kategórie
dnes 28. októbra 2025 o 11:15
Čas čítania 0:36
Hana Divišová

Pohoda oslávi 30. výročie vo veľkom štýle. Festival pridáva extra deň a privíta legendárnych The Cure

Pohoda oslávi 30. výročie vo veľkom štýle. Festival pridáva extra deň a privíta legendárnych The Cure
Zdroj: Instagram/@The Cure
Organizátori pridávajú špeciálny extra deň, počas ktorého sa môžu fanúšikovia tešiť aj na ďalšie vystúpenia a afterparty.

Pohoda postupne odhaľuje svojich headlinerov na nasledujúci ročník. Festival tento rok oslávi svoje 30. výročie a už teraz je jasné, že na trenčianske letisko mieria veľké svetové mená. Najnovšie organizátori oznámili, že sa na Slovensku po prvýkrát predstaví legendárna kapela The Cure.

Nepôjde však o obyčajné vystúpenie. The Cure bude patriť k špeciálnemu koncertnému dňu pri príležitosti jubilea Pohody, ktorý sa uskutoční už v stredu 8. júla 2026. Pôjde o samostatný programový deň s ich koncertom.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Pohoda Festival (@pohodafestival)

Budúcoročná Pohoda tak bude o deň dlhšia. Fanúšikovia si môžu kúpiť upgrade k už zakúpenej 3-dňovej permanentke, samostatný lístok len na stredu 8. júla alebo 4-dňovú permanentku na celý festival.

Klasické 3-dňové lístky zostávajú v predaji a ich cena sa bude postupne zvyšovať. Z už potvrdených headlinerov sa fanúšikovia môžu tešiť na Gorillaz. Organizátori tiež potvrdili, že na festivale vystúpi aj Gleb.

Anketa:
Chystáš sa na Pohodu?
Áno, už sa teším!
Tento rok nie.
Áno, už sa teším!
75 %
Tento rok nie.
25 %
FESTIVAL POHODA FESTIVALY
