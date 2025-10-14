Sympatická content creatorka vstúpila do vily s jasnou predstavou o tom, kto ju zaujíma, a netajila sa tým, že má záujem o Danyho.
Z tohtoročnej série reality šou Ruža pre nevestu Kika dobrovoľne odišla po tom, ako si uvedomila, že ženích Rasťo pre ňu nie je ten pravý. Sympatická content creatorka sa však nenechala odradiť a rozhodla sa hľadať lásku na Love Islande. Do vily vstupovala s tým, že jej favoritom je Dany.
Práve Kika mala hneď na konci poslednej epizódy možnosť aj ako prvá vybrať svojho partnera. Neváhala a prezradila, že prišla práve za Danym, o ktorého má veľký záujem. Dvojica je tak aktuálne novým párom na ostrove.
To, ako si budú rozumieť a či Kika spravila dobrý krok, sa ukáže až v ďalších častiach. Tvorcovia sa však v poslednej epizóde postarali o viacero prekvapivých momentov. Okrem príchodu Kiky z Ruže pre nevestu sa do vily vrátila aj vypadnutá Adéla.
Adélin odchod sa spája s voľbou mladého Daniela, ktorý namiesto nej uprednostnil Klaudiu – s ktorou sa medzičasom stihol už aj rozísť. Uvidíme teda, či sa Adéla k Danielovi vráti, alebo prišla hľadať lásku s niekým úplne iným.