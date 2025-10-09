Videá označila za neúctivé, zbytočné a v rozpore s tým, čo by si jej otec prial.
Súčasný trend generovania videí pomocou umelej inteligencie je nepopierateľný. Svoje o tom vie aj Zelda Williams, dcéra zosnulého herca Robina Williamsa. Fanúšikovia však zrejme nepoznajú hranice, a tak ich musela verejne vyzvať, aby jej prestali posielať AI videá, ktoré napodobňujú jej otca.
Vo svojich stories zdieľala jasný odkaz: „Prestaňte si myslieť, že to chcem vidieť alebo že to pochopím – nechcem a ani nepochopím. Ak sa ma len snažíte provokovať, videla som už aj horšie veci, jednoducho vás zablokujem a idem ďalej,“ napísala Zelda.
Pokračovala slovami: „Ak máte aspoň trochu slušnosti, prestaňte to robiť jemu aj mne – vlastne všetkým. Je to hlúpe, strata času a energie, a verte mi – to nie je niečo, čo by on chcel.“ Jej slová rýchlo obleteli internet a otvárajú diskusiu o etike využívania umelej inteligencie pri zobrazovaní zosnulých osobností.
Na druhej strane napríklad americký boxer Jake Paul si svoje digitálne napodobeniny naopak užíva a berie ich s humorom.