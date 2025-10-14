Festival Pohoda začína oslavu svojho 30. ročníka vo veľkom štýle.
Festival Pohoda práve predstavil svojho budúcoročného headlinera. Na trenčianskom letisku sa v lete 2026 predstaví po prvýkrát na Slovensku kultová kapela Gorillaz – jedna z najvplyvnejších a najnápaditejších skupín modernej hudby.
Festival sa tradične uskutoční na trenčianskom letisku od 9. do 11. júla 2026. Gorillaz prinesú výnimočnú audiovizuálnu show plnú ikonických hitov ako Clint Eastwood, Feel Good Inc. či DARE. Fanúšikovia sa môžu tešiť aj na skladby z ich pripravovaného albumu, ktorý má vyjsť už na jar budúceho roka.
Z účasti Gorillaz sa teší aj samotný festival. „Oslavu tridsiateho ročníka Pohody začíname už teraz – a tým najlepším možným spôsobom. O Gorillaz sme snívali už od vydania ich prvého albumu a pozývame ich doslova každý rok,“ hovorí riaditeľ festivalu Michal Kaščák.
Na albumoch Gorillaz spolupracovali svetové hudobné mená ako Elton John, Bad Bunny, Snoop Dogg, Beck, Tame Impala, Thundercat, MF Doom, Kali Uchis či Metronomy. Kapela tak sľubuje jeden z najväčších hudobných zážitkov v histórii festivalu.