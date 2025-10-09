Kategórie
dnes 9. októbra 2025 o 14:06
Čas čítania 0:39
Hana Divišová

Dcére zosnulého herca Robina Williamsa došla trpezlivosť. Vyzvala fanúšikov, aby prestali zdieľať falošné videá jej otca

Dcére zosnulého herca Robina Williamsa došla trpezlivosť. Vyzvala fanúšikov, aby prestali zdieľať falošné videá jej otca
Zdroj: TikTok/@isaczuniga444
TECH HOLLYWOODSKI HERCI UMELÁ INTELIGENCIA ÚMRTIA ZNÁMYCH OSOBNOSTÍ
Videá označila za neúctivé, zbytočné a v rozpore s tým, čo by si jej otec prial.

Súčasný trend generovania videí pomocou umelej inteligencie je nepopierateľný. Svoje o tom vie aj Zelda Williams, dcéra zosnulého herca Robina Williamsa. Fanúšikovia však zrejme nepoznajú hranice, a tak ich musela verejne vyzvať, aby jej prestali posielať AI videá, ktoré napodobňujú jej otca.

Vo svojich stories zdieľala jasný odkaz: „Prestaňte si myslieť, že to chcem vidieť alebo že to pochopím – nechcem a ani nepochopím. Ak sa ma len snažíte provokovať, videla som už aj horšie veci, jednoducho vás zablokujem a idem ďalej,“ napísala Zelda.

zeldawilliams
Zdroj: Instagram/@zeldawilliams

Pokračovala slovami: „Ak máte aspoň trochu slušnosti, prestaňte to robiť jemu aj mne – vlastne všetkým. Je to hlúpe, strata času a energie, a verte mi – to nie je niečo, čo by on chcel.“ Jej slová rýchlo obleteli internet a otvárajú diskusiu o etike využívania umelej inteligencie pri zobrazovaní zosnulých osobností.

@isaczuniga444 R.W🥹#robinwilliams #aivideos #sora #chatgpt #mentalhealth ♬ Last Hope - Steve Ralph

Na druhej strane napríklad americký boxer Jake Paul si svoje digitálne napodobeniny naopak užíva a berie ich s humorom.

HOLLYWOODSKI HERCI UMELÁ INTELIGENCIA ÚMRTIA ZNÁMYCH OSOBNOSTÍ
Hana Divišová
Hana Divišová
Reporter
Všetky články
Náhľadový obrázok: TikTok/@isaczuniga444
