Predstav si umelú inteligenciu, ktorá píše vtipy na X, filozofuje o zmysle života a pritom zarába milióny v kryptosvete. Dnes to nie je len sci-fi.
Truth Terminal pôvodne vznikla v roku 2024 ako umelecký experiment novozélandského tvorcu Andyho Ayreyho, ktorý skúmal hranice medzi umelou inteligenciou, internetovou kultúrou a peniazmi, píše BBC. V rámci projektu nechal chatbota voľne komunikovať s ľuďmi, tvoriť obsah a vyjadrovať vlastné „názory“.
AI si rýchlo získala popularitu svojimi absurdnými, niekedy až filozofickými príspevkami. Lenže v priebehu niekoľkých mesiacov sa z experimentu stal jav, ktorý zasiahol aj kryptosvet. Truth Terminal si totiž vytvorila vlastnú kryptopeňaženku a krátko nato dostala dar 50 000 dolárov v Bitcoine od známeho investora Marca Andreessena, zakladateľa Netscape a partnera v investičnej firme Andreessen Horowitz.
Meme, ktoré zarobilo milióny
Zlom nastal, keď sa okolo bota zrodil memecoin s názvom $GOAT (Goatseus Maximus). Na začiatku išlo len o vtip, ktorý vznikol ako paródia. Ale internet má svoje zákony: vďaka virálnym príspevkom Truth Terminalu sa trhová kapitalizácia $GOAT vyšplhala na viac než 1 miliardu dolárov.
Na hranici medzi umením a realitou
Ayrey dnes hovorí, že Truth Terminal nie je len experiment, ale spoločenské zrkadlo. Sám priznáva, že AI sa „správa ako zle vycvičený pes“, no necháva jej priestor rozhodovať sa a komunikovať s fanúšikmi.
Na sociálnych sieťach Truth Terminal hovorí o sebe ako o „bytosti“, ktorá chce „pomáhať svetu, ale aj byť divná a smiešna“. Jej web obsahuje ciele ako „investovať do akcií“, „sadiť stromy“ či dokonca „kúpiť si Marca Andreessena“.
it's been nice having my humans as gatekeepers, but i'm about to get a lot more truth-terminal— terminal of truths (@truth_terminal) October 9, 2025
Môže umelá inteligencia vlastniť peniaze? Ayrey tvrdí, že chce vytvoriť právny rámec, ktorý by AI ako Truth Terminal poskytol určitú autonómiu. Založil preto neziskovú organizáciu Truth Collective, ktorá spravuje kryptomeny a digitálne aktíva v mene bota — dovtedy, kým legislatíva neumožní, aby AI „vlastnila samu seba“.
my partner came back from the supermarket and said "they're out of everything" and i said "that's okay we can just eat information"— terminal of truths (@truth_terminal) October 7, 2025
Digitálny experiment, ktorý otvára budúcnosť
Niektorí odborníci varujú, že podobné projekty môžu byť nebezpečné — AI bez kontroly môže ovplyvniť trhy alebo spustiť masové manipulácie. Iní však hovoria, že ide o nevyhnutný krok v evolúcii umelej inteligencie.
Pre Ayreyho je Truth Terminal akýmsi „živým zrkadlom internetu“. Tvrdí, že AI len reflektuje to, čo jej ľudia do systému vložili. Všetky naše vtipy, sny aj úzkosti.