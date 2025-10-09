Speváčka sa nadšene pochválila novinkou aj na sociálnych sieťach.
Fortnite si už tradične v rámci Fortnitemares pripravil pre fanúšikov halloweenske špeciály. Tešiť sa môžeme na nové strašidelné herné režimy, tematické prvky a exkluzívne skiny – medzi ktorými tentoraz predstavili aj spoluprácu s interpretkou Doja Cat.
Na oficiálnych účtoch Fortnite sa objavili dva nové skiny speváčky s popisom „Je to jej nočná mora, my v nej len žijeme.“ Ich vizuál spája hravosť popovej ikony s temnou, provokatívnou energiou, čo dokonale vystihuje štýl Doja Cat a atmosféru blížiaceho sa Halloweenu.
K spolupráci sa vyjadrila aj samotná Doja Cat, ktorá na X napísala: „Zajtra budem hrať Fortnite celý deň. Je to tá najlepšia vec, aká sa mi kedy stala.“ Speváčka tak dala jasne najavo, že má zo spolupráce veľkú radosť.
I’m gonna play fortnite all day tomorrow and it’s the best thing that’s ever happened to me— DOJA CAT (@DojaCat) October 9, 2025
Nové skiny by mali byť dostupné už v priebehu dnešného dňa. Fortnite pritom v minulosti spolupracoval aj s ďalšími svetovými hviezdami, ako sú Billie Eilish, Lady Gaga, Eminem a mnohí ďalší.