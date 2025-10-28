Organizátori pridávajú špeciálny extra deň, počas ktorého sa môžu fanúšikovia tešiť aj na ďalšie vystúpenia a afterparty.
Pohoda postupne odhaľuje svojich headlinerov na nasledujúci ročník. Festival tento rok oslávi svoje 30. výročie a už teraz je jasné, že na trenčianske letisko mieria veľké svetové mená. Najnovšie organizátori oznámili, že sa na Slovensku po prvýkrát predstaví legendárna kapela The Cure.
Nepôjde však o obyčajné vystúpenie. The Cure bude patriť k špeciálnemu koncertnému dňu pri príležitosti jubilea Pohody, ktorý sa uskutoční už v stredu 8. júla 2026. Pôjde o samostatný programový deň s ich koncertom.
Budúcoročná Pohoda tak bude o deň dlhšia. Fanúšikovia si môžu kúpiť upgrade k už zakúpenej 3-dňovej permanentke, samostatný lístok len na stredu 8. júla alebo 4-dňovú permanentku na celý festival.
Klasické 3-dňové lístky zostávajú v predaji a ich cena sa bude postupne zvyšovať. Z už potvrdených headlinerov sa fanúšikovia môžu tešiť na Gorillaz. Organizátori tiež potvrdili, že na festivale vystúpi aj Gleb.