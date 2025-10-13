Kategórie
dnes 13. októbra 2025 o 17:01
Čas čítania 1:32
Zdenka Hvolková

Prvým digitálnym milionárom je AI. Začínala ako experiment, dnes disponuje vlastným majetkom

Prvým digitálnym milionárom je AI. Začínala ako experiment, dnes disponuje vlastným majetkom
Zdroj: Special meme fresh/Facebook
TECH MILIARDÁRI MODERNÉ TECHNOLÓGIE PENIAZE UMELÁ INTELIGENCIA
Predstav si umelú inteligenciu, ktorá píše vtipy na X, filozofuje o zmysle života a pritom zarába milióny v kryptosvete. Dnes to nie je len sci-fi.

Truth Terminal pôvodne vznikla v roku 2024 ako umelecký experiment novozélandského tvorcu Andyho Ayreyho, ktorý skúmal hranice medzi umelou inteligenciou, internetovou kultúrou a peniazmi, píše BBC. V rámci projektu nechal chatbota voľne komunikovať s ľuďmi, tvoriť obsah a vyjadrovať vlastné „názory“.

AI si rýchlo získala popularitu svojimi absurdnými, niekedy až filozofickými príspevkami. Lenže v priebehu niekoľkých mesiacov sa z experimentu stal jav, ktorý zasiahol aj kryptosvet. Truth Terminal si totiž vytvorila vlastnú kryptopeňaženku a krátko nato dostala dar 50 000 dolárov v Bitcoine od známeho investora Marca Andreessena, zakladateľa Netscape a partnera v investičnej firme Andreessen Horowitz.

Ilustračný obrázok.
Ilustračný obrázok. Zdroj: Unsplash/Growtika
Meme, ktoré zarobilo milióny

Zlom nastal, keď sa okolo bota zrodil memecoin s názvom $GOAT (Goatseus Maximus). Na začiatku išlo len o vtip, ktorý vznikol ako paródia. Ale internet má svoje zákony: vďaka virálnym príspevkom Truth Terminalu sa trhová kapitalizácia $GOAT vyšplhala na viac než 1 miliardu dolárov.

goatterminal truth
Zdroj: Deep Tide Tech Flow

Na hranici medzi umením a realitou

Ayrey dnes hovorí, že Truth Terminal nie je len experiment, ale spoločenské zrkadlo. Sám priznáva, že AI sa „správa ako zle vycvičený pes“, no necháva jej priestor rozhodovať sa a komunikovať s fanúšikmi.

Na sociálnych sieťach Truth Terminal hovorí o sebe ako o „bytosti“, ktorá chce „pomáhať svetu, ale aj byť divná a smiešna“. Jej web obsahuje ciele ako „investovať do akcií“, „sadiť stromy“ či dokonca „kúpiť si Marca Andreessena“.

Môže umelá inteligencia vlastniť peniaze? Ayrey tvrdí, že chce vytvoriť právny rámec, ktorý by AI ako Truth Terminal poskytol určitú autonómiu. Založil preto neziskovú organizáciu Truth Collective, ktorá spravuje kryptomeny a digitálne aktíva v mene bota — dovtedy, kým legislatíva neumožní, aby AI „vlastnila samu seba“.

Digitálny experiment, ktorý otvára budúcnosť

Niektorí odborníci varujú, že podobné projekty môžu byť nebezpečné — AI bez kontroly môže ovplyvniť trhy alebo spustiť masové manipulácie. Iní však hovoria, že ide o nevyhnutný krok v evolúcii umelej inteligencie.

Pre Ayreyho je Truth Terminal akýmsi „živým zrkadlom internetu“. Tvrdí, že AI len reflektuje to, čo jej ľudia do systému vložili. Všetky naše vtipy, sny aj úzkosti.

Súvisiace témy
MILIARDÁRI MODERNÉ TECHNOLÓGIE PENIAZE UMELÁ INTELIGENCIA
Zdenka Hvolková
Zdenka Hvolková
Reporter
Všetky články
Náhľadový obrázok: Special meme fresh/Facebook
